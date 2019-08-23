Авария под Северодвинском: есть ли опасность для населения?

Новый инцидент на севере страны вызвал всеобщее беспокойство и породил массу слухов. Население города скупило весь йод. «И нам надо купить и скушать йод», «Это новые Фукусима и Чернобыль» — такого рода сообщения нередки. Спокойный голос эксперта в этой ситуации очень важен. На вопросы Наталии Деминой отвечает докт. хим. наук, зав. лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков.
— 8 августа 2019 года под Архангельском произошел инцидент с выбросом радиоактивных нуклидов. Как и с выбросом рутения-106 в сентябре 2017 года, ситуация неясная, вызывающая всеобщее беспокойство. В средствах массовой информации уже было множество комментариев — и от людей далеких от этих вопросов, и от специалистов.
— Да, комментариев было много, и ко мне за ними обращались. Фантазировать можно сколько угодно, но информации, к сожалению, слишком мало, чтобы сделать однозначные выводы.
— Какие версии произошедшего вы считаете самыми вероятными?
— Есть несколько вариантов, но для их подтверждения нужны дополнительные сведения, в первую очередь об изотопном составе выброса, о количестве радиоактивности и о ее распределении.
— Министерство обороны РФ заявило, что выброс произошел в результате взрыва реактивной жидкостной двигательной установки, оснащенной радиоизотопным источником энергии. Такое объяснение соответствует имеющимся фактам?
— Да, эта версия возможна, хотя и вызывает некоторые сомнения. Под «радиоизотопным источником энергии» могут иметь в виду разные устройства. С 1960-х годов используются радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи). Это вещь известная, и ничего там особо секретного нет: это достаточно массивные устройства, которые обеспечивают сравнительно небольшую мощность (сотни ватт по электричеству), но зато могут очень долго работать без обслуживания — сотни дней или даже много лет. Поэтому их используют, как правило, в космических аппаратах или в труднодоступных районах.
— А какие радиоизотопы используют для этих целей, в чем их особенности и какую опасность они представляют?
— В РИТЭГах могут использоваться разные бета- и альфа-активные радионуклиды. Я бы разделил их на три группы. Первая — бета-активные со значительным испусканием также гамма-лучей: это, например, всем известный цезий-137 (период полураспада — 30 лет), кобальт-60 (5,3 года), церий-144 (285 дней), рутений-106 (1 год). Такие радионуклиды имеют высокую гамма-постоянную, и активность от этих радионуклидов легко заметить с помощью обычных дозиметров и идентифицировать с помощью гамма-спектрометров.
Вторая группа — тоже бета-активные, но почти не испускающие гамма-лучей: стронций-90 (29 лет, и это наиболее часто используемый радионуклид в РИТЭГах), прометий-147 (2,6 года), никель-63 (100 лет), тулий-170 (129 дней). Обычными дозиметрами их заметить сложнее — только непосредственно по бета-излучению, которое сильно поглощается веществом, или по сравнительно слабому тормозному гамма-излучению. А для идентификации надо делать радиохимическое выделение из фильтров, которые эти радионуклиды поглотили. Это более сложная процедура, чем просто измерение.
И наконец, третья группа — альфа-активные радионуклиды. Их вообще крайне трудно заметить обычным дозиметром, потому что альфа-частицы поглощаются даже одним листом бумаги; нужны специальные, не столь распространенные альфа-счетчики, а идентификацию делают после химического выделения, приготовления тонких источников и использования альфа-спектрометров, которые есть далеко не везде. Это в первую очередь плутоний-238 (88 лет, довольно часто применяется в РИТЭГах), кюрий-244 (18 лет), кюрий-242 (163 дней), полоний-210 (138 дней), уран-232 (72 года) и некоторые другие радионуклиды.
Есть еще концепция использования подкритических РИТЭГов, когда распад основного радионуклида инициируется с помощью внешнего источника нейтронов. Энерговыделение там гораздо больше. Это немного напоминает ядерный реактор, но в реакторе идет управляемая цепная реакция деления.
