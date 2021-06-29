Наукоград и столица

Троицк — наукоград, если кто забыл. На бумаге, давно задвинутой вглубь бюрократического стола. Даже в публичном пространстве об этом практически не вспоминают. На практике же самобытный (когда-то) город старательно закатывают в асфальт и бетон, превращая в стандартную столичную трущобу. Даром что «Новая Москва». И порядки тут насаждаются московские. В самом худшем смысле этого слова.

Местные Нострадамусы

Давным-давно, в 2011 году, в ТрВ-Наука № 14 (83) вышла статья «Оползень» [1], в которой авторы высказали категорическое неприятие присоединению Троицка к столице в частности и созданию Новой Москвы в целом. Голос нашей газеты прозвучал диссонансом в хоре восторгов по поводу открывающихся новых возможностей и необозримых светлых далей.

Действительность, как водится в нашей великой державе, оказалась не то что скромнее оптимистических ожиданий, а хуже предсказаний записных пессимистов. И это касается как Троицка, так и всех новых (так и тянет их назвать «оккупированными»!) территорий. Есть смысл процитировать ключевые предсказания упомянутой статьи.

«Данное явление (создание Новой Москвы. — Прим. И.М.) будет похоже на оползень и по сути: болезненный прорыв переполненного мегаполиса с выливанием на просторы несчастного юго-запада всей субстанции в виде 20-этажных домов с душными асфальтированными двориками, неохватных торговых центров и перманентных загазованных пробок. Оползень накроет деревни, дачные кооперативы, коттеджи, наконец. И, увы, в самом центре — Троицк, тот самый, чье имя носит наша газета. Его погребет толстым слоем „пепла“ вместе с прилежащими лесами и полями.

Хорошие места к югу и юго-западу от мегаполиса — относительно тихие, более-менее зеленые, без больших городов, с милыми речушками, полями и перелесками. Действительно — как можно на это спокойно смотреть?»

Разве авторы ошиблись хоть в одной строчке?! Разве что преуменьшили проблемы, связанные с московской экспансией. Лично я не раз задавался вопросом, а чего ДЕЙСТВИТЕЛЬНО полезного сделала Москва для своих «выселок» за уже 10 без малого лет? Я вам не скажу за всю… эээ… территорию, но относительно Троицка более-менее полезным стало строительство целой новой улицы и двух реновационных домов. Но даже у этих двух свершений есть большие и жирные НО!

Непроезжие части

Улицу имени академика Черенкова должны были открыть 1 сентября 2020 года. Задержались на каких-то девять месяцев. Практически рожали в муках и справились аккурат ко Дню Троицка, 29 мая 2021 года. Улицу открывали торжественно — событие явно полагалось поводом для гордости. Но реальность опять подложила планам свинью. Во-первых, свежая разметка на новом перекрестке, который улица Черенкова образует с улицей Солнечной и Октябрьским проспектом (главными магистралями небольшого города), сразу навела на мысль о зародыше глухих пробок на пол-Троицка. Ровно в тот момент, когда светофор на перекрестке заработает.

И уже спустя час после это славного момента пробки на «старых» улицах по обе стороны включенного в штатный режим светофора разрослись примерно до километра, а центр перекрестка украсила автоавария. Новая же улица как была пустой до открытия, так ею и осталась в рабочем виде. Главная причина в том, что еще до своего ввода в строй улица Черенкова получила прозвище «дорога в никуда». В некоторой перспективе предполагается, что ее продолжение станет самым южным выездом из Троицка на Калужское шоссе в сторону области. Но когда это случится, предсказывать не берутся даже более-менее посвященные люди. А пока улица Черенкова через километр заканчивается тупиком и для города практически бессмысленна.

Но! Ее тем не менее на светофоре сделали главной, несмотря на то, что единственный действующий южный выезд из Троицка во внешний мир пролегает по прежним маршрутам, в направлении которых зеленый свет горел всего лишь 25 секунд! В троицком сегменте соцсетей немедленно поднялась изрядная буча, и, на удивление, кто-то сверху глас народа услышал. Светофор на новом перекрестке в тот же день перешел в режим «желтого мигания» и пребывает в нем по настоящее время. Пробки исчезли, как их и не было. Но местная газета «Городской ритм» утверждает, что светофор обязательно еще заработает. И мы вновь увидим, что получается, когда две российские беды сходятся в одной точке пространства-времени.

