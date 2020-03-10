Институт теоретической и экспериментальной физики под ударом

В редакцию ТрВ-Наука поступила заметка от одного из сотрудников ИТЭФ, пожелавшего остаться неизвестным. Мы публикуем ее и открытое письмо сотрудников ИТЭФ председателю правительства РФ и обещаем отслеживать развитие событий.

В Институте теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) 14 февраля 2020 года прошла профсоюзная конференция, основным вопросом которой были намерения Курчатовского института в кратчайшие сроки перевести всех сотрудников и подразделения на свою площадку в Щукино.

В 2012 году Росатом признал институт непрофильным активом и передал его под крыло научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ КИ), который возглавляет небезызвестный Михаил Валентинович Ковальчук. Тогда коллектив был обеспокоен судьбой института и требовал сохранения для себя определенных условий труда. Удалось достигнуть определенных договоренностей.

Тем не менее с тех пор финансирование осуществлялось через НИЦ КИ, а значит, и все решения принимались там. На основании этих решений в ИТЭФ многократно менялись ключевые руководящие сотрудники. Они проводили в ИТЭФ определенную политику и совмещали высокие должности в двух институтах. Со стороны могло показаться, что многим из них была поставлена задача ограничить развитие института и наладить распродажу остатков активов, а также переманить самых перспективных сотрудников (и целые научные группы) на площадку Курчатовского института.

ИТЭФ примечателен не только своей историей и научными достижениями, но и земельным участком в Черёмушках, в границы которого входит усадьба Черёмушки-Знаменское, давным-давно закрытая для посещения обычными гражданами.

В ходе преобразования в 2012 году часть территории у ИТЭФ удалось изъять. Землей распоряжалось Росимущество — она сдавалась в аренду. Территорию ИТЭФ стали отгрызать по кусочку. Назначение некоторых земельных участков было изменено в 2019 году, а 28 ноября 2019 года на совещании Фонда реновации площадка с адресным ориентиром Большая Черёмушкинская, дом 25А объявлена стартовой площадкой в районе Котловка. В сети уже появились объявления о продаже квартир в еще планирующихся к постройке домах.

В течение 2019 года в институт обращались московские власти с вопросами об уточнении границ территории и санитарно-защитной зоны, которая именно в 2019 году была сокращена до фактической границы территории.

27 декабря 2019 года на ученом совете НИЦ КИ М. В. Ковальчук объявил о решении по переводу сотрудников ИТЭФ на площадку НИЦ КИ в течение трех месяцев. С этой целью директору ИТЭФ было поручено «дать предложения по переводу подразделений в том числе научных работников и административно-управленческого персонала ИТЭФ на площадку центра с указанием наименований подразделений, количества и должностей работников, направления их деятельности на площадке Центра и графиком такого перевода» (цитата из протокола заседания дирекции НИЦ КИ от 31.01.2020). Письма с просьбой обосновать необходимость такого решения до сих пор остаются без ответа.

По злополучному совпадению почти одновременно с переходом под руководство НИЦ КИ на кольцевом ускорителе ИТЭФ произошел пожар, и с 2012 года он не функционирует. Однако в Ускорительном центре (УЦ) продолжаются исследования на линейных ускорителях.

Кроме ускорительного центра в ИТЭФ существуют заглушенный в 1986 году реактор, работы по выводу которого из эксплуатации должны завершиться лишь к 2024 году, а также подкритический стенд — исследовательский макет тяжеловодного ядерного реактора, судьба которого до конца не ясна. Реакторный отдел также проводит перспективные исследования в рамках гособоронзаказа.

К сожалению, ИТЭФ сегодня нельзя назвать эталонным научным центром с предвыборного плаката: здесь много полузаброшенных зданий и помещений, на отопление и обслуживание которых уходят огромные деньги. Финансирование через Курчатовский институт едва позволяло ИТЭФ поддерживать существование. Объем финансирования не менялся уже около пяти лет, что также не способствовало развитию. Режимность территории зачастую становилась преградой для проведения конференций и образовательных мероприятий — как российских, так и международных. Однако даже в этих условиях научному коллективу удавалось продвигать науку, выигрывать гранты, заключать договоры, публиковать результаты в научных журналах, а также обучать молодые кадры (в основном из МИФИ и Физтеха).

В настоящее время в институте продолжают трудиться около тысячи человек, из которых 285 — доктора и кандидаты наук; 24% сотрудников — молодые ученые. По результатам работы за последние пять лет институт входит в пятерку лучших научных центров страны.

Однако с экономической точки зрения деятельность института можно было бы признать неэффективной. Кадастровая стоимость земли под институтом — около 6 млрд руб. Не потому ли высшему руководству НИЦ КИ так хочется переместить все подразделения ИТЭФ на свою площадку? Что будет с освобожденной площадкой, остается только догадываться. Операция проводится негласно, никакие документы не публикуются.

