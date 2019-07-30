ТрВ № 15 (284) за 2019 г.: Мосгордума-перезагрузка: eligo ergo sum*

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 284 от 30 июля 2019 года в PDF

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Анонс номера

Больше тысячи научных журналистов пообщались в Лозанне

Подробности конгресса выяснила Мария Молина — стр. 3

Интервью Наталии Деминой с Ю. А. Борко (часть вторая) —

стр. 4−5

Орхидеи в Сибири!

Фотографии и комментарии Александра Дубынина — стр. 6

Пой, ласточка, пой

Юлия Черная об особенностях выброса генетического материала из соматических клеток певчих птиц — стр. 7

Юбилей немецкого Аристотеля

Лев Боркин и Татьяна Сапелко о празднествах памяти Александра фон Гумбольдта — стр. 8−9

По Марковникову или против?

Историческое расследование Аркадия Курамшина — стр. 10, 12

Химик в ювелирной лавке

Илья Леенсон препарирует золото, серебро и палладий — стр. 11

Согласное гуденье насекомых

Рецензия Никиты Вихрева на «Большой практикум по энтомологии» — стр. 14

Одухотворение труда

Александр Марков о книге Симоны Вейль «Личность и священное» — стр. 15

* Выбираю, следовательно, существую

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