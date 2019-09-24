РФФИ в опасности!

Павел Крестов, докт. биол. наук, директор ­Ботанического ­сада-института ДВО РАН:

Ученые в России долго поминали добрым словом Сороса, который ну очень многим дал возможность не уйти из науки в 1990-х. ДО РАЗВОРАЧИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФФИ.

Фонд стал поддерживать небольшие научные проекты и дал надежду, что всё у нас получится и наука всё же начнет гнездиться в России. Эти маленькие средства, которыми ученый мог распоряжаться сам, позволили закупать реактивы и простейшие приборы, ездить в командировки, не клянчить унизительно средства у зарубежных коллег, выполняя международные проекты, а работать на равных. Главное: РФФИ сделал ученых СВОБОДНЫМИ и дал им шанс заниматься наукой в России.

Сейчас в коллективном «разуме» правительства созрела идея оптимизации, читай — закрытия РФФИ. Слишком свободны, слишком контрастируют с понтярским правительственным подходом «организации науки», слишком часто упоминаются как источник финансирования в полновесных научных статьях по сравнению с заботливой поддержкой науки правительством…

Ну вот, пожалуй, и момент истины… Шансов развития науки, как и всего остального, в России уже практически нет.

Вячеслав Шупер, докт. геогр. наук, профессор, вед. науч. сотр. Института географии РАН:

Ликвидация РФФИ — не просто управленческая ошибка, подобная ликвидации РГНФ. Сейчас она вполне вписывается в тенденцию к максимальному закручиванию гаек, отражает стремление сделать ученых, традиционных носителей всякого вольнодумства, возможно более зависимыми и потому управляемыми. Это стремление проявляется по-разному: в распространении практики оформления актов экспертизы на публикуемые статьи на те организации, в которых об этой советской мерзости давно забыли, в восстановлении старых советских инструкций по работе с иностранцами (и о первом, и о втором — см. публикации в ТрВ). В стране есть мощные силы, стремящиеся подавить наше стремление жить в правовом государстве, по законам, а не по понятиям, в том числе по всяким полусекретным инструкциям, якобы носящим рекомендательный характер. Борьба за сохранение РФФИ — это часть борьбы за сохранение достоинства человека и ученого.

Виктор Кузнецов, докт. биол. наук, профессор, гл. науч. сотр. Института физиологии растений РАН:

РФФИ, основанный в 1992 году, пережил очень трудные времена. Этот фонд помог в значительной степени сохраниться науке и РАН в очень трудный период, когда наука была не нужна никому: ни депутатам, ни правительству, ни государству в целом.

В настоящее время РФФИ — это многогранный, признанный всеми фонд. РФФИ оказывает поддержку не только самым модным направлениям науки, но и многим направлениям, которые в будущем, возможно, выйдут на передовые позиции. РФФИ значительно более доступен, чем РНФ. РФФИ всегда развивается. В текущем году прошли два новых оригинальных и очень полезных конкурса: поддержка аспирантов и написания обзоров. Размер грантов РФФИ увеличивается и в текущем году составит 1,2 млн руб. Эти деньги позволяют небольшой научной группе вести исследования, по крайней мере, в области экспериментальной биологии. В обстановке, когда государство дает деньги подавляющему количеству институтов только на зарплату, роль РФФИ очень велика.

Слияние РФФИ и РНФ самым отрицательным образом скажется на будущем российской науки. Эти два фонда хороши по-своему. Они не подменяют друг друга и не мешают друг другу, а очень удачно дополняют.

РФФИ — это наш фонд. Он имеет право и должен продолжать активно работать, как это делает уже в течение многих лет.

Меня поражает стиль руководства наукой в России.

До каких пор чиновники, не воспринимающие объективно и правильно обстановку в науке (в том числе и Фурсенко), будут проводить «реформы», наносящие огромный вред и науке и государству?! Каждое их новое предложение подобно катастрофе… Зачем они там сидят и получают огромные зарплаты?! Почему люди, дискредитировавшие себя перед всей страной, продолжают консультировать президента и определять развитие науки в России?!

Почему научные сотрудники получают от вышестоящих руководителей только директивные указания и чаще всего крайне негативные?! Неужели не в состоянии наше министерство, помощники президента и другие руководители обратиться к научной общественности, чтобы узнать мнение на предполагаемые реформы тех людей, для кого проводятся подобные реформы? При существующем стиле руководства прогресс в науке маловероятен…

Андрей Калиничев, Высшая школа горных наук (Нант, Франция), профессор, руководитель группы, член редсовета ТрВ-Наука:

Поцитированные ТАСС слова помощника президента РФ Андрея Фурсенко о том, что профильные ведомства и научное сообщество обсуждают перспективы реорганизации российских научных фондов, в том числе РФФИ и РНФ, моментально вызвали шквал хорошо аргументированных выступлений в защиту РФФИ, его важной роли в становлении и поддержании новых организационных отношений в российской науке за последние почти 30 лет. Выступили и Президиум РАН, и академический Клуб «1 июля», и проф­союз работников РАН, и отдельные ученые от аспирантов до академиков. Для всех выступивших эта новость оказалась полным сюрпризом.

Мне кажется заслуживающей серьезного осмысления и другая информация, явно содержащаяся в процитированных словах помощника президента РФ по науке. Из них совершенно очевидно, что никого из застигнутых врасплох и выступивших сейчас в поддержку РФФИ он не причисляет ни к профильным ведомствам, ни к научному сообществу, с которыми якобы обсуждаются перспективы упомянутой реорганизации…

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