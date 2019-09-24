Уважаемая редакция!

Вот и наступила осень, мы мерзнем в неотапливаемых помещениях, а у людей с не­устойчивой психикой сезонное обострение. В том числе и у людей из научной среды, и у людей с регалиями. В частности, группа вечно недовольных академиков, именуемая Клубом «1 июля», выпустила с начала сентября аж два заявления. Про первое я скажу чуть позже, начну со второго, в котором идет речь о запросе структуры Дом. рф, пришедшем в академические институты.

Суть дела простая. В правительстве есть идея создать единый правительственный комплекс в Москва-Сити, но на это нужны деньги. Брать деньги из бюджета не хочется, поскольку бюджету нужно содержать военных, студентов и пенсионеров, помогать Сирии и Венесуэле, поэтому появилась идея профинансировать создание этого комплекса за счет средств от продажи освобождаемого федерального имущества — участков и зданий. И сейчас идет составление списка такого имущества, попали в предварительный список и некоторые научные организации.

И вот академики лихорадочно строчат открытое письмо президенту России: «…Аппетиты ваших чиновников не знают пределов. Контора с издевательским позывным Дом. рф, обслуживающая квартирные интересы высшей номенклатуры, распорядилась освободить место для своих клиентов… Старое должно умереть. Вишневые сады должны быть вырублены. «Новой России» не нужна культура, не нужна наука, не нужны ни ум, ни честь, ни совесть… Зачем в истории России «век Путина» должен остаться как эпоха прощания именно с веком Петра и Екатерины, с науками и искусствами, с цивилизационным и прогрессистским проектом, с честью и справедливостью?«

Когда я прочитал это, то чуть не упал со стула. Надо же так всё поставить с ног на голову, на столь ничтожном материале сделать столь бессмысленные и глобальные выводы?! Даже если снесут здание Института географии РАН и построят на его месте элитную высотку, что случится: география в России перестанет существовать? Переедут географы в какой-нибудь Троицк — и вся недолга. Хорошо бы авторам этого открытого письма у себя в головах вишневые сады вырубить — уж очень они запущены и не способны уже нормально плодоносить! Тогда они поймут, что фруктовым садам нечего делать в центре Москвы, гораздо больше для этого подходит Подмосковье.

Предыдущее заявление было сделано на неделю раньше, и это чувствуется: осень еще только вступала в свои права и текст вышел более коротким и сдержанным, без плача Ярославны. Хотя в том заявлении ставился вопрос о перспективе вырубки еще одного «вишневого сада» — РФФИ. Впрочем, и тут академики не отказали себе в удовольствии, что называется, дать петуха, написав: «В то время, как прикладные исследования поддерживаются целым рядом фондов, начиная с РНФ, только РФФИ осуществляет поддержку поисковых грантов по фундаментальной науке». Видимо, маститым ученым невдомек, что РНФ также занимается поддержкой фундаментальных исследований.

На защиту РФФИ, однако, встали не только члены Клуба «1 июля»: выступил с заявлением академический профсоюз, а Общество научных работников даже начало сбор подписей в поддержку фонда. В чем же дело? Оказывается, обсуждается предложение передать практически всё грантовое финансирование фундаментальной науки в РНФ, а РФФИ оставить аналитические функции и поддержку разных там российско-монгольских и российско-белорусских проектов.

Отсюда некоторые наши коллеги сделали вывод, что исчезнут самые массовые гранты РФФИ по областям знаний и всякие проекты для молодежи типа «мой первый грант». Почему они так решили, я не знаю, вполне можно себе представить, что РНФ продолжит выдавать такого рода гранты. Хотя и непонятно, зачем: какое серьезное исследование можно выполнить за полмиллиона или миллион рублей в год?

В заявлениях говорится, что нельзя принимать такие важные решения без общественного обсуждения. Позвольте, господа, но как можно отдавать принятие важных решений на откуп толпе и разным горлопанам? Бурное усиление нашей страны в последние десятилетия связано с тем, что решения у нас принимаются не на потребу толпе, а исходя из высших государственных резонов. Даже парламент у нас давно уже не место для дискуссий, и ясно, почему: страна, где дискуссии в парламенте являются нормой, не в состоянии даже из Евросоюза в срок выйти. Поэтому, коллеги, успокойтесь: не нам решать, какие вишневые сады вырубать, а поставленным для этих целей государственным людям.

Ваш Иван Экономов

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