В последнее время активно развивается направление с радиоизотопными источниками на ином принципе — прямого преобразования радиоактивного распада с испусканием бета-частиц (электронов) в электроэнергию; при этом радиоизотоп наносят в виде тонкого слоя. Получаются более компактные устройства («ядерные батарейки»). Перспективными радионуклидами для таких устройств являются никель-63 и прометий-147.
— А там большая активность? И насколько это опасно?
— Активность радионуклидов в РИТЭГах составляет десятки и сотни тысяч кюри. (Напомню, что, например, активность выброшенного рутения-106 составляла только
несколько тысяч кюри, а активность в Чернобыльском выбросе оценивается в 50 млн.
кюри). Но радиотоксичность наиболее часто используемого бета-активного стронция-90 в несколько раз выше, чем у рутения-106, а радиотоксичность плутония-238 — еще примерно на два порядка выше. И вообще альфа-активные радионуклиды наиболее опасны. Причем у плутония-238 гамма-активность в 6000 раз меньше, чем у рутения-106,
— Чем более опасен изотоп, тем он менее заметен?
— Не всегда, но в данном конкретном случае именно так и получается.
— Так может быть, станции радиологического контроля в России перестали передавать данные именно потому, что эта информация позволила бы точно определить, какие изотопы выброшены в результате взрыва?
— Может быть и так, хотя и другие причины возможны.
— А почему станции за рубежом пока не обнаружили выброшенной активности?
— Снова: если это лишь бета- или альфа-активность, то обнаружить ее гораздо сложнее, чем, например, цезий-137, рутений-106, йод-131. К тому же в самый момент аварии ветер от Нёноксы дул в сторону Северодвинска, а далее — на восток к Ямалу и на север [1]. Только потом направление ветра изменилось, но активность уже значительно рассеялась. Сообщалось об обнаружении йода-131 в Норвегии; но йод-131 просто очень хорошо заметен, и источников этого изотопа может быть довольно много. В очень небольших и неопасных количествах он может выделяться в атмосферу при работе реакторов и при производстве радионуклидов для медицинских целей. Похожая ситуация с цезием-137. Малейшая активность хорошо заметна, радиотоксичность сравнительно низкая, а распространен после различных аварий по различным водоёмам Земли он очень широко. Пораженные радиацией не могли передать значительную активность лечащим врачам.
— Если РИТЭГ предназначен для долговременного использования, тогда зачем нужны такие источники в ракете, которая работает сравнительно небольшое время?
— Собственно, для обеспечения систем самой ракеты более выгодно использовать обычные источники питания. Но если ракета долгое время стоит на автономном дежурстве — в космосе или на придонном базировании без обслуживания, то может быть и резонно использовать радиоизотопные источники питания. Возможно, именно поэтому не раскрываются детали инцидента — вдруг это подпадает под определенные ограничения вооружений, — но я в этом не разбираюсь. Также нельзя исключить
инициирование воспламенения и интенсификацию горения с помощью радиоактивного
излучения.
— Приводят еще версию о крылатой ракете с небольшим ядерным реактором. Как вы к ней относитесь?
— Да, компактный ядерный реактор тоже могут именовать источником энергии, содержащим радиоизотопы. Но принцип работы там совершенно иной — использование энергии цепной реакции деления, и реактор уже обладает гораздо большей мощностью, чем РИТЭГи. При работе реактора создается высокая температура, и разогрев воздуха или, например, запасенного водорода может обеспечивать реактивную тягу при маневрировании ракеты.
Старт, скорее всего, осуществляется с помощью жидкостных или твердотопливных двигателей. Такие компактные реакторы разрабатывались в Курчатовском институте, затем в Физико-энергетическом институте (Обнинск), а также во ВНИИЭФ (Саров), откуда и были пострадавшие под Северодвинском. Некоторые компактные реакторы использовались для наработки медицинских изотопов, которыми я занимаюсь. Однако программа использования таких реакторов в военных целях была закрыта, в том числе в связи с вопросами безопасности. Но сейчас, когда декларируется возрождение ВПК, на такого рода исследования дают большие деньги, и, возможно, из архивов достали и старые проекты. А уж насколько они окажутся эффективными — это вопрос.
