ТрВ № 15 (284) за 2019 г.: Мосгордума-перезагрузка: eligo ergo sum*

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 284 от 30 июля 2019 года в PDF
Анонс номера
Больше тысячи научных журналистов пообщались в Лозанне
Подробности конгресса выяснила Мария Молина — стр. 3
Интервью Наталии Деминой с Ю. А. Борко (часть вторая) —
стр. 4−5
Орхидеи в Сибири!
Фотографии и комментарии Александра Дубынина — стр. 6
Пой, ласточка, пой
Юлия Черная об особенностях выброса генетического материала из соматических клеток певчих птиц — стр. 7
Юбилей немецкого Аристотеля
Лев Боркин и Татьяна Сапелко о празднествах памяти Александра фон Гумбольдта — стр. 8−9
По Марковникову или против?
Историческое расследование Аркадия Курамшина — стр. 10, 12
Химик в ювелирной лавке
Илья Леенсон препарирует золото, серебро и палладий — стр. 11
Согласное гуденье насекомых
Рецензия Никиты Вихрева на «Большой практикум по энтомологии» — стр. 14
Одухотворение труда
Александр Марков о книге Симоны Вейль «Личность и священное» — стр. 15
* Выбираю, следовательно, существую