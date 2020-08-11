ТрВ № 16 (310) за 2020 г.: Коллективный иммунитет к COVID‑19 возникнет раньше?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 310 от 11 августа 2020 года в PDF (Одна Загрузка)
Анонс номера
Физики vs COVID-19
Сергей Маслов, Алексей Ткаченко и Михаил Тамм о математической модели пандемии — стр. 1–3
Математическое созвездие
Рассказ о лауреатах премии Европейского математического общества Семёне Филипе, Марине Вязовской, Александре Логунове и Александре Ефимове — стр. 4–7
Марсианское лето
Александр Хохлов о новых проектах по исследованию Красной планеты — стр. 8
На переднем крае
Олег Мельник, Владимир Ляховский и Николай Шапиро об источнике глубинных землетрясений на Камчатке — стр. 9
Не извиняюсь
Ирина Фуфаева о мифических и непридуманных правилах русского языка — стр. 13
Первый блин комом?
Александр Фрадков об итогах конкурса крупных проектов Минобрнауки 2020 года — стр. 14
За три с половиной моря
Борис Штерн о краудфандинге на издание его новой книги «Феникс сапиенс» — стр. 16
Ссылка на пдф номера пока не работает (нет файла).
Пдф файла по ссылке пока нет.
там ссылка со счетчиком была недооформлена… но на картинке простая прямая стандартная ссылка стояла… впрочем, надо наверное уже отказаться от этого скрипта — ставили для оценки скачиваний пдф, но наверняка где-нибудь какие-нибудь глюки создает