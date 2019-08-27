Вода, огонь, земля, дерево, металл…

XVII Международная олимпиада по лингвистике

В южнокорейском городе Йонъин с 29 июля по 2 августа 2019 года прошла XVII Международная олимпиада по лингвистике. В олимпиаде приняли участие 209 школьников — 53 команды из 35 стран, в том числе из трех стран-«новичков» — Колумбии, Гонконга и Узбекистана. Россию на олимпиаде представляли восемь старшеклассников, и с церемонии награждения они вышли с 15 медалями. Впервые за пять лет сразу обеим российским командам удалось завоевать награды в командном туре: команда «Стрелка» получила серебро, а «Белка» — бронзу.

В индивидуальном первенстве у российских участников семь медалей: серебряные медали достались Денису Коротченко из Санкт-Петербурга и Максиму Барганову из Москвы, а бронзовые — Екатерине Кропаниной из Челябинска, москвичке Татьяне Романовой и петербурженкам Екатерине Козловой, Станиславе Хижняковой и Кристине Вашпановой. Яков Раскинд из Москвы получил похвальный отзыв.

Всего в индивидуальном туре было разыграно 60 медалей, в том числе 10 золотых. Их обладателями стали школьники из Канады, США, Японии, Болгарии, Китая и Великобритании. Абсолютным победителем олимпиады стал Кен Цзян (Ken Jiang) из англоязычной команды Канады (была еще и франкоязычная) с почти стопроцентным результатом — 98,7 балла из 100. В командном состязании лучшими оказались школьники из Словении. Серебряные награды получили команды из России и Китая, бронзовые — из России, Малайзии и Польши.

На олимпиаде по лингвистике школьники решают самодостаточные задачи, то есть те, для решения которых не нужно никаких специальных знаний. Например, проанализировав слова или фразы на полностью незнакомом языке, они должны выявить некоторые правила грамматики этого языка, составить небольшой словарь и перевести контрольные предложения.

Индивидуальный тур длится шесть часов, на это время участникам предлагается пять задач. Самой сложной на олимпиаде этого года оказалась задача на среднеперсидскую письменность книжное пехлеви. Ее автор Андрей Никулин в 2010 году получил на Международной олимпиаде по лингвистике золотую медаль, набрав 99 баллов из 100. А больше всего понравилась школьникам задача на цветообозначения и этимологию названий цветов в языке юрок, на котором говорит меньше сотни человек на северо-западе Калифорнии. Авторы этой задачи — российский и британский лингвисты Борис Иомдин и Сэмюэл Амед (Sam Ahmed) — получили приз «решательских симпатий».

Борису Иомдину этот приз достается уже в третий раз. Он один из основателей Международной олимпиады по лингвистике, член жюри всех 17 прошедших олимпиад, автор 19 задач. Сэмюэл Амед из Великобритании — трехкратный золотой медалист Международной олимпиады, автор двух задач индивидуального тура этого года. Его вторая задача была посвящена обозначению дней недели и распределению тонов в языке ноони (Камерун). Кстати, один из специальных призов за лучшее решение этой задачи достался россиянке ­Кристине ­Вашпановой.

В оставшихся двух задачах индивидуального тура школьникам надо было разобраться в синтаксисе языка йонгком (Папуа — Новая Гвинея) и в удвоении звуков и слогов в западнотаранганском языке (Индонезия).

В командном туре участникам дается всего одна объемная задача, которую надо за три часа решить командой из четырех человек. В этом году задача была необычная: не столько на лингвистику, сколько на семиотику. Участникам нужно было разобраться в системе символов, используемой судь­ями на соревнованиях по художественной гимнастике.

Как и любая задача с лингвистической олимпиады, эта была самодостаточной, то есть все данные для решения содержались в условии и можно было вообще не знать, что это за спорт такой — художественная гимнастика. На случай, если у школьников все-таки возникнут какие-то вопросы, к тексту задачи прилагались видео с отдельными элементами выступлений гимнасток. Для просмотра видео всем командам раздали компьютеры с отключенным доступом к Интернету, и в каждой комнате дежурил наблюдатель.

Школьники отнеслись к задаче с большим энтузиазмом. Некоторые даже пробовали в процессе решения сами осуществлять прыжки и вращения, а позже тем же развлекалось и жюри, пока проверяло работы. Задача оказалась сравнительно несложной, так что многие команды далеко продвинулись в ее решении; а удовлетворение от решенной задачи — уже само по себе радость, даже если не вышло получить медаль.

