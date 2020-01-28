ТрВ № 2 (296) за 2020 г.: Глобальное потепление

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 296 от 28 января 2020 года в PDF

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Анонс номера

Что происходит и происходило с климатом

Игорь Эзау о современном глобальном потеплении,

Ирина Делюсина о колебаниях климата в прошлом,

Алексей Екайкин о статье Александра Городницкого и о ледниковом щите Антарктиды — стр. 1–6

Хранители памяти

Защитим «Мемориал»! Переписка ученых с Ю. А. Дмитриевым — cтр. 8–9

Со Вселенной и с темной энергией всё в порядке

Олег Верходанов о сенсационных опровержениях космологической парадигмы — стр. 10–11

По следам мегагрантов — 3

Галина Цирлина, Михаил Фейгельман и Екатерина Малинкина продолжают сериал об итогах мегагрантов. На этот раз — физика — стр. 13

Гений и игра в кости

Евгений Беркович о сложных отношениях Эйнштейна с квантовой механикой — стр. 14

Живой язык

Ирина Фуфаева о новых региональных изобретениях народа-языкотворца — стр. 16

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