Осенью 2019 года и. о. первого замдиректора ИТЭФ был назначен Игорь Анатольевич Божков, генерал-майор полиции, в 2012–2016 годах занимавший должность начальника управления внутренних дел на Московском метрополитене. Многие сотрудники пророчат его в новые директора института. (См. информацию об И. А. Божкове на сайте УВД ММ [1], заметку в газете «Пет­ровка, 38» [2], интервью в «Вечерней Москве» [3]; обстоятельства отставки из УВД ММ освещены информагентством «Росбалт» [4].)

Переезд указано совершить за три месяца. Крупные установки, в том числе линейные ускорители, к переезду не планируются, а значит, и все договора, предполагающие их использование, придется расторгнуть. При этом плановый вывод реактора из эксплуатации, как указано выше, запланирован лишь к 2024 году, а судьба критстенда и вовсе туманна.

Работники теоретических отделов и отделов с настольным оборудованием легко бы переехали в Курчатовский институт, однако люди в большинстве привыкли работать именно здесь. В то же время научные группы, привязанные к большим установкам («ускорительщики»), без установок потеряли бы смысл. Как и административно-технический персонал: можно предположить, что на площадке НИЦ КИ своих бухгалтеров и водопроводчиков хватает. Значит, грядут сокращения?

Вывезти одни отделы, но оставить другие тоже не выйдет: ИТЭФ станет еще более неэффективным по соотношению затрат и прибыли, будет еще больше соблазна его закрыть.

В то же время на площадке НИЦ КИ не первый год идут активные строительные и ремонтные работы. Вокруг территории НИЦ КИ в Щукино также не первый год растут новые многоэтажки. В некоторых из них, кстати, работникам института ранее предлагалось приобрести квартиры по цене немного ниже рыночной (примерно в 2015 году по почтовой рассылке работникам предлагалось приобрести квартиры со скидкой). Это также наводит на мысль об определенных связях застройщиков и руководства НИЦ КИ. Не планируется ли продать землю ИТЭФ?

После пожара на ускорителе в 2012 году Кириенко обещал его восстановить, но за восемь лет этого так и не случилось. Хотя, как утверждают ученые, возможность есть — был бы бюджет и политическая воля. Вокруг восстановленного ускорителя институт мог бы зажить новой жизнью, что не исключало бы и открытие местного парка для горожан, ведь режимность территории обусловлена вовсе не ускорителем, а реактором и критическим стендом.

Профсоюз ИТЭФ уже второй месяц не может добиться от руководства НИЦ КИ ответа на вопрос о целесообразности и обоснованности переезда в столь короткие сроки. Представитель НИЦ КИ на профсоюзном собрании сказал, что никаких решений еще не принималось, а проводится лишь проработка вопроса. По всем признакам («сигналы» поступают однозначные), руководство Курчатовского института останавливаться не намерено. Однако отвечают ли его планы интересам российской науки и стратегии развития Российской Федерации в целом? Вопрос остается открытым.

Профсоюз направил письмо с вопросами и предложениями председателю правительства Мишустину (см. врезку ниже), планируется привлекать к решению вопроса и другие политические и общественные силы.

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Открытое письмо сотрудников ИТЭФ

