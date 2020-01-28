«Нещадно время затягивает на земле шрамы от расстрельных рвов и ям…»

Наша газета выйдет 28 января 2020 года, в день, когда краеведу, поисковику захоронений жертв ГУЛАГа Юрию Алексеевичу Дмитриеву исполнится 64 года. Уже третий раз он встречает свой день рождения не на свободе, а в СИЗО г. Петрозаводска. Ожидается, что второй суд над Дмитриевым (первый закончился его полным оправданием по «плохим» статьям) завершится в конце февраля — начале марта 2020 года.

Юрий Алексеевич в своей камере, к сожалению, не может получать книги с воли (в СИЗО нет библиотеки, и по этой причине книги не принимают). К радости Хоттабыча (так он подписывает свои послания), в его неволе нет и телевизора. Так что увидеть и услышать друзей в коридорах суда, а также получать открытки и письма людей — единственная для него возможность общаться со свободными людьми. Он старается отвечать каждому и рад каждому письму. С недавних пор Дмитриеву стали писать ученые и научные журналисты. С разрешения авторов публикуем тексты некоторых посланий к Хоттабычу.

Владимир Сурдин, Москва,

23 ноября 2019 года

Уважаемый Юрий Алексеевич, позвольте представиться: я астроном, Владимир Георгиевич Сурдин. Работаю в МГУ. Мы с Вами никогда не встречались, но о Ваших делах, успехах и неприятностях я слышу уже не первый год. И переживаю за Вас.

Полагаю, Вам не часто приходится общаться с астрономами. Ваша и моя работа лежит в разных плоскостях, но оба мы понимаем, что страна, в которой мы родились, живем и будем жить до конца, тяжело больна и что лечение ее продлится долго и будет непростым. Библейских сорока лет явно не хватит для того, чтобы большинство наших сограждан изжили в себе рабов и господ, чтобы стали нормальными, культурными, цивилизованными людьми. Чтобы удовольствие от жизни получали в работе, а не в воровстве и пьянке. Чтобы врать и ругаться стало неприлично. Чтобы ощущение силы рождалось в человеке от внутреннего достоинства и знаний, а не от его присутствия в стае/банде/партии/системе…

Не подумайте, я не прожектер и не утопист. Как в 1960-е не верил в коммунизм через 20 лет, так же и теперь не верю в близкое светлое будущее. Но постепенно мир меняется. Не везде одинаково быстро, не везде каждый день в лучшую сторону, но в целом мир движется в правильном направлении. И движем его мы с Вами и наши коллеги.

Каждый по-своему, мы должны напоминать людям, что они ЛЮДИ, уникальные создания, наделенные интеллектом и совестью. 60 лет поисков внеземного разума убедили нас, что в гигантском пространстве вокруг нашей планеты нет ничего подобного — ни жизни, ни разума. Если тут, на Земле, мы будем продолжать унижать и убивать друг друга, то может погаснуть и эта искорка, и во Вселенной станет совсем пусто. Поэтому мы должны и будем продолжать свою работу по очеловечиванию людей. И Вы, и я, и все наши коллеги и друзья. Нас всё больше, и мы непременно изменим этот мир к лучшему. Постепенно, не сразу, но обязательно изменим.

Так и будет — вариантов-то нет!

Удачи Вам и стойкости!

СИЗО-1 Петрозаводска,

19 декабря 2019 года

Добрый день, уважаемый Владимир Георгиевич!

Спасибо за теплые слова поддержки, сказанные в мой адрес, и за то, что мы из одного «созвездия» людей — неравнодушных и думающих, понимающих, что все наши успехи и неудачи неразрывно связаны с жизнью нашей страны.

Вы, Владимир Георгиевич, вооружены Вашими знаниями и понимаете уникальность нашей планеты Земля, и, хочется верить, делаете все возможное, чтобы она сохранилась для грядущих поколений людей. Я понимаю уникальность людей, эту планету населяющих. И тоже, как могу и умею, хочу сохранить в них разум и уберечь от всеобщей гибели. Вот поэтому люди должны оставаться людьми думающими, а не «аморфным» населением. Населением управлять просто — кнут и пряник, и оно послушно повернет туда, куда ему прикажут. А вот народом управлять куда как сложнее. Мало знать его историю, культуру, традиции, обычаи, нравы и язык. Нужно еще убедить каждую семью, каждый род и их совокупность — народ — в целесообразности предлагаемых действий и заручиться их согласием на предстоящие изменения.