Задачи для Международной олимпиады по лингвистике готовит в течение года специальная задачная комиссия. Но придумать и протестировать пакет задач — это только полдела, ведь потом их надо еще перевести на языки участников и проследить, чтобы все варианты были полностью идентичны. В этом году задачная комиссия подготовила варианты на 24 языках: английском, бенгальском, болгарском, венгерском, датском, испанском, китайском, корейском, латышском, немецком, нидерландском, польском, португальском (бразильский вариант), румынском, русском, словенском, турецком, украинском, финском, французском, чешском, шведском, эстонском и японском. Координацией действий переводчиков и версткой заданий занимался доцент Института математики и информатики Болгарской академии наук Иван Держанский.

Пока уставшие после тура школьники пели в караоке, слушали лекции по лингвистике и ездили на экскурсию в Сеул, их работы проверяло международное жюри под руководством корейского аспиранта факультета литературоведения Нортвестернского университета (США) Тхэхуна Ли.

Работы по каждой задаче обычно проверяет группа из трех-четырех человек; для этого внутри группы разрабатываются четкие ­критерии и каждая работа проверяется независимо не менее чем двумя людьми. Все члены жюри немного полиглоты и умеют читать на разных языках. Если же язык совсем незнаком или возникают какие-то сомнения, они обращаются к другим членам жюри за переводом, ведь в жюри есть специалисты по всем рабочим языкам олимпиады. Потом группа проверки по каждой из задач пересматривает и обсуждает все работы, по которым у них были малейшие расхождения.

Итоги олимпиады подводятся строго анонимно: члены жюри видят таблицу с баллами участников за все задачи, но не видят фамилий. Интрига раскрывается только после того, как медали уже распределены.

Олимпиада в Южной Корее — это интересно, но в то же время для европейца участие в ней может быть непростым. Большая разница между часовыми поясами, температура +35 и влажность; непривычная острая еда, которую надо есть металлическими палочками. Корея — страна контрастов и сюрпризов. Между стеклянными небоскребами со светящимися вывесками видны изогнутые крыши традиционных корейских одноэтажных домов, слышно пение из буддистского храма; там же течет ручей, по которому приятно пройтись босиком. В туристических местах очень много гуляющих в ханбоках — так называется традиционный корейский костюм. Люди в ханбоках фотографируются на смартфоны и слушают музыку через беспроводные наушники.

В Корее надо быть готовым ко всему. То, что во время завтрака ты принял было за оливки, оказывается вдруг чищеными перепелиными яйцами, а такое знакомое эскимо на палочке — теплым рыбным суфле. Хот-доги здесь сладкие, а «звуки отбойного молотка» на улице на самом деле не что иное, как стрекот цикад. Здесь всюду есть беспроводной Интернет и принимают оплату картой, но студенческое общежитие разделено на мужской и женский корпуса, и женщинам вход в мужское общежитие строго воспрещен в любое время суток.

Привыкнуть непросто, однако организаторы олимпиады постарались за несколько дней максимально познакомить участников с ­корейскими традициями. В день открытия можно было посетить мастер-классы по корейской культуре: каллиграфии, настольным играм, танцам в стиле кей-поп, игре на традиционных корейских инструментах и корейской письменности — хангылю. Для участников также была организована экскурсия в Национальный музей хангыля в Сеуле, где они узнали об истории и важном культурном значении корейского алфавита.

Хангыль (букв. «корейская письменность») был разработан в 1443 году при дворе Седжона Великого — четвертого короля династии Чосон. До того для записи корейского языка использовались китайские иероглифы, поэтому чтение и письмо были доступны только мужчинам из высшего сословия, получившим хорошее образование. Куда более простой для понимания хангыль давал шанс и малограмотному населению научиться читать и писать. Поначалу новая азбука встретила сопротивление в ученых кругах Кореи. В литературе она почти не использовалась до начала XX века, а окончательно завоевала свои права лишь в 1945 году, после обретения Кореей независимости от Японии.

Корейская письменность проста и системна. В ней всего 24 буквы — 10 гласных и 14 согласных. Остальные символы образуются путем комбинации этих букв. Разработанный в XV веке алфавит имеет рациональную основу: форма букв для обозначения пяти главных согласных иллюстрирует положение речевых органов при произнесении этих согласных. Эти пять букв также связаны с пятью стихиями, в честь которых были названы в этом году и пять задач олимпиады: вода, огонь, земля, дерево, металл.

