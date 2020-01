Спасти «Мемориал»!

С октября 2019-го по январь 2020 года Международное историко-просветительское общество, Правозащитный центр, несколько региональных организаций «Мемориала» и их руководители были оштрафованы по десяткам исков на общую сумму более чем в 4 500 000 руб. Поводом для штрафов стало отсутствие маркировки «иностранный агент» в публикациях СМИ, социальных сетях и на интернет-сайтах. Суды еще продолжаются, общая сумма штрафов может достичь 6 000 000 руб. Совершенно очевидно, что кампания против «Мемориала» нацелена на финансовое удушение самой авторитетной организации, занимающейся исследованием трагических страниц истории СССР.

На сайте Межрегионального общества научных работников (ОНР) начат сбор подписей под заявлением в поддержку коллег из «Мемориала» [1].

«Мемориал» обжалует штрафы в вышестоящих судах и ЕСПЧ. Однако до получения судебных решений и компенсации пройдет много времени, а платить штрафы и продолжать работу нужно сейчас. Помочь «Мемориалу» можно на сайте donate.memo.ru.

Научная работа общества «Мемориал» (краткая справка)

Исследовательская работа «Мемориала» и его региональных отделений в России сосредоточена в трех областях: история государственного террора и политических преследований в СССР, история репрессивных механизмов, история сопротивления. В Москве работает несколько тематических исследовательских программ; отдельные программы реализуются также в региональных отделениях (Петербург, Сыктывкар, ­Красноярск, Пермь, Воронеж, Рязань, Комсомольск-на-Амуре и др.). Эти программы включают в себя архивный поиск, комплектование и систематизацию собственных архивных коллекций, организацию научных семинаров и конференций, публикационную активность; в такой специфической теме, как поиск массовых захоронений жертв террора, проводятся полевые экспедиционные работы. Кроме того, в рамках «Мемориала» действует несколько постоянных научных семинаров: источниковедческий семинар в рамках программы «Топография террора», семинар «Левые в России: история и общественная память», ежегодный международный семинар по биографике «Право на имя» (Петербург), «История самиздата и альтернативной культуры»; до 2016 года в Краснодаре под эгидой «Мемориала» проводились ежегодные международные конференции по истории политических репрессий и регулярно публиковали сборники материалов. Кроме того, «Мемориал» является, наряду с ИРИ РАН и несколькими академическими организациями, инициатором, соорганизатором и активным участником крупнейшего ежегодного международного научного форума «История сталинизма».

Архивный поиск, проводимый сотрудниками ряда региональных организаций «Мемориала», прежде всего в Красноярском крае и Республике Коми, выделяется не только масштабом, но и введением в научный оборот новых типов документальных источников (по теме национальных депортаций — эшелонные списки, по теме коллективизации и раскулачивания — документы РИКов и т. д.).

Благодаря архивным исследованиям и экспедиционно-поисковой работе нескольких региональных отделений «Мемориала» были обнаружены крупнейшие расстрельные полигоны Северо-Запада: Левашовская пустошь, Ковалевский лес, Койракангас, Красный Бор, Сандармох.

«Мемориал» постоянно выпускает тематические исторические и документальные сборники, многие из них, такие как «Репрессии против поляков и польских граждан» (1997) и «Репрессии против российских немцев» (1999), высоко котируются научным сообществом, что подтверждается высокой цитируемостью опубликованных в них статей.

Исследователи из «Мемориала» Н. В. Петров, А. Б. Рогинский, Н. Г. Охотин, С. Б. Прудовский, Я. З. Рачинский, О. А. Горланов внесли большой вклад в изучение такой важной темы, как Большой террор 1936–1938 годов и отдельные массовые операции, его нормативная база, механизмы и итоги. Результаты этих исследований представлены в основном в Интернете [2].

Основной исследовательской задачей «Мемориала» остается формирование общедоступных информационных ресурсов по разрабатываемым темам. Важнейшие из них:

Эти издания имеют не только информационно-справочную ценность — они сопровождаются аналитическими, источниковедческими и историографическими статьями, описывающими достигнутый уровень научного знания и понимания проблем, и ставящими дальнейшие исследовательские задачи. Сказанное относится и к Книгам памяти, которые созданы региональными отделениями «Мемориала» — Московским, Воронежским, Красноярским, Сыктывкарским. Это не просто перечни имен, снабженные краткими биографическими сведениями — вступительные статьи, публикации архивных документов и справочный аппарат придают этим изданиям самостоятельную научную ценность.