Вот и ищу я в наших карельских лесах оборванные человеческие связи, чтобы род не прерывался насильственным путем. И чтобы потомки могли знать, кто где и когда попытался его прервать… Такие знания хорошо отбивают желание быть частью покорного населения. Они заставляют людей ощущать себя частью Народа. А народом управлять — смотри выше.

Разделяю Вашу, Владимир Георгиевич, уверенность, что все мы вместе сможем и должны изменить сознание населения и воспитать из них Народы.

С уважением, Юрий Дмитриев (Хоттабыч).

P. S. Вы правы: знакомых «звездоистов» до Вас у меня не было :)

* * *

Чапел Хилл (США), 23 ноября 2019 года

Глубокоуважаемый Юрий Алексеевич!

Выражаю Вам глубочайшую признательность, человеческую поддержку и благодарность за Ваш труд. Хотя мы с Вами, к сожалению, лично не знакомы, я и члены моей семьи пристрастно и внимательно следим за Вашей работой и сочувствуем Вам в Вашей борьбе с ненужными, непрошеными и недостойными гонителями.

Я знаю, что в России и за ее пределами огромное множество людей поддерживает Вас так же, как и мы. Память о жертвах репрессий в нашей стране важна не только нам, живущим, но еще более важна нашим потомкам. У меня нет ни малейших сомнений, что миллионы людей в России сегодня думают так же, а завтра, в том числе благодаря Вашим усилиям, так будет думать вся страна.

И тогда мы будем свободны.

Искренне Ваш

Александр Кабанов, д. х. н., член Academia Europaea, член Национальной академии изобретателей США, член-корреспондент РАН

* * *

Москва, 24 ноября 2019 года

Дорогой Юрий Алексеевич!

Мы с Вами не знакомы лично, но дело, которое Вы начали, никого не оставляет безучастным. Вы сохраняете память о жертвах сталинского режима. Я — о тех, кто сегодня пытается оправдать репрессии, о тех, кто, безнадежно запятнав свою репутацию, пытается учить нас жить, о тех, кто осуждает невинных и фальсифицирует правосудие. Всё это вместе складывается в одну картину, которую мы сохраним для будущих поколений.

Неизбежно, в силу даже биологических законов природы, новое поколение придет на смену, и очень важно, чтобы они знали, откуда они пришли, чтобы больше никогда не повторять ошибок прошлого. Время работает на нас. Время приближает Ваше освобождение. Совсем недавно мы с Вами и Вашими коллегами были номинированы на премию Егора Гайдара за «Вклад в построение гражданского общества». Я искренне рад, что эта премия по праву досталась Вам и Вашим коллегам по проекту «Сандармох». Очень надеюсь в самом скором времени встретиться Вами на свободе и пожать Вам руку.

Ваш,

Андрей Ростовцев (сооснователь Вольного сообщества «Диссернет»)

Андрей Ростовцев в Фейсбуке, 8 января 2020 года: Как раз под Рождество пришло письмо из СИЗО № 1 УФСИН Респ. Карелия от Ю. А. Дмитриева (Хоттабыча — так он называет себя в письме). Две страницы мелким убористым почерком. Две страницы очень теплых трогательных слов. «„Время всё спишет“ — эта пословица не для нас» — говорит в письме Юрий Алексеевич. Понятно, что, в первую очередь, речь идет о уничтоженных и сломанных человеческих судьбах. А в моей голове эта фраза проецируется на желание некоторых российских академических начальников предать забвению, как торговали списанными диссертациями, как приписывали себя в соавторы чужих работ… Вот уже и Президиум РАН недавно озадачился введением сроков давности на академические шалости. Как метко выразился когда-то Михаил Жванецкий: «Если ты стырил диссертацию, не строй мост, сволочь! Иди в политику, там таких много». А Хоттабычу огромное спасибо, сил и здоровья выстоять в жестокой схватке с лжецами и подлецами.