Не менее поразительно то, что на всем своем протяжении улица Черенкова (четырехполосная, ровная, с оборудованными Wi-Fi автобусными остановками, но не обеспеченными пока ни одним маршрутом) снабжена сплошной двойной разделительной линией. То есть влево через полосу никуда с дороги не свернешь. Хотя есть куда: например, в магазины с одной стороны, гаражи и автосервисы — с другой. Зато через улицу проложены целых три светофорных пешеходных перехода. Тоже источники будущих пробок, когда улица перестанет быть тупиком. Но и сейчас эти светофоры работают!!! Цимес в том, что как по этой дороге никуда не доедешь, так и по этим переходам некуда ходить. Разве что на пикники. Другая сторона улицы, к счастью, остается лесом. Не, я понимаю, что «готовь сани летом», но хотя бы отключите покуда светофоры! Зачем они тратят электроэнергию и мешают ездить?! Ну а вишенкой на торте стала согласованная администрацией города установка шлагбаума на дублере улицы Черенкова, с которого, собственно, люди и попадали в магазины, предприятия бытовых услуг и общепита. Такой шлагбаум на общественном проезде лично мне вообще представляется местным ноу-хау.

Троицку — крупнейшему поселению Новой Москвы — вообще не везет с реконструкциями окрестных трасс. По великому, но непостижимому замыслу проектантов, город закупорили со всех сторон. Приличную четырехрядную дорогу от Киевского шоссе довели до северных границ Троицка и бросили. Как будто заранее было непонятно, что нормального проезда сквозь город нет и надо строить объездную. «Исторические» выезды из Троицка на 40-м и 41-м км Калужского шоссе «улучшили» так, что даже вне часов пик там собираются изрядные заторы. Вообще, вся грандиозная реконструкция Калужки свелась к тому, что пробки отодвинули от Москвы на 20 км и сконцентрировали в районе Троицка. На протяжении семи километров шоссе налепили аж семь светофоров, но полностью пренебрегли развязками. Даже с торговой площади на 42-м км Калужки не удосужились сделать нормальный выезд в сторону Москвы, притом что «Лента» на пару с «Леруа Мерлен» — организации отнюдь не бедные. Могли бы поспособствовать. Или хотя бы подсказать проектантам, если у тех своего ума не хватило.

А сколько в свое время ответственные должностные лица доказывали, что так называемый фабричный перекресток (главный виновник грандиозных пробок и аварийных ситуаций в северной части города) может функционировать только по схеме с пересекающимися на один сигнал светофора потоками! Но, видать, и самые базовые ценности подвержены ревизии — на злополучном перекрестке организовали наконец круговое движение. Однако остался вопрос с другой стороны города: почему при строительстве нового перекрестка в начале улицы Черенкова вместо полюбившегося троичанам «круга» (их в городе уже три, и они сильно облегчают автомобилистам жизнь) поставили светофоры — мины замедленного действия под городской трафик? Ответ на него сбивает с ног: на новой улице «для „круга“ по нормативам не хватает места»! Хотя на в сто раз более оживленной северной развязке «круг» уместился на втрое меньшей площади.

Можно предположить, что в разных концах Троицка действуют разные нормативы. Но ведь еще километром дальше на юг, с другого конца улицы Черенкова, для «круга» таки места хватило. Только вот раньше на этом «кругу» умещалась еще и бесплатная парковка для машин сотрудников окрестных учреждений, коих немало. Теперь вместо парковки — гигантская бесполезная клумба диаметром метров 60–80… Зато машинами, стоявшими раньше аккуратненько, забиты окрестные проезды и проходы. Особенно пострадала жилая улица Физическая, упирающаяся в «круг» с другого бока. Физическая в рабочее время заставлена по обочинам автомобилями так плотно, что становится для проезда фактически одноколейной. А выезд от домов превращается в опасный для здоровья квест — аварии здесь стали обыденностью.

Стилистика реновации

Перейдем от плоскостного строительства к объемному. А именно — к домам. За всё время обретения новой (но неласковой) столичной «крыши» в Троицке построен только микрорайон Солнечный. В официальной терминологии — территория малоэтажной застройки повышенной комфортности. Слава богу, успели до того, как Москва вошла во вкус управления новыми территориями. Есть подозрение, что еще чуть-чуть, и вряд ли бы кто позволил троичанам этакое расточительство. Смешные пяти- шести­этажки, да на просторах! Строительство второй очереди Солнечного в лице реновационных домов как нельзя лучше подтверждает эти подозрения. Для начала столица замахнулась на «два небольших 14-этажных домика». Администрация Троицка с Генпланом города в качестве щита и меча одновременно чудом от этакого счастья отмахалась.

