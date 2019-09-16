Сбор подписей против ликвидации РФФИ

Председателю Правительства Российской Федерации

Д. А. Медведеву

Помощнику Президента Российской Федерации

А. А. Фурсенко

Министру науки и высшего образования

М. М. Котюкову

Мы, нижеподписавшиеся, в том числе руководители и исполнители проектов, поддержанных грантами Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), крайне обеспокоены планами реорганизации научных фондов РНФ и РФФИ, о которых сообщил помощник Президента РФ А. А. Фурсенко.

Особую тревогу вызывает информация о намерениях руководства страны свернуть программу грантовой поддержки инициативных научных проектов по областям знания в рамках конкурса «а» РФФИ. Эта программа жизненно важна для отечественной науки, и её ликвидация станет катастрофой. В настоящее время инициативными грантами РФФИ поддержана работа более восьми тысяч активных научных групп, проводящих исследования на уровне лучших мировых достижений в своих областях. Их участниками получено немало значимых научных результатов, обеспечен значительный рост числа публикаций в ведущих международных журналах. Несомненно, что гранты «а» являются одним из самых массовых, эффективных и успешных механизмов поддержки фундаментальной науки в нашей стране.

Для нас и наших коллег конкурс РФФИ «а» — это практически единственная возможность получить поддержку для небольшого научного проекта, не требующего больших затрат и многочисленного коллектива. Исследования в таком формате преобладают во многих областях науки; они не менее значимы для её развития, чем масштабные и дорогостоящие проекты, финансируемые в рамках других программ и фондов. Ликвидация конкурса «а» приведет к тому, что многие научные направления полностью лишатся грантовой поддержки.

Важно отметить, что при нынешней системе финансирования бюджетные средства академических институтов и вузов практически не расходуются на исследования. Без грантовой поддержки, обеспечивающей приобретение расходных материалов, недорогих приборов, компьютерной и офисной техники, поездок на конференции и в экспедиции, научный проект не может быть реализован. Возможность получения гранта — пусть даже сравнительно небольшого, как инициативный грант РФФИ — это необходимое условие выживания научной группы. Если конкурс «а» будет ликвидирован, то тысячи наших коллег фактически останутся не у дел, а отечественная наука потеряет многие важные направления.

Аргумент о «дублировании функций» РФФИ и РНФ совершенно несостоятелен: программы двух фондов сейчас вполне органично дополняют друг друга. Более того, опыт передовых стран показывает, что поддержка науки не должна быть монополией одной организации. Количество фондов, реализующих различные подходы к поддержке науки, должно расти, а не сокращаться. В случае же с грантовой поддержкой инициативных научных проектов РФФИ, ни о каком «дублировании» не может быть и речи: эта программа — единственная в своей нише, и в настоящее время равноценной замены ей нет.

Мы считаем, что планы ликвидации такой успешной, эффективной и массовой программы РФФИ, как поддержка инициативных научных проектов, не просто вредны, а лежат за рамками здравого смысла.

Мы требуем сохранения и развития программы поддержки инициативных научных проектов РФФИ при любых реорганизациях: эта программа в высшей степени значима и жизненно необходима для отечественной науки.

Мы выступаем против неоправданной реорганизации РФФИ и монополизма в поддержке науки: научных фондов в России должно быть много.

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