СИЗО-1 Петрозаводска,

19 декабря 2019 года

Добрый день, Андрей!

Большое спасибо за полное теплых слов письмо. Тронут…

Услышать такие слова от коллеги (а мы с Вами, несомненно, коллеги) — дорогого стоит. Да, мы ищем и находим возможности донести до людей правду. А это всегда непросто. Ее тщательно скрывают и «мои», и «ваши» контрагенты. Да еще и защищают свое право врать (именно это слово больше всего подходит для узаконенной государственной и ведомственной лжи) специальными указами, законами, приказами и инструкциями.

Нужно большое умение и мужество, чтобы продраться через все это нагромождение запретов «знать правду». Именно за это умение и мужество вас и номинировали на премию Егора Гайдара.

Я даже стесняюсь спрашивать, скольким «зубрам» от науки вы с коллегами подпортили карьеру и имидж. Как я слышал — многим! И поделом!

В нашем случае и всякого рода официальным запросам на «знать правду» присоединяется еще и время. Нещадно оно затягивает на земле шрамы от расстрельных рвов и ям. Но память человеческая обязана знать и помнить каждого человека (плох он или хорош).

«Время всё спишет» — эта пословица не для нас и наших товарищей. Мы слишком многое уже упустили и списали. Это от беспамятства вновь звучат лозунги и призывы «Можем повторить!». Что повторить? Трагедию раскулаченного крестьянства? Массовые политические расстрелы? Подъем «социалистического хозяйства» за счет рабского труда миллионов зеков? А может быть блокаду Ленинграда? Или бесчисленные солдатские смерти от бездарного или безмолвного командования?

Или снова «кругом враги виноваты, а руководство страны всё делает правильно»?

Нет, я с таким мириться не согласен. Надеюсь, Вы тоже.

С зк-приветом,

Юрий Дмитриев (Хоттабыч).

* * *

Москва, 25 ноября 2019 года

Юрий Алексеевич, добрый день!

Пишет Вам Елена Клещенко, научный журналист. Я долго работала в журнале «Химия и жизнь», сейчас делаю портал PCR.news о молекулярной биологии и медицине, а в социальных сетях известна как хозяйка домашнего голубя и такса… Когда я пишу в Фейсбук об их похождениях, лайков собирается больше, чем у любых историй о нобелевских лауреатах. В этом году моя книга «ДНК и ее человек. Краткая история ДНК-идентификации» прошла в шорт-лист премии «Просветитель». Всем понравились детективные истории об идентификации останков Романовых, Ричарда Третьего и проч. А я все чаще думаю об одной вещи, о которой писала в книге и которую повторяю на лекциях: никакое научное открытие, вопреки тому, что нам говорили в школе, само по себе не исправит мир, не сделает его справедливее. Все зависит от людей, которые этим открытием пользуются, от того, насколько они профессиональны и честны. <…>

Желаю Вам, чтобы этот кошмар поскорее закончился и больше не повторялся. Ждем Вас на воле.

Елена Клещенко

СИЗО-1 гор. Петрозаводска,

10 декабря 2019 года

Здравствуйте, Елена, птичья, таксина и дочкина мама!

Приятно было получить письмо с такими зверскими и птичьими рекомендациями. <…> Оно, конечно, мне несколько обидно, что за частной жизнью такса и голубя наблюдает больше людей, чем за нашими будущими нобелевскими лауреатами, но тем хуже этим нелюбопытным людям. Осержусь и не буду становиться Нобелевским лауреатом. <…>С попаданием в шорт-лист «Просветителя» поздравляю. Я ни о чем таком научном и писать не помышляю… Так, описываю порой что-нибудь из прошлой зековской жизни: строительство Беломорско-Балтийского канала, например… Или еще чего менее занимательное. О расстрелах массовых в Карелии или о спец- и трудпоселенцах, высланных в наши края строить социализм.

Грустное чтиво получается, но и оно находит своего читателя. <…> С зк-приветом Юрий Дмитриев (­Хоттабыч).

