ТрВ № 22 (341) за 2021 г.: Светить всегда, светить везде, выполняя функции иноагента

02.11.2021 / № 341 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 341 от 2 ноября 2021 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Дело Артёма Боярского
Комментарий математика Александра Буфетова — стр. 3

Настасья Филипповна из деревни Кфарзе
Сергей Лёзов рассказывает об очередной лингвистической экспедиции в Турцию — стр. 4

Масс-спектрометрия: от вирусологии до археологии
Интервью с Евгением Николаевым, «научным внуком» нобелиата Николая Семёнова, — стр. 6

Систематика надвидовых таксонов
На кладограммы можно смотреть вечно, как на огонь и волны, полагает Никита Вихрев — стр. 7

Как деревья обманывают законы физики
Юлия Черная побеседовала с Алексеем Дорошковым о самоорганизации клеточных систем — стр. 8–9

«Наша внутренняя обезьяна» и другие книжные новинки
Рецензии Андрея Журавлёва, Антона Нелихова, Юрия Угольникова — стр. 10–11

Научная работа Сергея Ковалёва
Воспоминания Михаила Беркинблита — стр. 12–13

Пауль Эренфест и физики России
Заключительная часть очерка Евгения Берковича — стр. 14–15

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