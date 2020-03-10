Десять лет «Физической гостиной»: история и планы на будущее

Как увлечь наукой широкую аудиторию школьников, а не только тех, кто уже достаточно мотивирован? Как просвети­телям спастись от выгорания? Как расширить географию проекта? Об этом мы поговорили с Ксенией Тепляковой — зав. лабораторией кафедры общей и экспериментальной физики Института физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета (далее — ИФТИС МПГУ), руководителем проекта «Физическая гостиная».

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— Как и когда появилась идея «Физической гостиной»?

— Многие годы на нашей кафедре читались открытые лекции для абитуриентов и всех желающих. Лет десять назад мы обратили внимание, что после каждой лекции заметное количество пришедших гостей хотят «потрогать» эксперименты, уточнить, как мы настраиваем ту или иную демонстрацию.

Отмечу, что все лекции мы сопровождаем показом большого количества интересных физических экспериментов. И постепенно мы стали задерживаться после лекций и оставлять часть оборудования на какое-то время для всеобщего изучения. Потом стали специально подбирать эксперименты для показа перед лекциями. С 15 минут перешли на полчаса, час.

Помню, как я подошла к своему руководителю, заведующему кафедрой общей и экспериментальной физики Григорию Наумовичу Гольцману, с вопросом, что делать (ведь проект стал требовать всё больше внимания, времени): могу ли я себе позволить так много времени заниматься просветительской деятельностью, правильно ли это, надо ли? Его ответ был философским и решающим как для меня, так и для проекта: «Заниматься надо тем, что нравится».

Все эти годы «Физическая гостиная» развивается и растет при полной поддержке со стороны Григория Наумовича. Теперь одновременно мы можем работать и с сотней, и с тысячью гостями. Перед всеми лекциями («Университетскими субботами», днями открытых дверей, форумами и конференциями) команда проекта выставляет какую-то часть своих тематических «точек», чтобы каждый пришедший мог попробовать себя в роли физика-экспериментатора. «Физическая гостиная» проводит много мероприятий, как выездных, так и в стенах МПГУ; организует масштабные фестивали науки, регулярно занимается волонтерством.

— Если слово «физика» видится совершенно естественным, то «гостиная» предполагает уютную и комфортную встречу. Как рождалась эта фраза? Является ли она своего рода формулой проекта?

— Гостиные мы устраивали в холле перед лекционной аудиторией — получалось, что мы таким образом встречали гостей. Наше взаимодействие с пришедшими действительно предполагает комфортную встречу, так как важной задачей является вовлечение детей и подростков в изучение предмета, получение образования. Нельзя заставить полюбить школьную программу, нужно действовать очень дружелюбно и с огоньком.

Если честно, то, когда я придумала название, сказала всем, что это временный вариант, — вот так десять лет «временно» и называемся. (Нет, не совсем так, проекту действительно десять лет, а название появилось немного позже.)

— Кто ведет этот проект?

— Команда проекта состоит как из сотрудников (преподавателей, научных сотрудников), так и из студентов МПГУ и не только. Мы принципиально не выстраиваем границ, не «привязываем» проект к государственным учреждениям. «Физическая гостиная» — общественная организация, просветительский проект, задача которого в первую очередь просвещать.

Но нельзя не отметить, что среди студентов, участвующих в проекте, большинство — это ребята, которые учатся на нашем новом направлении — фундаментальная физика на английском языке (бакалавриат, который не дает педагогического образования; все занятия проходят на английском языке, в программу встроены научные практики в лабораториях). Нас, конечно, это очень радует. Такая деятельность развивает в студентах много полезных качеств: умение объяснять, работать в команде, организаторские способности. Получается, что мы уже со студенческой скамьи растим не только будущих ученых, но и сразу специалистов в просветительской деятельности.

— Для какой аудитории?

— Для школьников и студентов. Повторюсь, что для нас самая главная задача — это не охват мотивированных ребят, которые готовы сами приходить за новыми порциями знаний, а работа со всеми учениками/студентами, особенно с теми, кто считает физику сложным и неинтересным предметом.

