Заявление клуба «1 июля» о РФФИ (9 сентября 2019 года)

Клуб «1 июля» крайне озабочен появившейся в СМИ информацией о предстоящей реорганизации РФФИ (tass.ru/nauka/6 847 737). Особенно сильное недоумение вызывает не соответствующая действительности информация о том, что «научное сообщество обсуждает перспективы реорганизации российских научных фондов». Создается впечатление, что столь важное решение собираются принять кулуарным образом, поставив научную общественность перед свершившимся фактом.

РФФИ играл и играет чрезвычайно важную роль для фундаментальной науки в России. Благодаря работе фонда тысячи российских ученых остались работать в России. В то время, как прикладные исследования поддерживаются целым рядом фондов, начиная с РНФ, только РФФИ осуществляет поддержку поисковых грантов по фундаментальной науке.

Любое изменение статуса РФФИ и принципов его работы недопустимо без кропотливого и всестороннего обсуждения научной общественностью и прежде всего Российской академией наук.

1julyclub.org/node/326

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