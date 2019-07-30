ТрВ № 15 (284) за 2019 г.: Мосгордума-перезагрузка: eligo ergo sum*

30.07.2019 / № 284 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв и Мария Молина /  Архив / 240 просм., 39 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 284 от 30 июля 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Больше тысячи научных журналистов пообщались в Лозанне
Подробности конгресса выяснила Мария Молина — стр. 3

Интервью Наталии Деминой с Ю. А. Борко (часть вторая) —
стр. 4−5

Орхидеи в Сибири!
Фотографии и комментарии Александра Дубынина — стр. 6

Пой, ласточка, пой
Юлия Черная об особенностях выброса генетического материала из соматических клеток певчих птиц — стр. 7

Юбилей немецкого Аристотеля
Лев Боркин и Татьяна Сапелко о празднествах памяти Александра фон Гумбольдта — стр. 8−9

По Марковникову или против?
Историческое расследование Аркадия Курамшина — стр. 10, 12

Химик в ювелирной лавке
Илья Леенсон препарирует золото, серебро и палладий — стр. 11

Согласное гуденье насекомых
Рецензия Никиты Вихрева на «Большой практикум по энтомологии» — стр. 14

Одухотворение труда
Александр Марков о книге Симоны Вейль «Личность и священное» — стр. 15

* Выбираю, следовательно, существую

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