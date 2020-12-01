ТрВ № 24 (318) за 2020 г.: «Он всей душой болел за науку в России»

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 318 от 1 декабря 2020 года в PDF
Анонс номера
Памяти Фортова
Друзья и коллеги об уходе защитника науки — стр. 1–2
Против упразднения РФФИ
Общество научных работников и Клуб «1 июля» — за сохранение детища Фортова — стр. 3
На переднем крае
Ольга Матвеева продолжает рассказ о вакцинах против коронавируса — стр. 5
Обсуждая «Бомбу»
Ученые, родственники участников атомного проекта, о плюсах и минусах нового сериала — стр. 8–9
«Жизнь без замысла — это личный ад»
Интервью Ольги Орловой к 50-летию Александра Иличевского — стр. 10–11
Живой язык
Ирина Фуфаева о чуваках и чувихах — стр. 11
«Больше всего Серёжу интересовали именно люди»
Друзья и коллеги вспоминают Сергея Шарова-Делоне — стр. 12–13
До «победного» конца?
В Петрозаводске начался третий судебный процесс над Юрием Дмитриевым — стр. 15
Вниманию читателей!
Традиционно в декабре и январе у «Троицкого варианта» несколько меняется график выхода.
Следующая газета выйдет 22 декабря, затем 12 января, 26 января и далее опять будет выходить каждый второй вторник.