Впрочем, это было последнее доброе дело обеих ветвей местной власти на реновационных рельсах. Глядя на то, что в итоге выросло, я уже грешным делом думаю, что «два небольших (в смысле компактных) 14-этажных домика» были бы лучше. Разумней. А по факту милый микрорайон с видом на лес наглухо огородили с двух сторон аляповатой «китайской стеной». Во время рекламы будущего строительства, естественно, утверждалось, что новые дома будут стилистически полностью соответствовать остальному микрорайону. Ну, если стильно сочетать ласты с норковой шубой, то вот оно, то самое соответствие, и есть…

Бесконечные незначительные изменения

Реновация по-московски — вообще одна большая бизнес-афера, прикрываемая фиговым листком «социальности». Детализировать ее характеристики не имеет смысла. Реновация на примере Троицка подробно проанализирована прямо на старте, два с лишним года назад, в статьях «Социальный проект уплотнения» ТрВ-Наука № 3 (272) от 12.02.2019 [2] и «Дышло московской реновации» ТрВ-Наука № 5 (274) от 12.03.2019 [3]. В нашем случае, ввиду невероятного облома планов возведения 14-этажек, московских реноваторов не устроил разработанный специально для микрорайона проект муниципальных домов. Именно на их месте (на самостоятельное строительство у города средств не было) и появилась первая в городе реновационная площадка. Но, по мнению застройщика, квартир в «муниципальном» проекте на всех переселенцев не хватало. И для того чтобы удовлетворить аппетиты реноваторов, троицкий Совет депутатов внес поправки в ПЗЗ и, соответственно, в проект строительства.

«Незначительные изменения» (спецтерминология главы Троицка — ярого адепта проекта) выразились в увеличении этажности. Вместо шести этажей — семь, не считая восьмого, «технического». Высота домов выросла с 25 до 28,5 м. Количество квартир — с 240 до 294. Казалось бы, немного, но их общая площадь вместо 12 300 м2 стала 17 500 м2 (прирост более 40%!) Площадь застройки увеличилась с 3 184 до 4 687 м2 (47%!), а ее плотность — на 30%. Расстояние между старыми и новыми домами уменьшилось вдвое от запроектированного. Пожертвовали также площадью парковок — менее половины от и без того небогатой нормы.

Глава Троицка в интервью городской газете заявил: «„В реновационных домах квартир ­СУЩЕСТВЕННО (выделение мое. — Прим. И.М.) больше, чем предусмотрено переселением“, — подчеркивает Владимир Дудочкин». То есть дело сделано, и даже, видимо, можно гордиться фактом, что квартир существенно больше. Вопреки первоначальным утверждениям, что только «незначительные изменения» позволят проект осуществить, а нуждающихся — переселить. По сути же оказалось, что ради этого, чисто коммерческого «существенно» и требовалось нарушить ряд законов и попрать права жителей Солнечного.

Нюанс в том, что микрорайон строился целиком на деньги пайщиков (включая благоустройство, проезды, инженерные сети), выделен им был в КОМПЛЕКСНОЕ освоение и на совершенно иных условиях, включавших прежний и тщательно проработанный проект муниципальных домов. Но этот факт и вовсе посчитали мелочью, внимания недостойной. Реновационные дома, разумеется, планируется «сажать» на имеющиеся сети. Такой вот «социальный проект», не гнушающийся использовать чужую частную собственность. Но халява в России — дело святое, а что насчет технических возможностей инфраструктуры с учетом двух домов в полтора раза больше запланированных? Нормально всё — напор воды в уже построенном жилье оставляет желать лучшего, а вторичные продукты явно не усваиваются канализацией. Для обитателей «домов повышенной комфортности» стало неприятным сюрпризом едва ли не ежевечернее амбре от ближайшей КНС, которая, впрочем, благоухает по всему микрорайону.

