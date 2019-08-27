ТрВ № 17 (286) за 2019 г.: Алчное невежество губит науку

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 286 от 27 августа 2019 года в PDF
Анонс номера
Что (не)известно об аварии под Северодвинском
Интервью Наталии Деминой с зав. лабораторией изотопного комплекса ИЯИ РАН Борисом Жуйковым — стр. 2
Выборочный подход
Андрей Бузин и Аркадий Любарев о процедуре регистрации кандидатов в Мосгордуму-2019 — стр. 3−5
Заметки бывшего инсайдера
Александр Муравьёв о том, как функционирует ВАК при Минобрнауки, — стр. 6−7
Этимология названий цветов в языке юрок
Репортаж Ксении Гиляровой из Южной Кореи о Международной олимпиаде по лингвистике — стр. 8−9
Когда же был последний день Помпеи?
Георгий Кантор о дате гибели древнеримского города — стр. 12
Повод потренироваться в толерантности
В защиту верующих ученых выступил Александр Храмов — стр. 13
Восстанавливает справедливость, возвращая из забвения
Рецензия Антона Первушина на книгу Тима Скоренко «Изобретено в СССР» — стр. 15