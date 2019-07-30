Тайны сибирских орхидей

— Орхидеи? В Сибири? Не может быть!

Для большинства жителей планеты наличие орхидей в умеренных широтах, а тем более в суровом сибирском климате — большое открытие. Но они тут, без всякого сомнения, есть — в Сибири обитает около 40 видов орхидей; многие из них — редкие. Несколько лет назад под Новосибирском был обнаружен целый заповедник орхидей. Биолог Юрий Панов с коллегами нашли на небольшой площади 40 га почти 20 видов из 29, отмеченных для Новосибирской области. Координатор Открытой лаборатории природоохранной биологии Александр Дубынин и фотограф дикой природы Закир Умаров рассказывают о сибирских редкостях.

Орхидные — одно из самых древних семейств однодольных растений; по современным оценкам, ему более 60 млн лет. Они ассоциируются с тропиками, теплым климатом круглый год и ежедневными проливными дождями. А еще — с произрастанием на стволах деревьев, причем на внушительной высоте. Всё потому, что максимально разнообразны орхидеи именно в тропических лесах, с их коротким сухим сезоном и длинным периодом дождей. Здесь из известных науке 25 тыс. видов обитают 99,5%. Но это не значит, что представителей семейства орхидных совсем нет в более привычных нам местах и в умеренном климате. Орхидеи умеренных широт — многолетние наземные травянистые растения с мощным корневищем или округлыми клубнями (др.-греч. оρχις — яичко). Клубни располагаются под землей на довольно большой глубине — до полуметра, что помогает орхидеям выживать в суровом климате и при пожарах.

Жизнь сибирской орхидеи, как и ее южного родственника, начинается с семени. Северные наземные орхидеи образуют коробочки с миллионами воздушных семян внутри. Каждое из семян меньше миллиметра длиной и состоит всего из нескольких сотен клеток. Семена разносятся ветром, но улетают, как правило, не очень недалеко, максимум на несколько десятков метров вокруг.

У зародыша в семени орхидей нет запасов питательных веществ. Поэтому, чтобы жизнь нового растения началась, должно совпасть несколько очень важных условий. Во-первых, семени надо сразу попасть в благоприятные условия — на влажную, но не переувлажненную почву. Наземные орхидеи, как правило, кальцефилы, поэтому важно, чтобы в почве было достаточно кальция. Во-вторых, проростку необходимо встретить «друга» — гриб, с которым он образует микоризу — симбиотический альянс, который обеспечивает юное растение питательными веществами. Это критически важно для начала жизни, но и в дальнейшем наземные орхидеи не могут обойтись без грибов-симбионтов.

Сочетание всех условий встречается в Сибири нечасто, поэтому понятно, почему многие орхидеи редки. Есть еще и особенности ареалов. К примеру, венерин башмачок крупноцветковый обитает только в азиатской части Северной Евразии. Можно сказать, что эта орхидея — ботанический символ Сибири. Как говорит известный ботаник Николай Лащинский, за сохранение именно этого вида мы, сибиряки, несем персональную ответственность.

Среди наземных орхидей встречаются и бесхлорофильные растения, например гнездовка настоящая. Она образует микоризу с грибом, который, в свою очередь, образует микоризу с другими, «нормальными» растениями с зелеными листьями. Подпитываясь от них углеводами, гриб делится «пищей» с гнездовкой! Как такие связи возникли и зачем нужны — до сих пор не разрешенная научная загадка.

Орхидеи в Сибири цветут не одновременно. К самым ранним можно отнести такое изящное растение, как калипсо луковичная. Калипсо произрастает в таежных зеленомошных лесах и зацветает где-то в середине мая. Далее, в начале-середине июня, начинается цветение башмачков, видов из рода пальчатокоренник, ятрышника шлемоносного, любки двулистной, кокушника комарникового. Следом выкидывает цветоносы дремлик болотный, а чуть позже — дремлик зимовниковый.

Заповедник орхидей В Сибири произрастает около 40 видов орхидей. Назвать точное количество трудно даже специалистам, потому что, как выяснилось, наземные орхидеи в естественных условиях часто образуют межвидовые, а иногда и межродовые гибриды. И вот недалеко от поселка Линёво в Искитимском районе Новосибирской области местный учитель биологии и большой энтузиаст изучения и охраны орхидей Юрий Панов обнаруживает удивительное местообитание наземных орхидей: почти 20 видов на небольшой площади 40 га. Одним из самых массовых в этом месте является башмачок вздутый — природный гибрид темно-красного башмачка крупноцветкового и желтого башмачка настоящего. В последнее время специалисты всё чаще относят это растение к отдельному виду, но относительно него остается еще много непонятного. Главное, что найдена, по сути, настоящая природная лаборатория, в которой можно наблюдать и изучать быстрые эволюционные процессы, спровоцированные естественной гибридизацией.

Главное, что вызывает восторг у всякого, кто видит орхидею в природе, — это ее яркий крупный цветок (или красивое соцветие-колос, если сам цветок невелик). С устройством и опылением цветка связана еще одна тайна сибирских орхидей. Заманив разными способами насекомое (это может быть кто угодно: шмель, пчела, жук, бабочка и даже муравей), орхидея «награждает» его особым образованием — поллинием. У пальчатокоренника Фукса, например, он похож на рождественские рожки, которые любят надевать на праздник дети. В момент заползания насекомого внутрь цветка поллиний приклеивается к его голове или груди своим липким основанием и так путешествует с ним некоторое время. В поллинии собрана пыльца, которую насекомое, перелетая, транспортирует на рыльце цветка другого растения.

Не только формой и цветом орхидеи завлекают опылителей, но и тонким ароматом. Этим славятся любка двулистная (ее еще называют ночной фиалкой) и бровник одноклубневый.

Несмотря на броскую внешность, о биологии и условиях обитания наземных орхидей в Сибири известно не так много, как хотелось бы: остаются малоизученными закономерности их распространения, особенности образования микоризы и специфика грибов-сожителей, условия и последствия природной гибридизации и многое другое. А между тем благодаря нынешним возможностям интернет-коммуникаций практически каждый любитель природной фотографии может помочь специалистам собрать новые сведения, размещая свои фотографии в соцсетях или на специализированных сайтах, таких как iNaturalist.com или plantarium.ru.

Отдельной задачей является сохранение мест произрастания сибирских орхидей. Кажется, никто не сомневается, что это необходимо, но делается для них, увы, очень мало. Три года изучения популяций орхидей около Линёво и наблюдение за возможными угрозами показывают, что здесь нужно создавать особо охраняемую природную территорию. Будем надеяться, что сибирские орхидеи будут взяты под охрану в самом скором времени!

Александр Дубынин

Фото Закира Умарова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи