ТрВ № 24 (318) за 2020 г.: «Он всей душой болел за науку в России»

01.12.2020 / № 318 /  Выпускающий редактор: Наталия Демина /  Архив / 782 просм., 509 — сегодня /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 318 от 1 декабря 2020 года в PDF

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Анонс номера

Памяти Фортова
Друзья и коллеги об уходе защитника науки — стр. 1–2

Против упразднения РФФИ
Общество научных работников и Клуб «1 июля» — за сохранение детища Фортова — стр. 3

На переднем крае
Ольга Матвеева продолжает рассказ о вакцинах против коронавируса — стр. 5

Обсуждая «Бомбу»
Ученые, родственники участников атомного проекта, о плюсах и минусах нового сериала — стр. 8–9

«Жизнь без замысла — это личный ад»
Интервью Ольги Орловой к 50-летию Александра Иличевского — стр. 10–11

Живой язык
Ирина Фуфаева о чуваках и чувихах — стр. 11

«Больше всего Серёжу интересовали именно люди»
Друзья и коллеги вспоминают Сергея Шарова-Делоне — стр. 12–13

До «победного» конца?
В Петрозаводске начался третий судебный процесс над Юрием Дмитриевым — стр. 15

Вниманию читателей!

Традиционно в декабре и январе у «Троицкого варианта» несколько меняется график выхода.
Следующая газета выйдет 22 декабря, затем 12 января, 26 января и далее опять будет выходить каждый второй вторник.

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