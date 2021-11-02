Бутерброд из грибов и смерти

Книги обманывают по-разному: обложками, аннотациями, отзывами. Вариантов масса. Подчас обман невольный. Так случилось с книгой социолога Лонг Литт Вун «Путь через лес» с заманчивым подзаголовком «О грибах и скорби».

Книга небольшая и делится на две равные части: одна про грибы, другая про скорбь. Обе документальные.

Сюжет незамысловат. Живущая в Норвегии Вун в возрасте 52 лет овдовела. Внезапная утрата выбила ее из колеи. Ей пришлось сполна хлебнуть стресса, депрессии и неуклюже учиться жить одной. Во время горевания она случайно записалась на курсы по поиску и определению грибов, увлеклась и нашла для себя новые цели в жизни. Теперь она признанный знаток, член микологического сообщества Норвегии. Грибники, грибы и микологи открыли новую главу в ее жизни и, как она пишет, раскрепостили духовные силы. Причем настолько, что Вун написала о своем пути «от скорби к грибам» книгу.

В магазинах она лежит среди литературы по естествознанию или на полках с художественной литературой. И то, и другое неверно, особенно первое. Мерчандайзеров явно сбило с толку слово «грибы» в заглавии и фотографии грибов в самой книге. На деле книга не представляет большого интереса для тех, кто хочет узнать что-то новое и интересное о царстве грибов. Не сильна она и в художественном отношении. Больше всего она напоминает дневник переживаний, который пациенты психотерапевта пишут для преодоления тяжких эмоций.

Вун подробно и старательно рассказывает о своей утрате. Истории про мужа и скорбь мозаичны, нелинейны и более-менее произвольны. Читателя ждут истории про подготовку тела к похоронам, традиции прощания в Норвегии и Малайзии, клуб вдов и прочая, прочая.

Грибная часть столь же мозаична и состоит из вольных рассуждений о грибах и людях, которые ими увлечены. Вправе было бы ожидать, что социолог Вун займется анализом и препарированием иерархии грибников, их отношений и связей, но нет — книга написана от лица страдающей женщины, которая ищет выхода из скорби и пытается найти новый смысл жизни. О своем образовании и профессии она не вспоминает. С таким же успехом Вун могла быть филологом, астрономом или продавщицей телевизоров. Она пишет от лица вдовы и иные ипостаси не показывает.

Про грибы написано пестро и, в общем, скучно. Одна глава — длинное рассуждение, как и почему некоторые грибы вдруг признаются несъедобными в той или иной стране (в соседней их могут есть за обе щеки). Другая про галлюциногенные грибы: Вун не решилась попробовать «веселящий» гриб и расспрашивала о таком опыте полузнакомых адептов Кастанеды. Целая глава о кулинарии и экзотических блюдах, которые можно приготовить из грибов. Другая — о важности научных латинских названий (вопреки правилам номенклатуры, в книге они не выделены курсивом). Общей нити здесь тоже нет, главы произвольны.

Произвольно чередуются и обе части: скорбящая и грибная. Они различаются шрифтами. Про мужа и скорбь набрано жирным, про грибы и грибников — обычным. В итоге книга напоминает странный бутерброд, где перемежаются грибы, гробы, лисички, смерть.

Книга написана, пожалуй, искренне, но с ненужной претензией на художественность. Лирическими отступлениями и украшениями грешат обе части.

О своих душевных переживаниях Вун пишет в возвышенном стиле: «Приятное ощущение единения с вселенной дарит мне ощущение внутренней удовлетворенности и счастья. В такие моменты мне есть дело только до одного: быть там, где я нахожусь, и делать то, что делаю. Тогда я не думаю ни о том, что приготовить на обед, ни о том, нравится ли окружающим моя прическа».

Про грибы так же: «Коснувшись гриба, ощущаешь плотское наслаждение. Сначала почувствуешь, насколько гриб готов сопротивляться. Некоторые грибы упрямятся и цепляются за почву мертвой хваткой, другие же рады покинуть лес и отправиться к тебе домой, стоит лишь ласково им улыбнуться».

Советы по части грибов в общем не сильно отличаются: «Надо полностью отдаться моменту, и понятие „счастье“ наполнится новым содержанием. На вопрос о том, где искать грибы, есть простой ответ — в лесу. Он не поможет бедняге, который жаждет узнать больше. Если хочется помочь, не указывая точных координат, отвечать следует примерно так: „Иди в ближайший лес. Открой его для себя и откройся ему. Попробуй отбросить суету повседневности, почувствуй ритм леса, настройся на его волну“».

Тех, кто надеялся (например, я) получить от книги какие-то новые знания о грибном царстве или интересные рассуждения о сообществе грибников, ждет разочарование. «Путь через лес» на деле мотивационная книга, причем узкой направленности. Она показывает, что в любом возрасте можно открыть новое и достичь известных высот, а из глубокой скорби можно найти выход в совершенно неожиданном месте. Для Вун исцеляющим хобби стали грибы. С таким же успехом им могли стать облака, минералы, кометы или рододендроны.

Честнее было бы назвать книгу «Как сморчки помогли мне справиться с горем». Или хотя бы «Как пережить смерть с шампиньонами». Название более четкое и честное, хотя и проигрышное для продаж.

Главный вопрос: можно ли извлечь из книги какие-то знания о грибах? Пожалуй, да, хотя немного и с трудом. Читателя, клюнувшего на слово «гриб», книга скорее расстроит. Любопытных наблюдений в ней ничуть не больше, чем грибов в дремучем лесу, и не факт, что получится их найти. Наблюдения Вун примерно такие: магазинные шампиньоны безвкусны и не имеют запаха, в отличие от аромата дикого шампиньона, который напоминает вкус горького миндаля; еще он «головокружительно сладкий», как пишет Вун, в очередной раз не справившись с соблазном писать красиво.

Антон Нелихов

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