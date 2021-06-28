ТрВ № 13 (332) за 2021 г.: Массовое вымирание на рубеже мезозоя и кайнозоя

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 332 от 29 июня 2021 года в PDF

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Анонс номера

Заселенность Марса воодушевляет

Подборка новостей с Красной планеты от Максима Борисова — стр. 4

Последствия оползня

Как живет наукоград Троицк после присоединения к Москве, рассказывает Илья Мирмов — стр. 6–7

Ботаника — комплексная наука

Интервью Юлии Черной с директором Центрального сибирского ботанического сада Виктором Чепиногой — стр. 8–9

О внутреннем туризме

Почему стоит побывать на Камчатке, вулканолога Александра Белоусова расспросила Ольга Орлова — стр. 10–11

Принуждение к прививке

Причины провала российской кампании добровольной вакцинации разбирает Пётр Талантов — стр. 11

Технологии древних

Существовали ли роботы во времена индийских царей Аджаташатру и Ашоки, выяснял Александр Речкин — стр. 12

Кто создал Англию

Рецензия на книгу историка Дэна Джонса о династии Плантагенетов Любови Сумм — стр. 13

Демотиваторы как инструмент социолога

«След общества» в Интернете изучал Леонид Ашкинази — стр. 14

История несостоявшегося изобретения

Виталий Мацарский о том, как они с Даниилом Бернулли белье сушили, — стр. 15

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