— Если это был ядерный реактор, то какие радионуклиды могли появиться в выбросе?
— Это обычный, довольно богатый, спектр радионуклидов: йод-131, цезий-137, стронций-90, цирконий-95, рутений-103 и многие-многие другие продукты деления, а также альфа-активные актиноиды и радон. По соотношению радионуклидов можно было бы примерно определить, как долго работал реактор, — но только в том случае, если состав не был химически дифференцирован. Если взрыв произошел под водой, то в воде разные радионуклиды ведут себя по-разному. В воздухе лучше всего летят инертные газы, йод и рутений.
Если радиоактивность в выбросе была от работавшего какое-то время ядерного реактора, то тогда населению в районе аварии действительно стоило принимать йодосодержащие препараты (чтобы йод-131 меньше усваивался). А если большого количества йода-131 в атмосфере нет, то принятие больших количеств йода может быть, наоборот, только вредно. Как я уже говорил, для точной оценки ситуации необходимо знать радионуклидный состав в выбросе.
— Можно ли сравнить взрыв подобного ядерного реактора с Чернобыльской катастрофой (таким сравнением пестрят заголовки в соцсетях)?
— Вовсе нет! Для паники нет оснований. Тепловая мощность взорвавшегося в Чернобыле реактора РБМК-1000 была около 3000 МВт, а здесь — на многие порядки ниже. Кроме того, РБМК действовал долгое время, нарабатывая радионуклиды. Так что выброшенная радиоактивность под Северодвинском будет, наверное, во много тысяч раз меньше, причем большая часть — короткоживущие изотопы.
— Сообщалось о кратковременном повышении радиационного фона — в некоторых точках в 16 раз. Много это или мало? Представляет это опасность для населения?
— Пока мы не знаем, за счет каких радионуклидов произошло повышение фона, а это всё определяет. Если это исключительно гамма-фон — не страшно. Даже 16-кратное превышение гамма-фона в течение часов или даже дней не приведет к значительному облучению. Но если это бета- или, не дай бог, альфа-активные радионуклиды, попадание их внутрь организма может вызвать серьезные заболевания.
— Но говорят, что там многие люди пострадали и даже лечащие их врачи «заразились радиацией»…
— Люди, находившиеся вблизи от места аварии, могли получить приличную дозу (более вероятно — из-за попадания опасных радионуклидов внутрь организма). А врачи — вряд ли (для этой цели им пришлось бы облизывать пациентов или пить их мочу). При физическом контакте с пациентами врачи могли загрязниться только мизерным количеством вещества, а вторичное внешнее облучение в течение короткого времени не так уж опасно. Важны не только показания счетчика, но еще и как долго человек подвергался воздействию и какое именно было воздействие.
— Существуют же какие-то нормы?
— Конечно, есть действующие нормы радиационной безопасности — НРБ-99/2009 [2]. Они очень жесткие. Согласно нормам для всего населения, в год можно получить не более 5000 мкЗв (0,5 бэр). Таким образом, при фоне 1,6 мкЗв/ч можно облучаться четыре месяца в пределах нормы. А нам, профессионалам, лицам категории А, можно получать в 10 раз больше (50 000мкЗв) без всякого вреда для здоровья. Также имеются нормы по загрязнению бета- и альфа-частицами.
— Если можно облучаться без всякого вреда, то почему такая большая разница между разрешенными дозами для профессионалов и для всего населения?
— В нормах учитывается, что непрофессионалы могут нечетко контролировать дозу, не понимая, какое именно было воздействие. Кроме того, те, кто работает с радиацией, регулярно проходят медицинский контроль.
— Увеличивает ли облучение в пределах норм риск онкологических заболеваний?
