Большой Охряст и птица Феникс

Наш главред Борис Штерн рассказал, над чем он работал в течение года в свободное от науки время.

— Как появилась идея новой книги? Как долго шла над ней работа?

— Стартовая идея: если цивилизация погибнет и возродится через тысячелетия — что могут узнать о ней далекие потомки, как они будут расследовать эту гибель? Потом идея сильно трансформировалась: на первый план вышла причина гибели цивилизации, а на самый главный, «нулевой» план — герои книги, писать о которых было интереснее всего. Работа шла исключительно быстро для меня — я написал книгу за год, причем половину — за время самоизоляции.

Аннотация к книге: Книга повествует о вымышленном будущем — вплоть до очередного ледникового периода. С некоторой натяжкой ее можно назвать научно-фантастической при том, что собственно фантастики в ней не так много. Формально книга относится к жанру «постапокалипсис», или просто постап. Благополучная цивилизация, разомлевшая в комфорте, созданном предыдущими поколениями, в одночасье рухнула из-за вроде бы сущей ерунды. Конечно, человечество возродилось (как это следует из названия), но с большой задержкой. Собственно апокалипсис — лишь сюжетный фон, хотя и показывающий вполне реалистичный вариант возможного коллапса глобализованного мира. Книга в основном сфокусирована на небольшой компании ее героев — путешествующих, ищущих, расследующих, спасающихся; веселых, деятельных и по-своему счастливых в любой ситуации.

— Чем обусловлено такое необычное название — «Феникс сапиенс»?

— Был вариант «Гомо Феникс», но не звучит. Цивилизация Homo sapiens состарилась, сгорела и возродилась из пепла помолодевшей. В книге это обыгрывается.

— Является ли она продолжением предыдущих: «Ковчега 47 Либра», «Прорыва за край мира» или «Ледяной скорлупы»?

— Слава богу, нет, — не люблю сериалы, они почти всегда идут «на понижение». Разве что элементы лексики главного героя заимствованы из «Ледяной скорлупы», например «Большой Охряст».

— В книге содержатся благодарности трем рецензентам-волонтерам: Александру Маркову (эволюционная биология, антропология), Алексею Екайкину (гляциология, климат) и Алексею Оскольскому (тропическая флора, определение видов растений). Чем был важен их вклад в работу над книгой?

— Это прекрасные спецы, каждый в своей области. Марков рецензировал часть, касающуюся проблем генетической эволюции человека, эффекта его вырождения в развитой потребительской цивилизации, кое-что из антропологии древнего человека.

Алексей Екайкин — гляциолог и климатолог. Большая часть действия происходит в грядущую ледниковую эпоху, что прямо по его части. Он многое поправил в описании «работы» ледника и в части динамики ледниковых щитов. По ­климатической и географической части претензий с его стороны не было.

Алексей Оскольский, сотрудник Ботанического института им. Комарова, потребовался потому, что герои книги дважды в разные эпохи попадают в экваториальную Африку, о флоре которой я имел самые смутные представления. А мне, с моей тягой к жюльверновщине (см. далее), требовалось описать поляну, на которой обосновались герои, через какой лес они пробирались, какие ­кусты растут в высоко­горье и т. п. Алексей указал мне на вопиющие ошибки, которые я сделал опираясь на «Гугл», рассказал, как определить вид злака по соломке, застрявшей в сандалиях древнего человека и, главное, прислал статью, прямо описывающую флору места действия.

— Есть ли писатели-фантасты, чьи работы отдаленно похожи на ваши?

— Многие сравнивают меня с Жюлем Верном, имея в виду построение сюжета, энергетику, тягу к путешествиям и детализации, хотя есть уничижительный термин «жюльверновщина». Да и бог с ним, с термином.

— Почему вы решили выложить «Феникса» на сайт газеты, а потом искать деньги на печать? Почему не пошли по обычному пути — известное издательство, продвижение по его сетям?

— Отдав книгу издательству, ты перестаешь быть ее хозяином. И главное, у нас с издательством разные цели. Их цель — максимизация прибыли, моя цель — максимизация числа читателей, причем среди определенной аудитории. Исходя из моих целей размещение книги в открытом доступе — благо, а пираты — друзья-помощники. Исходя из их целей размещение в открытом доступе — глупость, а пираты — злейшие враги. А уж коли мы пошли навстречу аудитории, то и вправе просить от аудитории встречных шагов, чтобы книга появилась на бумаге в возможно большем количестве экземпляров по возможно меньшей цене — часть читателей предпочитают именно такую, а до части читателей она может добраться лишь в бумажном виде через магазины.

Этот встречный шаг может сделать каждый, поучаствовав в краудфандинге на «Планете» [1] (сейчас собрано 100 тыс. из 250 тыс. руб.), предварительно скачав книгу на [2] (это уже сделали более полутора тысяч человек).

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