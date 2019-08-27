Когда же был последний день Помпеи?

Для итальянских археологов, работающих в Помпеях под руководством профессора Массимо Осанны, 2018 год выдался чрезвычайно удачным: среди многочисленных находок были и одна из самых длинных сохранивших римских эпитафий с крайне интересными сведениями о событиях в Помпеях в последние два десятилетия перед извержением Везувия, и раскопки улицы, на которой (что необычно для Помпей) сохранился второй этаж домов, и замечательная новая фреска с Ледой и лебедем, и графитти с избирательной кампании Гельвия Сабина на должность эдила (магистрата, ответственного за порядок на рынках и общественные развлечения).

Но наибольшее внимание, пожалуй, привлекло небольшое граффито углем из пятого квартала (археологи условно делят Помпеи на нумерованные кварталы), в котором всего лишь говорится на простонародной латыни: «В шестнадцатый день до ноябрьских календ наелся до отвала» (XVI [ante] K[alendas] Nov[embres] in[d]ulsit pro masumis esurit[ioni]) (см. рис.). Приятно знать, конечно, но в чем интерес?

Дело в том, что такая эфемерная надпись не продержалась бы на стене целых десять месяцев, особенно с учетом того, что в доме, в котором ее нашли, в момент извержения шел ремонт — ее должны были оставить в последние дни, самое большее недели до катастрофы. А это значит, что коль скоро 17 октября (если перевести дату в привычный нам формат) неведомый нам житель Помпей сумел хорошо покушать, а потом пойти на стройку, то извержение Везувия, погубившее город, никак не могло произойти 24 августа, в дату, которую до самых недавних пор приводили все стандартные пособия и энциклопедии.

Дата эта восходит к самому подробному сохранившемуся рассказу об извержении, написанному очевидцем, — письму римского политика и оратора Плиния Младшего историку Тациту, в котором он рассказывает о гибели своего дяди и тезки, римского энциклопедиста и администратора Плиния Старшего. Тот командовал римским флотом на другой стороне Неаполитанского залива, в Мизене, и из сочетания чувства долга и научного любопытства лично возглавил попытку эвакуации, что и закончилось для него гибелью от вулканического газа.

Плиний, конечно, не мог спутать дату гибели дяди (события того дня он и спустя годы помнил чрезвычайно живо), зато средневековые писцы, копировавшие рукопись его опубликованных писем, ошибиться могли легко, тем более что даты записывались сокращенно. Граффито, современное извержению, как свидетельство предпочтительно.

Само по себе, однако, оно не было бы безусловным доказательством: в конце концов, его автор мог писать о запомнившемся обеде на следующий год — или написать неправильную дату в задумчивости, потому что в этот момент говорил о чем-то, что должно было случиться в ноябре. Со всяким бывает. На самом деле новая находка всего лишь послужила подтверждением тому, чтó исследователи предполагали уже некоторое время, — и более того, одна из рукописей писем Плиния дает дату извержения как 24 октября, а историк III века н. э. Кассий Дион пишет, что извержение случилось осенью (слово, которое он употребляет, в норме обозначает в древнегреческом языке время примерно с середины сентября). Английские ученые Алисон и Мелвин Кули в своей замечательной хрестоматии «Рompeii and Herculaneum», вышедшей вторым изданием в 2014 году, уже приняли октябрьскую дату и приводят убедительные аргументы в ее пользу.

Еще в 1889 году у Стабийских ворот города было найдено лавровое дерево с созревшими ягодами, что указывает на октябрь или ноябрь; среди найденных в городе орехов и фруктов есть созревающие осенью каштаны, грецкие орехи и гранаты; сосуды для хранения вина были полны, тогда как в августе их должны были бы опустошить перед новым урожаем; и наконец, в кошельке одного из погибших была найдена монета, которую по изменениям в императорской титулатуре можно датировать самое раннее сентябрем.

Новое граффито дает всего лишь еще одно подтверждение этому, и только яркость описания в письме Плиния, невнимательность к археологическим находкам и власть привычного над умами причиной тому, что октябрьская дата извержения не получила всеобщего признания ранее и оставалась достоянием ученых, специально занимавшихся историей и археологией Помпей и Геркуланума. Характерно, что все стандартные переводы Кассия Диона, включая недавно изданный полный русский перевод, передают его слова как «в конце лета», чтобы привести их в соответствие с привычной датой, а про альтернативное чтение в рукописях Плиния до недавнего времени мало кто вспоминал.

Остается надеяться, что внимание прессы к новой находке сослужит здесь хорошую службу и дата гибели Помпей будет исправлена на 24 октября 79 года повсеместно.

Георгий Кантор,

историк античности (Оксфордский университет)

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