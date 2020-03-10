ТрВ № 5 (299) за 2020 г.: Казус Роскосмоса

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 299 от 10 марта 2020 года в PDF

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Анонс номера

Кольцевой замедлитель

Сотрудники Института теоретической и экспериментальной физики встревожены кафкианскими директивами руководства Курчатовского института — стр. 2–3

Физика в гостиной для взрослых и детей

Ксения Теплякова рассказывает о просветительском проекте в ИФТИС МПГУ — стр. 4

Памяти Фримена Дайсона

Заметки Геннадия Горелика об открытиях и миросозерцании знаменитого физика-теоретика — стр. 5

Природа холодно улыбается Эйнштейну

Очерк Евгения Берковича о том, как создатель теории относительности пытался увязать электромагнетизм и гравитацию на океанском лайнере «Гаруна Мару» — стр. 6–7

Леди в поисках комет

Рассказ Александра Речкина о необыкновенной сестре первооткрывателя инфракрасного излучения — стр. 8–9

«Кумарби, отца всех богов, я пою…»

Лингвист Мария Молина повествует о древневосточных истоках античной поэзии — стр. 10–11

Сад ветвящихся отчетов

Лингвист Яков Тестелец сравнивает бюрократические механизмы с порождением синтаксических структур — стр. 11

У радиофобии глаза велики

Химик Борис Жуйков рассказывает о превышении нормы уровня радиоактивности: чем реальная опасность отличается от надуманных страхов — стр. 13

Однообразие измышленных миров

Астрофизик и литератор Павел Амнуэль проводит неутешительные параллели между отечественной и зарубежной научной фантастикой — стр. 15

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