— Нет, риск понемногу начинает увеличиваться только при сравнительно высокой дозе облучения — более 100 000 мкЗв (10 бэр) за год. Модель LNT, согласно которой вероятность заболевания пропорциональна дозе облучения, возникла еще в начале 1950-х. Но сейчас точно известно, что она не работает (см. например, [3]). Всё большее подтверждение находит модель радиационного гормезиса, по которой небольшие дозы облучения могут быть даже полезны. Хотя для полного обоснования этой теории пока недостаточно данных: трудно точно определить этот эффект на фоне других факторов. Это касается в первую очередь внешнего гамма-излучения: при попадании радионуклидов внутрь ситуация неоднозначная и намного сложнее.
— Неужели радиоактивность может быть полезна? Радиация ведь только разрушает биологические объекты?
— Во-первых, ряд радиоизотопов используют в ядерной медицине для диагностики и лечения разных заболеваний. Во-вторых, любой химик знает, что многие химические и биохимические реакции идут с участием радикалов. Много радикалов — вредно, и совсем без радикалов — нельзя. И космическое излучение, и излучение обычных природных материалов присутствовало и присутствует всегда. Вопрос в дозе.
— Суммируя сказанное выше, можете ли вы сказать, что никакой реальной опасности последствия взрыва возле Северодвинска не несут?
— Я этого не говорил. Этого нельзя утверждать, пока не будет известно, какие именно радионуклиды и в каком количестве были выброшены. Всё ведь опять засекречено, хотя, по сути, это является секретом только для гражданских людей. Пока ясно одно: есть проблема и ее надо решать. Согласно статье 237 УК РФ строго наказывается сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды. Но кто определяет опасность? Всё опять зависит от решения исполнительной власти. Реального независимого контроля нет. А если произойдет более серьезная авария и власти опять будут скрывать ее последствия? В этом и состоит наибольшая опасность для общества, по моему мнению.
— Завершая интервью… Такое впечатление, что количество инцидентов, связанных с радиацией, увеличилось. Вызвано ли это снижением качества подготовки сотрудников российской атомной отрасли? Порой говорят, что многие действительно квалифицированные специалисты ушли, а «эффективные менеджеры» не способны сами принимать правильные решения.
— Я с этим согласен только отчасти. На самом деле тяжелые радиационные аварии случались во времена СССР и до Чернобыля, люди гибли. Просто тогда всё засекречивалось гораздо более жестко, публикаций в СМИ почти не было. Нормы радиационной безопасности отличались от современных, и пунктов контроля было меньше, аппаратура была гораздо менее чувствительная, чем сейчас. В то же время система реакции на инциденты мало изменилась.
Борис Жуйков
Беседовала Наталия Демина
- ventusky.com/?p=67.1;44.3;4&l=wind-100m&t=20 190 808/0600
- ritverc.ru/normadoc/NRB_2009.pdf
- Piercy C. Time for fresh look at low-dose radiation // ANS News — A Publication of the American Nuclear Society. July/August 2019. P. 4−5.
Спасибо, Наташа, вы выжали из эксперта всё, что можно. Но вот анонс совершенно не соответствует содержанию. «Спокойный голос эксперта» сказал, что нам не хватает данных для каких-либо выводов вообще.
:)
Ну да, ну да! «НОРМЫ» ИЗМЕНИЛИСЬ… куда-то пропала «ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ДОЗА»
https://drive.google.com/file/d/0B-70_GzBWunNeWpRQXdxamVZS0k/view?usp=sharing
Будьте веганами, праноедами, голубыми и розовыми, но не рожайте детей. Детей у веганок, как и алкоголиков отнимать
татьяна сенаторова
Летит самолет. Командир штурману:
— Штурман, приборы.
— 16.
— Что 16?
— А что приборы?
Как ваше отношение к веганам относится к статье?
Mark Tolts
Все эти замечательные изотопы, с точки зрения безопасности населения, надо измерять внутри организмов населения…
https://drive.google.com/file/d/0B-70_GzBWunNcUFOVnpJQ3pNWjJOc29pTWRsbVV5cHRzSUxF/view?usp=sharing
После обновления страницы не вижу своего комментария. В отличие от чьего-то комментария про веганов, он был по теме. (Или все еще ожидает модерации?)
Ночью обновления были заморожены во избежание неконтролируемого появления новых провокационных «подписей», сейчас всё появилось.