председателю правительства РФ М. В. Мишустину Уважаемый Михаил Владимирович! Коллектив ФГБУ «Институт теоретической и экспериментальной физики им. А. И. Алиханова НИЦ „Курчатовский институт“» (далее ИТЭФ) обращается к Вам с просьбой предотвратить уничтожение одного из известных научных центров России. ИТЭФ вырос из лаборатории № 3 АН СССР, созданной в декабре 1945 года в рамках Атомного проекта. Институт, с момента организации и до апреля 2012 года, подчинялся Минатому; в настоящее время НИЦ «Курчатовский институт» (далее НИЦ «КИ») осуществляет полномочия учредителя и собственника имущества ИТЭФ. Уже в 1949 году сотрудниками института был запущен первый в Европе тяжеловодный реактор. В настоящее время реакторный отдел выполняет исследования в рамках гособоронзаказа. За четыре десятилетия в институте был создан мощный ускорительный комплекс, включавший несколько линейных и два кольцевых ускорителя, расположенных в общем зале. Один из них — ускоритель протонов — стал прототипом 70-ГэВного ускорителя, запущенного в г. Протвино в 1967 году. Второй — ускоритель ионов — был введен в эксплуатацию в 2004–2005 годах, а его создатели были удостоены Премии Правительства РФ в области науки и техники за 2010 год. Комплекс был единственным в стране, позволявшим: — исследовать радиационную стойкость электронной компонентной базы двойного назначения; — проводить удаление онкологических образований протонным пучком; работы велись в течение трех десятилетий совместно с крупными столичными клиниками; пролечено 4300 больных; — использовать комплекс в работах по созданию современных детекторов элементарных частиц. В экспериментальных работах активное участие принимали студенты и выпускники МФТИ, МИФИ и МГУ. В феврале 2012 года, за два месяца до перехода в НИЦ «КИ», из-за пожара была прекращена эксплуатация кольцевых ускорителей. Не пострадали практически все капитальные сооружения, включая биологическую защиту, оба инжектора и магнитные блоки ускорителей, экспериментальные установки. Распоряжением Правительства РФ от 20.12.2012 года № 2440-р была утверждена программа деятельности НИЦ «Курчатовский институт» на ­2013–2017 годы. Программой в сценарии минимального роста предполагалась «разработка концепции и начало реконструкции комплекса ускорительных и экспериментальных установок» ИТЭФ. Пункт распоряжения не выполнен, хотя институтом было предпринято несколько неудачных попыток получить финансирование для модернизации ускорительного комплекса в течение полутора — двух лет. В 2019 году было принято решение о строительстве ускорителя ионов следующего поколения во ВНИИЭФ (г. Саров). Его концепция и основные системы не могут серьезно отличаться от систем ионного ускорителя ИТЭФ, при создании которого использовались последние достижения ускорительной науки. С институтом заключен договор, нацеленный на создание современной установки. Накопленный опыт свидетельствует, что создание и эксплуатация прототипов крупных промышленных установок ведет при пуске последних к экономии средств, лучшей подготовке персонала. В этой связи коллектив института настаивает на проведении работ, необходимых для оценки стоимости и целесообразности модернизации ускорительного комплекса, а также стоимости и сроков рекультивирования площадки под ним. Потеря значительной части экспериментальной базы была в некоторой степени компенсирована работами, выполненными с использованием оставшихся установок, в том числе линейных ускорителей. Работа по развитию экспресс-диагностики перспективных реакторных материалов признана лучшей работой РАН по физике твердого тела за 2018 год. Ее результаты позволили институту заключить трехлетний договор с ГК «Росатом» более чем на 400 млн рублей. Для повышения надежности изделий электронной промышленности использовался линейный ускоритель протонов. По данным за последние пять лет, ИТЭФ входит в пятерку лучших научных центров страны, занимая четвертое место по количеству публикаций и первое по цитированию трудов среди всех ГНЦ. Достижению таких результатов, несомненно, способствует активное участие сотрудников ИТЭФ в таких проектах, как БАК (ЦЕРН, Швейцария), ФАИР (Германия) и др. На одного научного сотрудника приходится в среднем две публикации в год в ведущих научных журналах. В институте работают 83 доктора и 202 кандидата наук. Молодых (до 35 лет) сотрудников — 24%. За 2019 год сотрудниками Института опубликовано 605 статей, индексируемых в системе Web of Science. 27 декабря 2019 года президент НИЦ «КИ» М. В. Ковальчук на ученом совете центра объявил о решении переместить в течение трех месяцев сотрудников ИТЭФ на площадку Курчатовского института. С этой целью директору ИТЭФ поручено «дать предложения по переводу подразделений, в том числе научных работников и административно-управленческого персонала НИЦ „КИ“ — ИТЭФ на площадку Центра с указанием наименований подразделений, количества и должностей работников, направлений их деятельности на площадке Центра и графиком такого перевода» (п. 6 протокола заседания дирекции НИЦ «КИ» от 31.01.2020). Письма с просьбой разъяснить целесообразность такого решения и порядок его реализации оставлены без ответа. Исполнение решения президента НИЦ «КИ» превратит экспериментальную базу института в металлолом, остановит любую научную деятельность не меньше чем на год. Не исчезновение института, а расширение его возможностей и круга исследований отвечает стратегии государства по поддержке науки. Коллектив института обращается с просьбой с учетом интересов страны: — отменить решение о перемещении ИТЭФ на площадку НИЦ «КИ»; — объективно оценить необходимость и стоимость модернизации ускорительного комплекса института. В то же время за годы пребывания ИТЭФ в составе НИЦ «КИ» накопились сигналы, указывающие на отсутствие заинтересованности руководства центра в полноценной работе института. Первым таким сигналом стало прохладное отношение к вопросам модернизации ускорителей, не менявшееся все эти годы. Бюджетные субсидии, выделяемые центром ИТЭФ, практически не росли в течение последних пяти лет, что сделало невозможным реальное увеличение заработной платы научных работников и выполнение указа президента РФ № 597 (май 2012 года). Отсутствие уважительного отношения к ряду ведущих ученых института, увольнение в связи с сокращением штата одного из них, воспитавшего трех молодых членов-корреспондентов РАН, привело к ликвидации одной из лучших лабораторий, существенному сокращению числа выпускников МИФИ и МФТИ, приходящих на работу в ИТЭФ. Ограничимся этим. Изложенное вынуждает коллектив института поставить перед руководством страны вопрос о необходимости его дальнейшей работы в составе НИЦ «Курчатовский институт». Принято единогласно на собрании трудового коллектива. Председатель профкома ИТЭФ

В. А. Шейнкман

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