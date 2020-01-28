ТрВ № 2 (296) за 2020 г.: Глобальное потепление

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 296 от 28 января 2020 года в PDF
Анонс номера
Что происходит и происходило с климатом
Игорь Эзау о современном глобальном потеплении,
Ирина Делюсина о колебаниях климата в прошлом,
Алексей Екайкин о статье Александра Городницкого и о ледниковом щите Антарктиды — стр. 1–6
Хранители памяти
Защитим «Мемориал»! Переписка ученых с Ю. А. Дмитриевым — cтр. 8–9
Со Вселенной и с темной энергией всё в порядке
Олег Верходанов о сенсационных опровержениях космологической парадигмы — стр. 10–11
По следам мегагрантов — 3
Галина Цирлина, Михаил Фейгельман и Екатерина Малинкина продолжают сериал об итогах мегагрантов. На этот раз — физика — стр. 13
Гений и игра в кости
Евгений Беркович о сложных отношениях Эйнштейна с квантовой механикой — стр. 14
Живой язык
Ирина Фуфаева о новых региональных изобретениях народа-языкотворца — стр. 16