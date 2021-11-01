ТрВ № 22 (341) за 2021 г.: Светить всегда, светить везде, выполняя функции иноагента

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 341 от 2 ноября 2021 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Дело Артёма Боярского

Комментарий математика Александра Буфетова — стр. 3

Настасья Филипповна из деревни Кфарзе

Сергей Лёзов рассказывает об очередной лингвистической экспедиции в Турцию — стр. 4

Масс-спектрометрия: от вирусологии до археологии

Интервью с Евгением Николаевым, «научным внуком» нобелиата Николая Семёнова, — стр. 6

Систематика надвидовых таксонов

На кладограммы можно смотреть вечно, как на огонь и волны, полагает Никита Вихрев — стр. 7

Как деревья обманывают законы физики

Юлия Черная побеседовала с Алексеем Дорошковым о самоорганизации клеточных систем — стр. 8–9

«Наша внутренняя обезьяна» и другие книжные новинки

Рецензии Андрея Журавлёва, Антона Нелихова, Юрия Угольникова — стр. 10–11

Научная работа Сергея Ковалёва

Воспоминания Михаила Беркинблита — стр. 12–13

Пауль Эренфест и физики России

Заключительная часть очерка Евгения Берковича — стр. 14–15

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: