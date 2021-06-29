Красный Марс

Заселенность Марса и его окрестностей земными аппаратами самого разного типа и назначения вызывает всё большее воодушевление, хотя ему, конечно, еще далеко до переполненных роботами безжизненных планет Булычёва и Лема…

Над Красной планетой всё еще кружат вполне бодрые ветераны — американский Mars Odyssey, вышедший на околомарсианскую орбиту более 20 лет назад (24 октября 2001 года), запущенный с Байконура европейский Mars Express (на орбите с 25 декабря 2003-го) и опять же американский Mars Reconnaissance Orbiter (MRO, 10 марта 2006 года). В сентябре 2014 года к ним присоединились американский орбитальный аппарат MAVEN и индийский «Мангальян» («Марсианский корабль» или Mars Orbiter Mission — МОМ), а 19 октября 2016-го — российско-европейский «ЭкзоМарс-2016».

Еще большее восхищение вызывают аппараты, сумевшие примарсианиться и проработать в столь неблагоприятных условиях долгие годы — конечно же Spirit и недавно Opportunity (2003–2018) всё же ушли на покой, но их сменили американские же Curiosity (6 августа 2012 года) и стационарный сейсмолог InSight [1] (26 ноября 2018 года), которые продолжают активно трудиться.

К еще активным ныне аппаратам в феврале и мае этого года присоединилось сразу несколько международных экспедиций [2] — 9 февраля на орбиту успешно вышла арабо-японская «Аль-А́маль» («Надежда»), на следующий день — китайский «Тяньвэ́нь-1» («Вопросы к небу» — это по названию стихотворения Цюй Юаня, древнекитайского поэта эпохи Воюющих Царств), 18 февраля NASA в рамках миссии Mars 2020 доставило на планету очередной ровер Perseverance и первый инопланетный вертолет [3] Ingenuity (впервые он взлетел 19 апреля 2021 года).

Наконец 14 мая КНР высадила на Марс и свой первый шестиколесный 240-килограммовый ровер на солнечных батареях «Чжужу́н» (назван в честь бога огня из древнекитайской мифологии, поскольку Марс на китайском и означает «Огненная звезда»). Первая посадка — и сразу успех, чему могут лишь позавидовать Европа и Россия, на счету которых нет еще ни одной успешной миссии собственно на поверхности Красной планеты. Ведь совершивший мягкую посадку 2 декабря 1971 года советский «Марс-3» замолчал спустя несколько секунд, не сумев передать ни одного снимка, и в дальнейшем на планету успешно высаживались лишь исключительно американские аппараты (многочисленные попытки СССР и две сравнительно недавние европейские закончились неудачами). Первый китайский марсианский микроспутник ­«Инхо́-1», отправленный с российским «Фобосом-Грунтом» [4], с ним вместе и сгорел в земной атмосфере 9 ноября 2011 года.

Разумеется, в современных космических исследованиях, как и во времена «холодной вой­ны», помимо фундаментальной науки содержится элемент «соревнования разных систем»5 и отстаивания престижа собственных технологий. Именно поэтому окрестности Марса теперь «кишат» произведениями рук и ума не только американцев и европейцев, но и китайцев, индийцев, японцев и даже арабов, порой с грустью соглашающихся, что принципиально новых научных исследований им провести не суждено, это скорее демонстрационные полеты: «мало ­приборов — мало науки» [6]. Арабам, впрочем, на сей раз помимо японцев помогли и американцы, поставившие приборы для атмосферных исследований. В блогосфере «болельщики» не сдерживают эмоции, а самые отчаянные обвиняют космические агентства в том, что вместо реальных данных они предъявляют лишь компьютерную графику. Вероятно, поэтому большую популярность в новостях получают снимки мест высадки и марсоходов [7], сделанные орбитальными аппаратами «конкурирующих держав».

Так, камера HiRISE вышеупомянутого американского орбитального аппарата MRO, способная различать детали, сопоставимые по размерам с журнальным столиком, на протяжении июня несколько раз фотографировала (1) место высадки китайского «Чжужуна» и его передвижения по равнине Utopia Planitia — крупнейшему известному ударному бассейну Солнечной системы, где поработал и «Викинг-2» (2).

«Это место необычно окрашено из-за выбросов марсианской пыли во время посадки, а движение марсохода „Чжужун“ на юг можно отследить при сравнении двух изображений», — написали члены команды HiRISE в описании фото [8].

Окружающий ландшафт типичен для южной части равнины Утопии — гладкий и большей частью без валунов. Яркие росчерки правее и ниже представляют собой эоловые (образованные ветром) формы рельефа. Также на полной версии снимка видны парашют, задняя часть спускаемого аппарата и сброшенный тепловой экран.

MRO с 2006 года изучает геологию и климат планеты, выискивая признаки водяного льда, потенциальные места посадки для будущих миссий (как автоматических, так и пилотируемых) и выступает в качестве ретранслятора для связи между марсоходами, посадочными модулями и операторами на Земле. На протяжении многих лет камера HiRISE фотографировала также посадочные аппараты NASA Phoenix и InSight, марсоходы Spirit, Opportunity, Curiosity и Perseverance и места разбившихся аппаратов. Камере удалось даже запечатлеть эпическую сцену посадки Perseverance 18 февраля этого года, сфотографировав космический корабль с марсоходом, спускающийся по небу Красной планеты под своим огромным парашютом.

Перед «Чжужуном», как и перед Perseverance и предыдущими марсоходами, поставлена задача изучать геологию Марса, его атмосферу и ионосферу, попытаться обнаружить на планете если не жизнь, то хотя бы обширные залежи воды (для этого он оснащен георадаром, способным обнаруживать лед на глубине до 100 м). Ожидается, что «Чжужун» сможет функционировать по меньшей мере три месяца.

Разумеется, в плане фотодокументирования своей миссии китайцы не полагались на одни лишь американские орбитальные аппараты. Китайское космическое агентство CNSA опубликовало серию фотографий (3) посадочной платформы и «Чжужуна», ­полученную камерой высокого ­разрешения с орбитального ретранслятора «Тяньвэня-1» 2 июня [9], а затем и групповой снимок марсохода и посадочного модуля, переданный специально отвезенной на 10 м беспроводной удаленной камерой (4). Другие изображения, опубликованные CNSA, включают панорамные виды посадочного модуля, окрестностей, а также еще один совместный панорамный вид марсохода и посадочного модуля, сделанный уже с мачтовой камеры марсохода (5–7).

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NASA же в минувшем месяце провело целый ряд испытательных полетов 1,8-килограммового вертолета Ingenuity (8), а Perseverance отправлял на Землю не только селфи и изображения Марса, но и звуки [10].

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Максим Борисов

Фото CNSA, NASA / JPL-Caltech / UArizona, BBC

1. trv-science.ru/2018/12/vglub-marsa/

2. trv-science.ru/2021/02/mars-v-objektive/

3. gazeta.ru/science/2017/05/26_a_10693841.shtml

4. trv-science.ru/2012/01/fobos-grunt-gibel-mechty/

5. Китайский проект приурочен к столетию компартии (отмечается 1 июля 2021 года).

6. sciencemag.org/news/2017/02/india-eyes-return-mars-and-first-run-venus

7. nature.com/articles/d41586-021-01588-6

8. uahirise.org/ESP_069731_2055

9. cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/c6812112/content.html

10. mars.nasa.gov/technology/helicopter/

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