Ясно, спасибо. Но теперь мне жаль, что появился не новый вариант, подредактированный и кое-где смягченный, поскольку доступ к редактированию староого у меня пропал (куки почистились). На меня не угодишь. :)
Хорошо, сменил старый вариант на новый, я сравнивать все не могу, думал одно и то же. Но вообще-то обычно у комментаторов (за счет кук, да) в браузере показываются неопубликованные собственные комментарии (если в спам не попали). Даже какое-то время на редактирование вроде есть (минут 15). Во всяком случае так работало, обновления плагинов постоянно идет, что-то могло и меняться неконтролируемо…
Максим, большое спасибо! Понимая, что ноша редактора/модератора тяжка, даже не рассчитывал на такую поблажку. :) Всего доброго, с уважением.
Борис Жуйков: «Так что выброшенная радиоактивность под Северодвинском будет, наверное, во много тысяч раз меньше, причем большая часть — короткоживущие изотопы». Для того чтобы это утверждать, нужно знать радионуклидный состав выброса. Кроме того, слаборадиоактивные, но долгоживущие изотопы не менее опасны для населения в долгосрочной перспективе, нежели высокорадиоактивные — в течение короткого времени. Борис Жуйков: «При физическом контакте с пациентами врачи могли загрязниться только мизерным количеством вещества, а вторичное внешнее облучение в течение короткого времени не так уж опасно. Важны не только показания счетчика, но еще и как долго человек подвергался воздействию и какое именно было воздействие». Да простит меня уважаемый завлаб, но, во-первых, его утверждение звучит ненаучно. «Мизерное количество» — это аморфное определение. В науке, говоря о малости или великости… Подробнее »
Это все хорошо, но кто эту работу всю будет делать. Проще кардон выставить — больше дешевых людей занять, а от чего они помрут… Да кому оно надо знать. Важно здоровье только одного нефтедележника и все. Для простых людей и ученых ответ простой у нашего руководства: Не нравится — ауфвидерзейн.
В СТРАНЕ НЕ РАБОТАЕТ УЖЕ 23 -й год… http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102 047 739&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+16.06.1997+%B9+718 А МИНЗДРАВ НЕ ВИДИТ «РАДИОАКТИВНОСТЬ» В УПОР, ПО ЗАКОНУ… под флагом ВОЗ «радиационный фактор воздействия» исчезает даже из законов о здравоохранении: фактор курения есть, фактор алкоголя есть, а вот фактора радиационного загрязнения территории нет… Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем: 1) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 2) осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 3) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними; 4) проведения… Подробнее »
БЕДА В ГОСУДАРСТВЕ С КОНЦЕПЦИЯМИ ЖИЗНИ НА РАДИАЦИОННО ГРЯЗНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ… Изначальный идиотизм ДЕЙСТВУЮЩЕЙ концепции был очевиден и без наших исследований 1988−1991 г. г… Назначенный «концепцией» критерий Кюри/ кв. километр, сделал идиотское занятие по измерению внутреннего облучения населения через измерение проб еды абсолютным благом и средством распила бюджета… Только идиоту или преступнику могла придти такая идея. Что-бы знать со 100% достоверностью величину внутреннего облучения и принимать адекватные меры медицинского и социального характера, в парадигме ДЕЙСТВУЮЩЕЙ «концепции» нужно измерять каждый съеденный кусок…, что означало изначально — триллионы проб! Сейчас на всю РФ делается 470 000 …, вот ровно в такой пропорции 470 000 / триллионы, с подачи ДЕЙСТВУЮЩЕЙ концепции и известно внутреннее облучение населения. Мне доподлинно известно реальное положение дел… Подробнее »
МОЖНО УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО В СТРАНЕ ОБЛАДАЮЩЕЙ ЯДЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, НОРМЫ МАГАТЭ НЕ РАБОТАЮТ.
https://drive.google.com/file/d/0B-70_GzBWunNcEY3T01lSVE5bGc/view?usp=sharing
На нормы МАГАТЭ всем начхать. У каждой страны есть свои нормы.