При всем многообразии моих научных и околонаучных интересов все-таки астрономия на данный момент точно к ним не относится. За одним, может быть, исключением, да и то интересом к астрономии это можно назвать с оговоркой: занимаясь семейством Голосовкеров — Шмидт, я, конечно, ознакомился с теорией Отто Юльевича Шмидта о формировании Луны из захваченного Землей пылевого или астероидного материала. Впрочем, Отто Юльевич профессиональным астрономом не был, и его теория уже в момент создания вызывала большие сомнения, а сейчас и вовсе никем не рассматривается как правдоподобная. В общем, знания мои по астрономии скудны, и книга Асфога была для меня настоящим открытием.

Несмотря на название, изложению весьма красивой теории о том, что у Земли когда-то существовало два спутника и та Луна, которую мы сейчас видим, приобрела свои весьма интересные свойства именно в результате столкновения со своей сестрой (соавтором этой космологической теории Эрик Асфог и является), отведено совсем немного места уже в самом конце книги. Книга Асфога — это путеводитель по истории Солнечной системы и истории ее изучения, а заодно и изучения других планетных систем. Факты и гипотезы, переполняющие книгу, удивительны. Перефразируя Николая Гумилёва, вас ждет настоящий «зоологический сад теорий происхождения планет» (история Вселенной действительно дает огромную пищу научному воображению). Здесь и теория о формировании планет-гигантов Сатурна и Юпитера вблизи от Солнца и их постепенном смещении на современные орбиты; и история ранней панспермии, когда первые организмы могли с выбитыми астероидами крупными скальными фрагментами перемещаться с одной планеты на другую; и гипотетическое столкновение Меркурия с другой крупной планетой (возможно, Венерой). Читая книгу, не перестаешь удивляться.

Удивление вызывают не только теории и объекты, но сама история астрономии, порой блуждавшая совершенно удивительными путями. Это кажется невероятным, но для фотографирования темной стороны Луны советские специалисты в разгар «холодной войны» использовали американскую пленку, которая на них буквально свалилась с неба — из сбитого самолета-разведчика. Ровно этой пленки не хватало советским ученым для съемки в условиях космоса. Или, скажем, поразительная первая научная теория возникновения Луны, выдвинутая еще в позапрошлом веке Джорджем Дарвиным, сыном знаменитого биолога. Согласно этой теории, когда-то Земля вращалась столь быстро, что Луна от нее просто оторвалась. Впрочем, как раз об этой теории можно знать и не будучи прилежным звездолюбом. О ней писал в одном из своих классических рассказов Юрий Олеша. Но Олеша все-таки упоминает ее лишь мимоходом, а в книге Асфога теория Дарвина-младшего предстает во всей своей красоте, грандиозности и спорности. Кстати, часть идей Джорджа Дарвина — например, о постепенном удалении Луны от Земли и ответном замедлении скорости вращения нашей планеты вокруг своей оси — не устарела до сих пор и нашла подтверждение.

Ко всему прочему книга снабжена колоссальным научно-справочным аппаратом такого размера, который ожидаешь от издания вполне научного, а не от книги научно-популярной.

Если что-то в издании и раздражает, так это многочисленные авторские истории «из жизни астронома» с неизменными в таких случаях стариковскими сетованиями о том, что теперь, в эпоху доступности информации, даже профессионалам становиться лень лишний раз посмотреть в телескоп (эх, молодежь). Хотя все-таки и эти воспоминания тоже бывают весьма интересны — например, рассказ о путешествии для наблюдения солнечного затмения и о впечатлении от этого затмения сам по себе весьма живописен.

Я, как уже сказано, не специалист, поэтому не знаю, в какой именно степени для людей, хорошо разбирающихся в астрономии и следящих за современной астрономической наукой, это издание может быть интересно, но на непрофессионалов, к изучению нашей Солнечной системы только приобщающихся, она, безусловно, произведет огромное впечатление.

Юрий Угольников

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