И конечно же, введение в научный оборот огромного количества мемуаров, дневников, писем, устных интервью и прочих источников негосударственного происхождения, также являются важнейшей частью научной работы «Мемориала» как в Москве, так и в регионах.

Звенья: Исторический альманах. Ред.-сост.: Охотин Н.Г.; Рогинский А.Б.; Всесоюз. ист.-просвет. о-во «Мемориал»; Науч.-исслед. и просвет. центр «Мемориал». — М.; СПб.: Прогресс. Феникс: Atheneum, 1991. Вып. 1.

Звенья: Исторический альманах. Ред.-сост.: Охотин Н.Г.; Рогинский А.Б.; Всесоюз. ист.-просвет. о-во «Мемориал»; Науч.-исслед. и просвет. центр «Мемориал» — М.; СПб.: Феникс: Atheneum, 1992. Вып. 2.

Репрессии против поляков и польских граждан. Сост. Гурьянов А.Э. Науч.-информ. и просвет. центр «Мемориал». — М.: Звенья. — Исторические сборники «Мемориала», 1997. Вып. 1.

Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Коми респ. обществ. фонд жертв полит. репрессий «Покаяние». — Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1998 — Т. 1— 12. Ч. 2. http:/old.memo.ru/library/bkmemory/komi.htm

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923–1960. Справочник / Авт. кол.: Джекобсон М., Кокурин А.И., Кривенко С.В и др.; сост. Смирнов М.Б. О-во «Мемориал», ГАРФ. — М.: Звенья, 1998.

Репрессии против российских немцев. Наказанный народ: По матер. конф. «Репрессии против российских немцев в Советском Союзе в контексте советской национальной политики», проведенной Немецким культурным центром им. Гете в Москве совместно с о-вом «Мемориал» 18–20 ноября 1998 г. / Ред.-сост. Щербакова И.Л. О-во «Мемориал»; Goethe-Institut (Mосква). — М.: Звенья, 1999.

Петров Н.В. Кто руководил НКВД, 1934–1941: Справочник. М.: Звенья, 1999. (old.memo.ru/uploads/files/845.pdf)

Wiezniowie lagrow w rejonie Workuty. Заключенные лагерей воркутинского региона / Сост. Дзенкевич А., Гурьянов А., Хайдарова Е. Арх. Упр. исполн. наказания М-ва юстиции РФ по Респ. Коми, Воркута; Воркут. ист.-просветит. правозащит. благотвор. о-во «Мемориал»; Центр по изучению геноцида и резистенции жителей Литвы, Вильнюс; Науч.-информ. и просветит. центр «Мемориал», Москва; Центр КАРТА, Варшава, 1999–2001. — Индекс репрессированных; Вып. 10.

Ч.1: Алфавитный список 4105 поляков и польских граждан других национальностей, арестованных с 17 сент. 1939 г. по 4 янв. 1944 г., содержавшихся в Воркутлаге, Интлаге, Минлаге, Обском ИТЛ и лагерях Северного управления железнодорожного строительства.

Ч. 2: Алфавитный список 5690 поляков и польских граждан других национальностей, арестованных после 4 янв. 1944 г., содержавшихся в Воркутлаге, Интлаге, Минлаге, Обском ИТЛ и Строительстве 501, а также других лагерях Северного управления железнодорожного строительства.

Расстрельные списки: Москва, 1937–1941: «Коммунарка», Бутово: Книга памяти жертв политических репрессий / Под ред. Ереминой Л.Г., Рогинского А.Б. О-во «Мемориал» и др. — М.: О-во «Мемориал», 2000. (ru.openlist.wiki/Категория:Москва,_расстрельные_списки_-_Коммунарка)

Uwiezieni w Ostaszkowie i Riazaniu: Alfabetyczny wykazy 4307 Polakow i obywateli polskich, ktorzy w latach 1944–1947 przeszli przez obozy enieckie nr 41 i nr 178–454 NKWD-MWD ZSRR. Узники Осташкова и Рязани: Алфавитные списки 4307 интернированных поляков и польских граждан, прошедших в 1944–1947 гг. через лагеря военнопленных № 41 и № 178-454 НКВД-МВД СССР / Сост. Дзенкевич А., Гурьянов А. Рос. гос. воен. арх. (Москва), Науч.-информ. и просвет. центр «Мемориал», Центр КАРТА (Варшава). Warszawa: Osrodek KARTA, 2002. — Индекс репрессированных; Вып. 13.

