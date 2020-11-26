Научных фондов в России должно быть много

26.11.2020 / 755 просм., 755 — сегодня /  6 комментариев

Заявление Совета ОНР о присоединении РФФИ к РНФ

Принято на Заседании Совета ОНР № 3 (79) 24 ноября 2020 года

Совет Общества научных работников (ОНР) выражает крайнее возмущение по поводу намерения Правительства РФ присоединить Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) к Российскому научному фонду (РНФ). В настоящее время эти два успешно работающих фонда органично дополняют друг друга, предоставляя российским ученым разнообразные программы грантового финансирования их исследовательских проектов. Присоединение РФФИ к РНФ в рамках утвержденной Правительством РФ концепции реорганизации структуры институтов развития неизбежно приведет к унификации подходов к поддержке науки, к монополизации выделяемых для этого бюджетных средств, а значит — к значительному обеднению национального научного потенциала.

Современная наука крайне разнообразна, и непременным условием ее развития выступает многообразие подходов к отбору и поддержке исследовательских проектов. Политика любого научного фонда неизбежно ограничена взглядами членов его правления и экспертного совета, их пониманием перспектив развития той или иной области знания. Разные фонды предлагают и различные формы финансирования научных проектов, что также очень важно для ученых. Именно поэтому все страны, лидирующие в современной науке, идут по пути создания новых фондов, реализующих дополняющие друг друга подходы к ее поддержке. К сожалению, Россия следует обратным путем: в ней неуклонно идет сокращение числа научных фондов и тем самым ликвидируется столь необходимое современной науке многообразие форм ее поддержки. Планируемое присоединение РФФИ к РНФ доводит эту пагубную тенденцию к монополизации до абсурдного предела.

В нынешней ситуации нас особенно волнует судьба конкурса инициативных проектов РФФИ (конкурса «а») — одной из самых массовой и успешных программ грантовой поддержки фундаментальных исследований в нашей стране. Гранты «а» были и пока остаются практически единственным источником поддержки некрупных исследовательских проектов: у них нет альтернативы в этой нише. Новые условия конкурса «а», введенные нынешней осенью, резко ограничили доступ ученых к этим грантам и ухудшили условия для их реализации. Мы опасаемся, что присоединение РФФИ к РНФ приведет к фактической ликвидации этой важнейшей программы, жизненно значимой для тысяч научных коллективов в нашей стране.

Мы возмущены тем, что это важнейшее решение, от которого зависит судьба фундаментальной науки в нашей стране, очередной раз принято при полном игнорировании мнения российского научного сообщества. Достаточно напомнить, что под обращением ОНР в защиту РФФИ и конкурса «а», которое было отправлено 27 ноября 2019 года в администрацию Президента РФ [1], стоят подписи 3159 ученых, в числе которых 21 академик, 44 члена-корреспондента РАН, 962 доктора наук и 1492 кандидата наук. Без реального диалога между властью и учеными у фундаментальной науки в России нет никаких перспектив.

Совет ОНР обращается к Правительству РФ с требованием пересмотреть планы по присоединению РФФИ к РНФ. Их слияние станет крупной стратегической ошибкой, которая приведет к серьезным проблемам для российской науки. При любых реорганизациях фондов конкурс инициативных проектов РФФИ должен быть не только сохранен, но и восстановлен в прежнем формате, допускающем трехгодичный срок выполнения проектов и возможность получения новых грантов сразу после завершения предыдущих. Научных фондов в России должно быть много: монополизация поддержки науки несовместима с задачами модернизации страны и развития ее интеллектуального потенциала.

1. onr-russia.ru/za-RFFI

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Pavel Nesmiyanov
Pavel Nesmiyanov
9 часов(-а) назад

Фонд может быть и один, если у него останется разнообразие программ и достаточное количество денег .

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газета "Троицкий вариант - Наука"
газета "Троицкий вариант - Наука"
8 часов(-а) назад
В ответ на:  Pavel Nesmiyanov

Любой монополизм ни к чему хорошему не приводит

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01.01.09
01.01.09
7 часов(-а) назад
В ответ на:  газета "Троицкий вариант - Наука"

Золотые слова в отношении РФФИ, полностью доминировавшего еще 12 лет назад

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Svetlana Shilnikov
Svetlana Shilnikov
7 часов(-а) назад
В ответ на:  Pavel Nesmiyanov

только многообразие

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Pavel Nesmiyanov
Pavel Nesmiyanov
6 часов(-а) назад
В ответ на:  Pavel Nesmiyanov

газета «Троицкий вариант — Наука» так монополист по сути остался тем же — государство. Тут вопрос не в количестве, а в качестве. Ну ОК, не спорю, это имхо.

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Alexei Oskolski
Alexei Oskolski
2 часов(-а) назад
В ответ на:  Pavel Nesmiyanov

Один фонд — одна команда экспертов, а мнение любого эксперта в чем-то ограничено. Если данному эксперту не нравится Ваш проект — у Вас нет шансов. Если есть другой фонд с другими экспертами, то у Вас шанс есть.

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