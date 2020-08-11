ТрВ № 16 (310) за 2020 г.: Коллективный иммунитет к COVID‑19 возникнет раньше?

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Анонс номера

Физики vs COVID-19

Сергей Маслов, Алексей Ткаченко и Михаил Тамм о математической модели пандемии — стр. 1–3

Математическое созвездие

Рассказ о лауреатах премии Европейского математического общества Семёне Филипе, Марине Вязовской, Александре Логунове и Александре Ефимове — стр. 4–7

Марсианское лето

Александр Хохлов о новых проектах по исследованию Красной планеты — стр. 8

На переднем крае

Олег Мельник, Владимир Ляховский и Николай Шапиро об источнике глубинных землетрясений на Камчатке — стр. 9

Не извиняюсь

Ирина Фуфаева о мифических и непридуманных правилах русского языка — стр. 13

Первый блин комом?

Александр Фрадков об итогах конкурса крупных проектов Минобрнауки 2020 года — стр. 14

За три с половиной моря

Борис Штерн о краудфандинге на издание его новой книги «Феникс сапиенс» — стр. 16

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