Сталинские расстрельные списки. Междунар. о-во «Мемориал», Арх. Президента РФ. — М.: Звенья, 2002. — 1 CD.

Существует также в виде электронного ресурса. [База данных с возможностью просмотра по региональным спискам основана на 383 списках приговоренных к расстрелу прямым решением членов Политбюро в 1937–1938 годах и включает 44,5 тысячи имен. Существует и в формате MySQL. ] [Размещен на: stalin.memo.ru/ ]

Узницы «АЛЖИРа»: Список женщин-заключенных Акмолинского и других отделений Карлага / Сост. Гринев В.М. и др. Ассоц. жертв. незаконных репрессий г. Астаны, Междунар. о-во «Мемориал» — М.: Звенья, 2003. (lib.memo.ru/book/3899)

Deportowani w obwodzie archangielskim. Польские спецпереселенцы в Архангельской области / Сост. Рыбарска Э., Гурьянов А., Рачинский А., Лозинская Т.; Информ. центр Упр. внутр. дел Архангельской обл., НИПЦ «Мемориал», Центр КАРТА (Польша) — Wаrszawa: Osrodec KARTA, 2003 — Индекс репрессированных; Вып. 14. Ч. 1–7.

Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР: Материалы 1-й регион. науч. конф. / Науч. ред. Кропачев С.А.; Краснодар. клуб гражд. образования «ТС «Южная Волна», Краснодар. краевое отд-е общерос. обществ. орг. «Рос. Мемориал». — Краснодар, 2003.

Право на имя: биографии ХХ века. Чтения памяти Вениамина Иофе. Науч.-информ. центр «Мемориал», Центр независимых социол. исслед., Европ. ун-т в Санкт-Петербурге — СПб., 2004. Вып. 1–16.

Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Совет администрации Краснояр. края, Упр. соц. защиты населения администрации Краснояр. края, Комитет по делам архивов администрации Краснояр. края, Краснояр. ист.-просвет. правозащит. и благотвор. о-во «Мемориал». — Красноярск: Изд. проекты, 2004. Кн. 1–14.

Российские социалисты и анархисты после Октября 1917 г.: история, идеи, традиции демократического социализма и судьбы участников левого сопротивления большевистскому режиму. Электронный ресурс. [Размещен на: socialist.memo.ru/ ].

Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев: Образование, развитие, ликвидация, 1921–1935: Бывшие члены общества во время Большого террора: Материалы междунар. науч. конф. (26–28 окт. 2001 г.) / Сост. Леонтьев Я., Юнге М. — М.: О-во «Мемориал»; Звенья, 2004.

Deportowani w obwodzie woіogodzkim: Alfabetyczny wykaz 14226 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodуw Biaіoruskiej SRR i Ukrainskiej SRR . Польские спецпереселенцы в Вологодской области: Алфавитные списки 14 226 польских граждан, высланных в 1940 г. из западных областей БССР и УССР / Сост.: Дзенкевич Э., Гурьянов А. и др.; Информ. центр Упр. внутр. дел Вологодской обл. (Россия, Вологда), НИПЦ «Мемориал» (Россия, Москва), Центр КАРТА (Польша). — Wаrszawa: Osrodec KARTA, 2005. — Индекс репрессированных. Вып. 17.

Расстрельные списки: Москва, 1937–1953. Донское кладбище [Донской крематорий]: Книга памяти жертв политических репрессий / Под ред. Л.С.Ереминой, А.Б.Рогинского. — Комиссия Правительства Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, Центр. архив ФСБ РФ, О-во «Мемориал». — М.: О-во «Мемориал»; Звенья, 2005.

Воронежские сталинские списки: Книга памяти жертв политических репрессий Воронежской области: В 2 т. [Редкол.: Кобяшев В.Г. (пред.) и др.; сост.: Битюцкий В.И., Глебов В.Г., Кузин К.И. и др.; под общ. ред. В.И.Битюцкого]; Администрация Воронеж. обл., Воронеж. ист.-просвет. орг. «Мемориал», Гос. арх. обществ.-полит. истории Воронеж. обл. — Воронеж: Центр духов. возрождения Чернозем. края, 2006–2007. Т. 1, 2.