* * *

14 января 2020 года, Санкт-Петербург

Дорогой Юрий Алексеевич,

мы с Вами не знакомы лично, но все происходящее с Вами в последние годы сделало Ваше имя широко известным во всей России и за ее пределами. Сужу об этом не только как российский гражданин, но и как исследователь российской политики и как преподаватель — учу политологии студентов и в России, и в Финляндии (поверьте мне, в Финляндии о Вас знают и пристально следят за перипетиями Вашей судьбы). Ваша активная деятельность в «Мемориале», организованные Вами раскопки в Сандармохе и Ваши многочисленные публикации о политических репрессиях заслуживают огромного уважения. Тем больнее узнавать обо всем, с чем Вам приходится сталкиваться сейчас.

Знаю, что Вы сильный и мужественный человек, многое в жизни повидавший и многое преодолевший. И что бы ни случилось в будущем, я уверен, что Вы не впадете в позорный смертный грех уныния, а будете и дальше с достоинством отстаивать те принципы, на которых основана Ваша деятельность историка и общественного активиста. Ваша стойкость важна как пример для многих граждански активных молодых людей, которые в сегодняшней России все чаще сталкиваются с преследованиями и провокациями в самых разных, порой откровенно издевательских и циничных формах. Но я Вас очень прошу: берегите себя, пожалуйста. Да, в Вашей сегодняшней ситуации, прямо скажем, крайне нелегко поддерживать здоровье — и физическое, и душевное. Но поддержка неравнодушных людей поможет Вам пережить нынешние испытания и выйти из них с наименьшими потерями.

К сожалению, помимо выражения солидарности с Вами, я не могу Вам помочь чем-то конкретным. Но, возможно, Вам будет интересно прочесть книгу, которую я недавно опубликовал, она называется «„Недостойное правление“: политика в современной России» и посвящена поискам ответов на вопрос, почему российское государство управляется гораздо хуже, чем того заслуживают наша страна и ее граждане. Я могу передать для Вас книгу с одной из оказий.

Заочно жму Вашу руку и очень рассчитываю на то, что справедливость восторжествует и что однажды нам с Вами удастся встретиться и побеседовать как двум свободным людям.

С большим уважением,

Ваш,

Владимир Гельман,

профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и университета Хельсинки.

* * *

Москва, 15 января 2020 года

Дорогой Юрий Алексеевич!

Позвольте прежде всего поблагодарить вас за сделанное и выразить надежду, что еще многое впереди. Очень жду вашего выхода на свободу, надеюсь, что это произойдет как можно раньше, чтобы вы могли вернуться к работе по восстановлению памяти жертв репрессий, просто вернуться домой.

Нет никаких сомнений в несправедливости, невежественности и полнейшей глупости выдвинутых против вас обвинений. Это очевидно любому, кто прочитал хотя бы какие-то материалы. Удивляет лишь последовательность и настойчивость запущенной репрессивной машины, как будто бы ничего не происходит, никто ничто не слышит, не видит, не понимает. Вся эта ужасная, обвинительная работа идет своим чередом без остановок и поправок на здравый смысл.

Единственное противоядие против этого безумия, которое у нас осталось, — это публичность, открытый разговор о том, что происходит. Но, к сожалению, все ждут каких-то сенсаций, никчемных поводов, скандалов. Подскажите, пожалуйста, ведете ли вы дневник? Может быть, публикуете где-то заметки, наблюдения за людьми и собой? Планируете ли публикации? Я уверен, что важны именно мелочи, то, чему сейчас не придается значения, что кажется бытовым, проходящим.

Неловко писать из удобного кресла человеку в неволе. Простите за, возможно, бессмысленные, неловкие слова. Просто держитесь и пишите о себе. Это очень важно для всех нас. Спасибо вам.

С уважением,

Дмитрий Рогозин, социолог

Подготовила Наталия Демина

Если вы хотите написать Хоттабычу, направляйте письма на адрес: ФКУ СИЗО № 1 УФСИН 185035,

Республика Карелия,

г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 47.

Юрию Алексеевичу Дмитриеву, 1956 года рождения. В конверт лучше вложить еще один конверт с маркой, чтобы Ю.А. мог вам ответить.

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