Помимо прочего, мы работаем с целыми школьными классами. Конечно, идеально, если класс приходит несколько раз в год — тогда у нас есть возможность взаимодействовать с учителем и изучать с ребятами именно те темы, которые они только что прошли по школьной программе. Например, в 8-м классе многие легко могут воспроизвести определения теплоемкости, ­теплопроводности и прочие, но далеко не все понимают, как эти определения можно объяснить на пальцах, как они связаны с жизнью. Мы показываем и обсуждаем серию экспериментов с жидким азотом, нагреваем и охлаждаем разные тела, даем возможность подержать огонь в руке — и все эти эксперименты «привязываем» к выученным в школе определениям. Мы не делаем шоу, и это принципиально. Мы ярко проводим образовательные мероприятия и благодаря свободе от стандартов можем легко подстраиваться под каждого ребенка.

— Кто является партнером проекта?

— В первую очередь, конечно, МПГУ. Наш проект заметную часть мероприятий проводит в университете, и это — наше осознанное решение. Просветительская деятельность — важная часть жизни любого вуза, этим надо серьезно заниматься. Проект живет и развивается в Институте физики, технологии и информационных систем. Некоторые мероприятия проходят при поддержке Департамента образования и науки г. Москвы, Управы района Хамовники.

Все лекции и фестивали мы проводим совместно с культурным центром «Архэ». Команда «Архэ» оказывает техническую и информационную поддержку на высоком уровне, проводит трансляции наших лекций, выкладывает ­видеозаписи в открытый доступ.

— Какие фестивали, лекции вы считаете вашим наибольшим успехом?

— Первый фестиваль науки, в котором я выступила в роли организатора, собрал 1500 человек. При этом надо понимать, что фестиваль не имеет грантовой поддержки, какого-то частного спонсора. В этом году Фестиваль на­уки МПГУ в Хамовниках — 2020 прошел в День российской науки; он включал лекции, десятки мастер-классов, интерактивных занятий и собрал уже около 2500 человек.

Впечатлили несколько лекций нашего всеми любимого Владимира Владимировича Сперантова (канд. пед. наук, доцента КОЭФ ИФТИС МПГУ) — в большой лекционной аудитории не хватило мест, на балконах были поставлены дополнительные скамейки, около полусотни человек стояли больше часа на ногах. Всего в ауди­тории разместилось около 600 слушателей.

Лекции интересны не только работой лектора — важную роль играет демонстратор. Научный сотрудник Лаборатории квантовых детекторов Павел Ан совершает титаническую работу (которая обычно не видна гостям), ведь все эксперименты надо заранее приготовить, настроить, искусно показать, а на больших лекциях мы показываем по несколько десятков демонстраций.

На сегодняшний день в коллекции физического кабинета МПГУ насчитывается более ­двухсот уникальных приборов, закупленных для Московских высших женских курсов А. А. Эйхенвальдом и Н. В. Разживиным более ста лет назад; все они поддерживаются в рабочем состоянии. Современное оборудование и ретроприборы вместе позволяют показывать около тысячи демонстраций. В свое время я тоже участвовала в постановке демонстраций, но сейчас организаторские и административные обязанности не оставляют времени.

Из признанных успехов — диплом финалистов премии Министерства науки и высшего образования «За верность науке» в номинации «КЛАССная наука» (2019 года), диплом финалиста конкурса за лучшие работы по популяризации науки РАН (2019 года), благодарности от благотворительных фондов, детских домов, школ.

Участники мероприятий проекта «Физическая гостиная» — несколько тысяч человек в год.

— Что является главной проблемой в вашей работе? Сталкиваетесь ли с выгоранием участников проекта?

— На разных этапах развития проекта были разные проблемы. Мы начинали, когда просветительская деятельность была совсем не в моде. Помню частые вопросы окружающих: зачем мы в выходные дни идем на работу, кто всё это будет слушать и кому это нужно? Теперь фраза «мы занимаемся просветительской деятельностью» уже не вызывает удивления.

Конечно, невозможно расти без финансирования, особенно если речь идет о проекте, в котором задействовано немало студентов. Мы росли в «парниковых» условиях: у нас были поддержка и доступ к кадровому потенциалу научной лаборатории Григория Наумовича. Остается только работать 24/7, и всё. Но, конечно, трудностей много.