Мемуары о политических репрессиях в СССР, хранящиеся в архиве общества «Мемориал»: Аннотированный каталог / Сост. Ларьков С.А. М.: О-во «Мемориал»; Звенья. 2007. Вып. 1.

Wywiezieni do Kalugi. Alfabetyczny wykaz 4936 zolnierzy Armii Krajowej oraz poborowych Polakow z Wilenszczyzny i Nowogrodczyzny przymusowo wcielonych do 361 zapasowego putku piechoty Armii Czerwonej od sierpnja 1944 do stycznia 1946. Вывезенные в Калугу. Алфавитный список 4936 участников Армии Крайовой и поляков-призывников из северо-западных районов БССР, принудительно включенных в состав 361-го запасного стрелкового полка Красной Армии с августа 1944 г. по январь 1946 / Сост. Дзенкевич А., Гурьянов А.; НИПЦ «Мемориал», Центр КАРТА, Варшава; Москва, Варшава, 2008. Индекс репрессированных. Вып. 19.

Петров Н.В. Кто руководил органами госбезопасности. 1941–1954: Справочник. Междунар. о-во «Мемориал», Рос. гос. арх. соц.-полит. истории, ЦА ФСБ России. — М.: Междунар. о-во «Мемориал»; Звенья, 2010.

Acta samizdatica / Записки о самиздате. Альманах / Сост. Беленкин Б., Струкова Е., при участии Суперфина Г.; ГПИБ России, Междунар. ист.-просвет., благотвор. и правозащитное о-во «Мемориал». — М.: ГПИБ России; о-во «Мемориал», 2012. Вып. 1–4.

Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. К 70-летию начала Великой Отечественной войны: Матер. VII междунар. науч. конф. / Гл. ред. Кропачев С.А.; Российский «Мемориал». — Краснодар: Экоинвест, 2012.

Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. 1953–2013: 60 лет без Сталина. Осмысление прошлого советского государства: Матер. VIII междунар. науч. конф. / Гл. ред. С.А. Кропачев; Краснодар. краевое отд-е общерос. обществ. орг. «Российское историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» (Российский «Мемориал»). Кубан. гос. ун-т.; Фонд региональных социальных программ Вагита Алекперова «Наше будущее». — Краснодар: Экоинвест, 2013. Ч. 1, 2.

Убиты в Катыни. Книга памяти польских военнопленных — узников Козельского лагеря НКВД, расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года / Сост. Гурьянов А. Междунар. о-во «Мемориал» (Москва), Центр Карта (Варшава) — М.: О-во «Мемориал»; Звенья, 2015.

Филиппов С. Территориальные руководители ВКП(б) в 1934–1939 гг. Справочник. Науч.-информ. и просвет. центр «Мемориал». Рос. Гос. архив социально-политической истории. Рос. гос. архив новейшей истории. Центральный архив ФСБ. — М.: РОССПЭН, 2016.

Филиппов С. Руководители центральных органов ВКП(б) в 1934–1939 гг. Справочник. Науч.-информ. и просвет. центр «Мемориал». Рос. гос. архив социально-политической истории. Гос. архив РФ. Рос. гос. архив новейшей истории. Центральный архив ФСБ России. Главное архивное управление г. Москвы. — М.: РОССПЭН, 2018.

Убиты в Калинине, захоронены в Медном: Книга памяти польских военнопленных — узников Осташковского лагеря НКВД СССР, расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года: В 3 т. / Отв. ред. Гурьянов А.; сост. Рачинский А., Дзенкевич А., Зенков С.; Междунар. о-во «Мемориал». — М.: О-во «Мемориал», 2019. Т. 1. Биограммы военнопленных. А—Л. Т. 2. Биограммы военнопленных. М—Я. Т. 3. Что мы знаем о Медном.

Жертвы политического террора в СССР. База данных. [Список жертв политических репрессий, включает более 3 миллионов человек]. [Ресурс размещен на: base.memo.ru/ ]

Биографический словарь диссидентов Центральной и Восточной Европы. 1956–1989: В 2 т.; Междунар. о-во «Мемориал» (Москва), Центр Карта (Варшава). — М.: О-во «Мемориал»; Звенья, 2015. [Готовится к печати]

Каталог библиотеки «Мемориала» находится по адресу: lib.memo.ru/

