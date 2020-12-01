ТрВ № 24 (318) за 2020 г.: «Он всей душой болел за науку в России»

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 318 от 1 декабря 2020 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Памяти Фортова

Друзья и коллеги об уходе защитника науки — стр. 1–2

Против упразднения РФФИ

Общество научных работников и Клуб «1 июля» — за сохранение детища Фортова — стр. 3

На переднем крае

Ольга Матвеева продолжает рассказ о вакцинах против коронавируса — стр. 5

Обсуждая «Бомбу»

Ученые, родственники участников атомного проекта, о плюсах и минусах нового сериала — стр. 8–9

«Жизнь без замысла — это личный ад»

Интервью Ольги Орловой к 50-летию Александра Иличевского — стр. 10–11

Живой язык

Ирина Фуфаева о чуваках и чувихах — стр. 11

«Больше всего Серёжу интересовали именно люди»

Друзья и коллеги вспоминают Сергея Шарова-Делоне — стр. 12–13

До «победного» конца?

В Петрозаводске начался третий судебный процесс над Юрием Дмитриевым — стр. 15

Вниманию читателей!



Традиционно в декабре и январе у «Троицкого варианта» несколько меняется график выхода.

Следующая газета выйдет 22 декабря, затем 12 января, 26 января и далее опять будет выходить каждый второй вторник.