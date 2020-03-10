ТрВ № 5 (299) за 2020 г.: Казус Роскосмоса

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 299 от 10 марта 2020 года в PDF
Анонс номера
Кольцевой замедлитель
Сотрудники Института теоретической и экспериментальной физики встревожены кафкианскими директивами руководства Курчатовского института — стр. 2–3
Физика в гостиной для взрослых и детей
Ксения Теплякова рассказывает о просветительском проекте в ИФТИС МПГУ — стр. 4
Памяти Фримена Дайсона
Заметки Геннадия Горелика об открытиях и миросозерцании знаменитого физика-теоретика — стр. 5
Природа холодно улыбается Эйнштейну
Очерк Евгения Берковича о том, как создатель теории относительности пытался увязать электромагнетизм и гравитацию на океанском лайнере «Гаруна Мару» — стр. 6–7
Леди в поисках комет
Рассказ Александра Речкина о необыкновенной сестре первооткрывателя инфракрасного излучения — стр. 8–9
«Кумарби, отца всех богов, я пою…»
Лингвист Мария Молина повествует о древневосточных истоках античной поэзии — стр. 10–11
Сад ветвящихся отчетов
Лингвист Яков Тестелец сравнивает бюрократические механизмы с порождением синтаксических структур — стр. 11
У радиофобии глаза велики
Химик Борис Жуйков рассказывает о превышении нормы уровня радиоактивности: чем реальная опасность отличается от надуманных страхов — стр. 13
Однообразие измышленных миров
Астрофизик и литератор Павел Амнуэль проводит неутешительные параллели между отечественной и зарубежной научной фантастикой — стр. 15