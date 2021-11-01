ТрВ № 22 (341) за 2021 г.: Светить всегда, светить везде, выполняя функции иноагента

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 341 от 2 ноября 2021 года в PDF
Анонс номера
Дело Артёма Боярского
Комментарий математика Александра Буфетова — стр. 3
Настасья Филипповна из деревни Кфарзе
Сергей Лёзов рассказывает об очередной лингвистической экспедиции в Турцию — стр. 4
Масс-спектрометрия: от вирусологии до археологии
Интервью с Евгением Николаевым, «научным внуком» нобелиата Николая Семёнова, — стр. 6
Систематика надвидовых таксонов
На кладограммы можно смотреть вечно, как на огонь и волны, полагает Никита Вихрев — стр. 7
Как деревья обманывают законы физики
Юлия Черная побеседовала с Алексеем Дорошковым о самоорганизации клеточных систем — стр. 8–9
«Наша внутренняя обезьяна» и другие книжные новинки
Рецензии Андрея Журавлёва, Антона Нелихова, Юрия Угольникова — стр. 10–11
Научная работа Сергея Ковалёва
Воспоминания Михаила Беркинблита — стр. 12–13
Пауль Эренфест и физики России
Заключительная часть очерка Евгения Берковича — стр. 14–15