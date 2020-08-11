ТрВ № 16 (310) за 2020 г.: Коллективный иммунитет к COVID‑19 возникнет раньше?

11.08.2020 / № 310 /  Выпускающий редактор: Наталия Демина /  Архив / 681 просм., 338 — сегодня /  3 комментария

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 310 от 11 августа 2020 года в PDF (Одна Загрузка)

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Физики vs COVID-19
Сергей МасловАлексей Ткаченко и Михаил Тамм о математической модели пандемии — стр. 1–3

Математическое созвездие
Рассказ о лауреатах премии Европейского математического общества Семёне Филипе, Марине ВязовскойАлександре Логунове и Александре Ефимове — стр. 4–7

Марсианское лето
Александр Хохлов о новых проектах по исследованию Красной планеты — стр. 8

На переднем крае
Олег МельникВладимир Ляховский и Николай Шапиро об источнике глубинных землетрясений на Камчатке — стр. 9

Не извиняюсь
Ирина Фуфаева о мифических и непридуманных правилах русского языка — стр. 13

Первый блин комом?
Александр Фрадков об итогах конкурса крупных проектов Минобрнауки 2020 года — стр. 14

За три с половиной моря
Борис Штерн о краудфандинге на издание его новой книги «Феникс сапиенс» — стр. 16

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Александр Хохлов
Александр Хохлов
7 часов(-а) назад

Ссылка на пдф номера пока не работает (нет файла).

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Aleksandr Khokhlov
Aleksandr Khokhlov
6 часов(-а) назад

Пдф файла по ссылке пока нет.

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Максим Борисов
Максим Борисов
6 часов(-а) назад
В ответ на:  Aleksandr Khokhlov

там ссылка со счетчиком была недооформлена… но на картинке простая прямая стандартная ссылка стояла… впрочем, надо наверное уже отказаться от этого скрипта — ставили для оценки скачиваний пдф, но наверняка где-нибудь какие-нибудь глюки создает

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