Вакцинация: «по любви» не получилось

Российская кампания добровольной вакцинации с треском провалилась и перешла к стадии принуждения. Почему у государства не получилось «по любви»?

Я не поддерживаю распространенное в моей ленте (в «Фэйсбук». — Прим. ред.) мнение, что во всем виноваты глупые антипрививочники. Мол, все беды от людей (слышал даже вариант «нелюдей» от идиота-ведущего на «Серебряном дожде»), ничего не понимающих в медицине и биологии. На мой взгляд, это глубоко неверно. Да, упоротые антиваксеры существуют, но их относительно немного. У нас же, вопреки давно доступной бесплатной вакцине, привит лишь каждый десятый. Две трети населения, согласно опросам, вообще не собираются прививаться.

Глянем на вещи здраво, не стоит ждать от большинства жителей нашей родины, как и любой другой страны, вдумчивого чтения статей в Lancet. Или понимания того, как работает векторная вакцина. Чего уж там, до этого и большинству отечественных врачей далеко. Большинство вынуждено принимать решение в условиях полной неопределенности — в сфере, в которой они абсолютно не ориентируются. Исследования показывают, что в таких случаях важно не знание как таковое, а наличие или отсутствие доверия существующим — и, как правило, созданным государством — процедурам. У нас им, очевидно, не доверяют.

Это недоверие возникло на хорошо удобренной почве. Оно было практически неизбежно в среде, где медицинскими процессами пытаются рулить чиновники и спецслужбисты. Еще и помешанные на тайных спецоперациях и воображаемом «геополитическом противостоянии». Так, вредной в среднесрочной перспективе оказалась гонка за тем, чтобы сделать вакцину первыми в мире. Я бы предположил, что запустила ее команда сверху, хотя это могло быть и желание отличиться снизу. Так или иначе, приоритет этой цели над решением эпидемиологических или экономических задач был виден во всем — от дурацкого названия до заполнивших российскую прессу после регистрации «Спутника V» победных реляций. Увы, в погоне за целью неизбежно пришлось срезать углы. Регистрация без минимально приемлемых данных, этические нарушения при проведении исследования — всё это со старта создало вокруг «Спутника V» негативный фон. Спешка вышла нам боком. Желанная победа на международной арене со временем оказалась пирровой: вакцина пока далека от регистрации в EMA; Словакия сворачивает вакцинацию «Спутником V» из-за низкого спроса (но оставляет Pfizer/BioNTech, Moderna and AstraZeneca). Не имея регистрации в Европе, «Спутник» не открывает возможность путешествовать по ЕС без карантина, а значит, не создает для потребителя дополнительную ценность. Можно искать в этом происки врагов, но я вижу закономерные последствия приоритета политических целей над медицинскими.

Более того, мы не хотим и не умеем работать в соответствии с принятыми в развитых странах правилами изучения эффективности и безопасности лекарственного препарата. В каком-то смысле ничего особенно возмутительного по меркам российского фармрынка в этот раз не произошло. Институт Гамалеи и «Вектор» всё сделали так, как это делается у нас обычно, может, даже местами лучше. Да, регистрация прошла без убедительных доказательств эффективности и безопасности. Но у нас есть целые классы не признанных в остальном мире лекарств. В аптеках полно пустышек, не имеющих минимально приемлемых доказательств эффективности или даже заведомо неэффективных. Недостаточная прозрачность исследований российских противоковидных вакцин на раннем этапе — естественное продолжение той абсолютной непрозрачности, которой у нас сопровождается выход на рынок лекарственных средств. Напомню, что российский Минздрав много лет игнорирует закон, требующий публиковать результаты экспертизы выходящих на рынок лекарств. А когда Россия начала публиковать экспертные заключения на портале ЕАЭС, первыми там появились данные по препаратам компании «Материа медика». Как будто специально было выбрано именно то, что не может работать по определению, поскольку не содержит действующего вещества. Месседж читается вполне четко: да, эти документы — вранье, все это понимают, но нам плевать.

В общем, ничего нового, всё как всегда. Но пока мы тихо банчим очередной фуфлоферон для внутреннего рынка — это одно, а когда оказываемся в центре мирового внимания — возникают нюансы.

Ну и персоналии «Спутнику V» достались не самые удачные, чего уж там. Гинцбург неизбежно ассоциируется с «Кагоцелом». А у последнего репутация не столько пустышки, сколько опасного препарата, вызывающего бесплодие. Возможно, именно отсюда недавно появившиеся слухи о репродуктивных нарушениях, связанных со «Спутником V». Полагаю, что «Кагоцел» все-таки не вызывает бесплодие (как, впрочем, и не влияет на течение болезни), но причины дурной репутации понятны. Существующие публикации не отвечают на вопросы. На этом фоне компания-производитель ежегодно закапывает себя еще глубже, реагируя на любые вопросы и критику судебными угрозами, а не научными данными.

Происходящее со второй вакциной («ЭпиВакКорона» от «Вектора») наглядно демонстрирует, что опасения небеспочвенны. Эффективность «ЭпиВакКороны» на сегодня под вопросом. На этом фоне начали появляться сообщения о том, что людей обманом вакцинируют «ЭпиВаком» под видом «Спутника». Моих пожилых родственников, попросивших в поликлинике «Спутник», привили «ЭпиВаком» — якобы лучше для пожилых. При этом, судя по всему, дали подписать информированное согласие и включили в исследование, не объяснив, что происходит. Всё как всегда.

Помимо особенностей российского фармрынка есть еще один источник недоверия. Борьба с эпидемией требует солидарности и вовлеченности всего общества. Ее непросто вести там, где власть общается с населением в основном в режиме «операции прикрытия». Да, мы уже привыкли к постоянной брехне, но в последний год ее было как-то чересчур. Вакцинная эпопея разворачивалась параллельно скандалам с отравлением Навального и других невосторженных граждан. Что при этом должно было происходить в голове обывателя любой политической ориентации? Вот государство травит людей ради своих целей и принуждает врачей покрывать это вранье. А вот то же государство и те же физиономии по телевизору начинают рассказывать про самую лучшую в мире вакцину. Эммм, вы серьезно?

Кстати, о говорящих головах. Мы не знаем, как именно неумный закон «о просветительстве» повлиял на активность тех лидеров мнений, кто мог бы сейчас использовать это «опасное» просветительство для убеждения в необходимости и безопасности вакцинации. Он, безусловно, мог оттолкнуть, демотивировать и заставить замолчать часть из тех, кому население доверяет больше, чем тв-****звонам (звездочки от ТрВ-Наука. — Прим. ред.) на зарплате. А у реанимированного с помпой и задорого общества «Знание» успехов на этом поприще пока тоже не видно.

Резюмируя. Я думаю, что происходящее совсем не про антивакцинаторов. Это диагноз существующей модели управления страной и сложившимся в результате отношениям между властью и обществом. Вопреки опросам, рейтингам, шествиям, ленточкам на машине и «можем повторить» мы не готовы к реальной консолидации и противостоянию общему врагу там, где от нас требуется минимальное усилие и риск. Поход в поликлинику — далеко не смерть в окопах. Что-то с этим надо делать.

Пётр Талантов,

сооснователь фонда «Эволюция»

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