От выгорания хорошо помогает смена деятель­ности, регулярность волонтерства. Да, именно волонтерские выезды спасают нас от выгорания. Мы раз в три месяца работаем в детской психиатрической больнице в отделениях для детей из детских домов и семей опекунов (фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»). У всех разная судьба, разное состояние здоровья, — но общаться, изучать новое, рассуждать об экспериментах интересно всем.

Пару раз в год выезжаем в детские дома. Сейчас начинаем регулярно работать в детском хосписе «Дом с маяком». Кроме этого работаем с подопечными разных благотворительных фондов и общественных организаций. В среднем каждый месяц мы один-два раза куда-то выезжаем, и это только волонтерство. А еще фестивали два-три раза в год, постоянная работа по грантам и договорам.

— Какие советы вы бы дали начинающим просветителям?

— Важно постоянно заниматься самообразованием. У нас железное правило: как только ­осваиваешься в проведении одних экспериментов, переходишь на новые. Хочется обратить внимание на проблему, которая всё острее встает в наше время. Многие занимаются популяризацией науки, рассказывая о последних достижениях ученых. Это очень здорово и необходимо, но не стоит забывать о том, чем мы занимаемся.

Многие школьники не могут полноценно воспринимать информацию, к примеру, об оптоволоконной технике, пока не разберутся в законах геометрической оптики. Мы стараемся так выстраивать точки, чтобы начинать «с начала». Вот луч света идет по прямой, отражается от зеркала, «течет» в водяном световоде — смотрим, как устроены большие световоды, потом переходим на оптоволокна.

Я привела лишь один пример, показывающий, что отсутствие хорошей базы у слушателей очень сильно понижает КПД лекций достойных ученых. К ним детей надо готовить, либо нужно изначально планировать, что аудиторией этих лекций станут только хорошо подготовленные школьники.

Мы за совмещение деятельности нашего проекта и продвинутых научно-популярных событий. «Физическая гостиная» старается навести мост между школьной программой и жизнью/наукой/ современными достижениями.

— Как популяризировать физику и другие науки в разных аудиториях: в детской, юношеской, во взрослой?

— Основная разница между детской и взрослой аудиторией, на мой взгляд, это то, что взрослые приходят сами, а детей приводят родители. Обычно, работая с начальной школой, тратить силы на привлечение внимания детей не надо, а вот с подростками сложнее: те часто прячутся за фразами «нам физика неинтересна», «мы двоечники, зачем нам в чем-то разбираться». Тогда приходится прибегать к разным педагогическим приемам.

Вот, например, нельзя было пройти мимо трагического случая с сухим льдом, брошенным в бассейн. Дети часто говорят, что физиками им не стать, а вот от журналистской работы никто сразу не отказывается. «Будущие журналисты» с интересом разобрались в ошибках, допущенных СМИ при объяснении ситуации.

— Что в ближайших планах?

— Календарь проекта расписан уже до Нового года. Участвуем в Лимуде (еврейском образовательно-культурном мероприятии), организуем масштабный фестиваль по случаю Дня защиты детей (как же хочется верить, что название этого праздника когда-нибудь станет неактуальным), волонтерим.

— Какой вам видится «Физическая гостиная» через пять лет?

— Сейчас в МПГУ создается просветительский центр Scientia (знание — лат.). Моя энергия будет перенаправлена на этот центр. С ним «Физическая гостиная» планирует активное взаимодействие, но основной акцент будет делаться на объединение усилий и совместную работу физиков, биологов, химиков, дефектологов и географов.

Что касается проекта, то я надеюсь, что мы сможем чаще работать вне Москвы: проводить фестивали, открытые занятия, вдохновлять рождение подобных проектов. Если в школах не хватает оборудования и времени на «вкусную» физику, то эту проблему может решить наш просветительский проект. Мы одновременно работаем с десятком школ — кажется, что вне столицы это было бы хорошим решением проблем малокомплектных учебных заведений. Будем расширять географию нашего проекта.

Беседовала Наталия Демина

Фото предоставлены К. Тепляковой

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