Ах да! Решение Совета депутатов о внесении «незначительных изменений» в ПЗЗ (а по сути, в Генплан города) троицкая прокуратура объявила незаконным, в связи с чем и вынесла соответствующее постановление в июне 2019 года (скан документа имеется в редакции). Однако (о чудо!) спустя примерно месяц его почему-то отозвала, хотя, насколько мне известно, процедуры «отзыва» подобных постановлений в законе не прописано. Инициативная группа жителей пыталась отстаивать свои интересы в суде, требуя привести строительство в соответствие с исходным проектом и вообще с законом. Результат опять же предсказуем — полный и категоричный отлуп. Причем повестки на завершающие заседания суда (самого, как известно, справедливого в мире) приходили, когда дома уже были построены наполовину.

А уж как их строили! Без выходных и чуть ли не круглосуточно. То в 8 утра по выходным, то глубоко за полночь соседей по микрорайону радовал громкоголосый сводной хор строительной и дорожной техники. Жалобы в местную администрацию и вызовы правоохранителей не шибко помогали. Иногда, после особо ярых протестов и многократных звонков в полицию (которая, впрочем, ограничивалась лишь фиксацией жалоб), стройка затихала, но через пару дней прямое нарушение закона возобновлялось в особо злостных масштабах. Когда строительство близилось к завершению, вдруг выяснилось, что к новым домам не проложены коммуникационные сети. За дело взялся «Ростелеком» и вдоль всей улицы Физической проложил окоп полного профиля. Предварительно выкорчевав растущие там деревья. Эти деревья на одном из недавних субботников сажал лично глава Троицка, который, по его собственному признанию в прямом эфире местного ТВ, узнал о раскопках от возмущенных пользователей в соцсетях. Жители писали и напрямую в «Ростелеком», но там заявили, что никаких работ в указанном месте не ведется. Мистика, однако…

Но всё это цветочки. Далее у Москвы планы куда более грандиозные. Продолжится реновация. Теперь уже в историческом центре Троицка. На месте трех пятиэтажек, жители которых согласились на реновацию, будут дома 10-этажные. Для них также нужны очередные «незначительные изменения» в ПЗЗ. Каковых всё равно будет мало, поэтому площадку планируют увеличить за счет прилегающих территорий, где «на поляне сейчас ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА и ДЕРЕВЬЯ» (еще одна цитата из «Городского ритма»). А в другом районе Троицка планируется выкосить энное количество гектаров леса, чтобы вставить туда самую большую в регионе школу на 2 100 мест. Притом что в пешей доступности от выделенного участка уже есть две школы, зато минимум из трех густонаселенных микрорайонов города школьники могут добраться только на автотранспорте родителей. Что и без того напряженный трафик в городе не облегчает.

К сожалению, Троицк, став частью столицы, лишился самостоятельности не только территориальной, но и административной. Должность градоначальника перестала быть выборной. Процедуру назначения главы города коллегией выборщиков из шести местных депутатов и шести неизвестно каких представителей метрополии можно назвать выборами, только будучи насильно подключенным к аппарату ИВЛ. Последствия ждать себя не заставили. В действиях главы Троицка стала прослеживаться тенденция поддержки любых инициатив московских инстанций (по сути, его работодателей), каковые зачастую не учитывают местную специфику и ортогональны чаяниям горожан. Новая схема управления практически исключила влияние жителей на общественные процессы и градообразующие решения в Троицке. Термин «местное самоуправление» становится неким оксюмороном вслед за «наукоградом».

Разорвать порочный круг невозможно — как убедилась общественность, борясь, например, с явным беззаконием, сопровождавшим реновационное строительство. Жалобы в Москву приводили к ответам, перекладывающим ответственность на местное «самоуправление»: мол, все необходимые решения и рычаги находятся в компетенции троицкой администрации. На обращения же внутри Троицка приходили ответы, что, мол, местной власти не по чину препятствовать «социальным проектам федерального масштаба». Вот и судите сами, насколько славно живется наукограду в Новой Москве.

Илья Мирмов

Фото из архива автора

1. trv-science.ru/opolzen/

2. trv-science.ru/socialnyj-proekt-uplotneniya/

3. trv-science.ru/dyshlo-moskovskoj-renovacii/

4. Специальный приз московского конкурса «Лучший реализованный проект 2015 года в области строительства» в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов повышенной комфортности»; победитель городского смотра-конкурса правительства Москвы 2015 года в номинации «Жилые дома» конкурса «Город для всех».

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