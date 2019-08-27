ТрВ № 17 (286) за 2019 г.: Алчное невежество губит науку

27.08.2019 / № 286 /  Выпускающие редакторы: Елена Стребкова и Наталия Демина /  Архив / 294 просм., 104 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 286 от 27 августа 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Что (не)известно об аварии под Северодвинском
Интервью Наталии Деминой с зав. лабораторией изотопного комплекса ИЯИ РАН Борисом Жуйковым — стр. 2

Выборочный подход
Андрей Бузин и Аркадий Любарев о процедуре регистрации кандидатов в Мосгордуму-2019 — стр. 3−5

Заметки бывшего инсайдера
Александр Муравьёв о том, как функционирует ВАК при Минобрнауки, — стр. 6−7

Этимология названий цветов в языке юрок
Репортаж Ксении Гиляровой из Южной Кореи о Международной олимпиаде по лингвистике — стр. 8−9

Когда же был последний день Помпеи?
Георгий Кантор о дате гибели древнеримского города — стр. 12

Повод потренироваться в толерантности
В защиту верующих ученых выступил Александр Храмов — стр. 13

Восстанавливает справедливость, возвращая из забвения
Рецензия Антона Первушина на книгу Тима Скоренко «Изобретено в СССР» — стр. 15

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