Все буквы хангыля, обозначающие гласные, состоят из вертикальной или горизонтальной черты и маленьких точек-черточек. Точка символизирует небо (или ян, мужское начало), горизонтальная черта — землю (или инь, женское начало), а вертикальная — человека как сущность между небом и землей, слияние инь и ян. Из букв хангыля формируются блоки, примерно соответствующие слогам. В блоке — от двух до четырех букв, которые записываются или рядом, или одна под другой в зависимости от того, какая в этом слоге гласная, как она ориентирована — вертикально или горизонтально.

Логотип олимпиады в Йонъине представляет собой записанный на хангыле слог 언 (первый слог корейского слова 언어 «язык») и в то же время похож на аббревиатуру IOL — International Olympiad in linguistics (Международная олимпиада по лингвистике).

Следующая, XVIII Международная олимпиада по лингвистике пройдет с 20 по 24 июля 2020 года в латвийском городе Вентспилсе.

Ксения Гилярова,

доцент Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ),

член жюри Международной олимпиады по лингвистике

Фото автора

Задача № 2 (20 баллов).

Даны словосочетания на языке юрок и их русские переводы в перепутанном порядке:

1. muencherh rohkuen A. коричневая собака 2. perkeryerh holeehl ʼwernerh B. черный ботинок 3. muencherh nerhpery C. черный медведь 4. sʼerkterʼery chʼeeshah D. белая ягода 5. muencharʼ pyaapʼ E. коричневый ботинок 6. pekoyarʼ tepoo F. белая собака 7. luuehlsonʼ nerhpery G. белый мяч 8. muenchey cheekʼwar H. белый мансанитовый куст 9. muenterʼery chʼeeshah I. белый стул 10. lerʼergery cherʼery J. оранжевый медведь 11. ʼerrwerhsonʼ slekwoh K. красное дерево 12. muenterʼery puuek L. травянисто-зелёная рубашка 13. loʼogey slekwoh M. красный фундук 14. sʼoktoy noʼoy N. фиолетовая ягода 15. ʼwerʼerrgerchsonʼ cherʼery O. черная рубашка 16. loʼogey noʼoy P. белый олень 17. tegeeʼn nerhpery Q. синий мяч 18. skoyon rohkuen R. желтая ягода

(a) Установите правильные соответствия.

‌

(b) Установите правильные соответствия:

19. muencherhl S. канарейка 20. ʼwerʼerrgerch T. кофейное зерно 21. luuehl U. кровь 22. lerʼergerh V. молоко 23. pekoyek W. ольха 24. skoyon X. дикий ирис 25. tegeeʼn Y. небо

‌

(c) Переведите на русский язык:

26. ʼerrwerh 27. lerʼergerh rohkuen 28. perkeryerʼery chʼeeshah 29. pyerrpʼtʼery chʼeeshah

‌

(d) Переведите на язык юрок:

30. фиолетовый олень 31. белый ботинок 32. желтый мяч 33. черное дерево

(!) Язык юрок относится к алгской семье. На нем говорят 20−100 человек на северо-западе Калифорнии. ch, hl, sh, y, ʼ — согласные звуки. ee, er, err, ue, uue — гласные звуки.

Из коры ольхи иногда изготовляют оранжевый краситель. Мансанита — небольшое дерево или кустарник с красновато-коричневой корой, произрастающее в западной части Северной Америки. Дикий и́рис — цветок светло-фиолетового цвета.

Авторы — Борис Иомдин, Сэмюэл Амед.

Показать ответы Порядок слов: A N (A = прилагательное, N = существительное). (a) 1G, 2M, 3D, 4A, 5H, 6K, 7N, 8I, 9 °F , 10C, 11L, 12P, 13O, 14E, 15J, 16B, 17R, 18Q (b) 19V, 20W, 21X, 22T, 23U, 24Y, 25S (c) 26. ʼerrwerh — трава

27. lerʼergerh rohkuen — чёрный мяч

28. perkeryerʼery chʼeeshah — красная собака

29. pyerrpʼtʼery chʼeeshah — красновато-коричневая собака (d) 30. фиолетовый олень — luuehlson' puuek

31. белый ботинок — muenchey no’oy

32. жёлтый мяч — tegee’n rohkuen

33. чёрное дерево — lo’ogar' tepoo Цвета: #FFFFFF #FF0000 #964B00 #0 животные muent-er'ery s'erkt-er'ery ler'erg-ery деревья pekoy-ar' lo'og-ar' круглые вещи muench-erh perkery-erh всё остальное muench-ey s'okt-oy lo'og-ey

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи