Год Александра фон Гумбольдта в Германии (2019)

Текущий год объявлен в Германии Годом Гумбольдта (Humboldt-Jahr). Речь идет об Александре фон Гумбольдте (1769−1859), который родился 250 лет назад. Этот замечательный ученый и национальный деятель занимает в пантеоне немецкой науки и в немецком общественном сознании весьма почетное место, которое в какой-то мере можно сравнить со значением Михаила Ломоносова для России.

Для Германии Александр фон Гумбольдт — не только выдающийся исследователь. Его историческое влияние выходит далеко за пределы науки. По определению одного из немецких биографов, он — ученый, гражданин мира и революционер. Добавим, приближенный к властителям Пруссии (рис. 1).

Вкратце о биографии

Александр фон Гумбольдт родился в Берлине 14 сентября 1769 года в обеспеченной семье. Крестным отцом маленького барона был будущий король Пруссии Фридрих Вильгельм II (1744−1797). Вместе со старшим братом Вильгельмом (1767−1835) Александр получил хорошее домашнее образование (языки, философия, юриспруденция, ботаника). Однако учение давалось ему с трудом; он даже считался неспособным к учению, а за его интерес к естество­знанию однажды был прозван «аптекарем». Все надежды в семье возлагались на талантливого Вильгельма. Это, однако, не мешало крепкой дружбе братьев, которая длилась всю их жизнь.

Они продолжили образование в университетах Франкфурта-на-Одере (1787) и Гёттингена (1788−1789), где слушали лекции известных ученых. Уже в то время интересы Александра приобрели широкий характер, охватывая как гуманитарные и социальные, так и естественные науки. Увлекшись археологией, он написал свою первую статью о тканях у греков, которая осталась неопубликованной. Первая печатная статья Гумбольдта была посвящена рейнским базальтам (1790).

В Гёттингене Александр познакомился с Георгом Форстером (1754−1794), который подростком вместе с отцом недолго жил в России (1765), а также участвовал во второй круго­светной экспедиции Джеймса Кука (1772−1775). Натуралист и революционер, Форстер, одна из важнейших фигур немецкого Просвещения, оказал сильное влияние на формирование характера Гумбольдта, который стал приверженцем либеральных идей и оставался им до конца жизни. Под влиянием Форстера у него проснулась сильная тяга к путешествиям.

В 1791—1792 годах Александр изучал геологию во Фрайбергской горной академии (рис. 2). Затем работал обер-бергмейстером в Ансбахе и Байрейте. Помимо инспекций горной промышленности он анализировал распределение газов в шахтах, сконструировал безопасную рудничную лампу и дыхательный аппарат для использования в случае большого скопления углекислого газа. Параллельно с геологией занимался ботаникой и физиологией. Близость к прусскому двору вовлекала Гумбольдта также и в государственные дела, включая дипломатию.

Получив свою долю наследства после смерти матери (1796), Александр фон Гумбольдт ушел в отставку, для того чтобы посвятить себя дальним путешествиям. Жил в разных городах Европы, где познакомился со многими выдающимися учеными. В ходе поездки в Испанию получил разрешение короля Карла IV на научные исследования в испанской Америке, куда отправился вместе с французским ботаником Эме Бонпланом (1773−1858). Летом 1799-го, миновав Канарские острова, они достигли берегов Венесуэлы.

Проведя пять лет в Новом Свете, путешественники обследовали джунгли Амазонки и ­Ориноко, поднимались на высокие горные вершины, изучали вулканы, посетили Кубу и Мексику. Помимо природы они интересовались культурой, историей и языками местных народов, в частности инков и ацтеков, а также политическими процессами в регионе. Собранные ими богатейшие материалы по самым разным разделам науки произвели огромное впечатление на Европу, которая как бы вновь открыла Америку. Результаты грандиозного путешествия были изданы в 30 томах «Путешествия в равноденственные области Нового Света в 1799—1804 годах» (1807−1833).

В 1808 году были изданы «Картины природы», в которых живописное описание преиму­щественно тропической природы сочеталось с постановкой важных научных вопросов. Эта серия очерков, написанных сочным, ярким языком, принесла Гумбольдту необычайную популярность. В том же году он провел в Париже успешную подготовку к переговорам Пруссии с Наполеоном. Европейская известность Гумбольдта привела к тому, что его дважды (1808 и 1811) приглашали для участия в намечавшейся русской миссии в Кашмир и Тибет, но война с Францией помешала этому.

Гумбольдт прожил в «столице мира», как тогда называли Париж, почти 20 лет (1809−1827). Здесь он пользовался большой популярностью и общался со многими знаменитыми людьми. Не нуждаясь сам финансово, он щедро оказывал денежную помощь молодым исследователям. В 1827 году в соответствии с пожеланием короля Пруссии, который очень благоволил своему камергеру, Гумбольдт вернулся в Берлин.

Весной 1829 года по приглашению Николая I Александр фон Гумбольдт приехал в Россию. До этого он консультировал министра финансов графа Е. Ф. Канкри́на относительно выпуска монет из платины. В сопровождении геолога Густава Ро́зе и биолога Христиана Э́ренберга Гумбольдт из Санкт-Петербурга проехал до Урала, затем обследовал Западную Сибирь до Алтая, оттуда через Усть-Каменогорск и Семипалатинск вернулся на Урал и через Астрахань попал на ­Каспийское море. При возвращении в Императорском Московском университете ему устроили пышный прием. Результаты экспедиции по России, щедро оплаченной царем, были включены Гумбольдтом в трехтомное издание «Центральная Азия» (1843).

В 1845—1857 годах в четырех томах был издан фундаментальный труд А. Гумбольдта «Космос», который он считал делом всей своей жизни. В нем он выразил свое понимание физического мира и проповедовал взгляд на природу как на целое, в котором многообразие находится в единстве.

6 мая 1859 года после болезни, вызванной простудой, Гумбольдт скончался. Его похоронили в парке семейного дворца Тегель в Берлине.

Аристотель XIX века, как прозвали Александра фон Гумбольдта во Франции, член многих академий и научных обществ, в том числе Петербургской академии наук (с 1818), он оставил огромное научное наследие. Его путешествия охватывали Европу, обе Америки, Россию, а исследования касались широкого спектра наук. В первую очередь это география (климатология, океанография) и геология (минералогия, вулканология), а также ботаника (Гумбольдт — один из основателей географии растений), зоология, химия, физика, астрономия. Он также занимался экономикой, этнографией, демографией и политикой. Помимо большого числа работ написал более 30 тыс. писем.

Именем великого ученого и человека названы многие пункты на карте мира (горы, морские течения, поселения и т. д. ), различные растения и животные, корабли, поезд-экспресс, фонды, учебные заведения. Гора Гумбольдта есть на Урале. По всему миру ему установлены многочисленные памятники и мемориальные доски. Неудивительно, что благодарные потомки широко отмечают 250-летие со дня его рождения.

Гумбольдтовские торжества в Германии

Многочисленные юбилейные торжества проходят во многих городах Германии. Список мероприятий расписан на весь год, начиная с 1 января 2019 года. Они очень разнолики: отдельные доклады научного и научно-популярного характера, презентации, лекции, коллоквиумы, выставки, музыкальные вечера, фестивали, парады, фильмы, экспедиции и т. д.

Всё это разнообразие позволяет вовлекать в гумбольдтовские праздники самые разные слои населения: не только профессоров, музейных работников, студентов и журналистов, но и представителей власти, дипломатов, общественность, молодежь, наконец, просто людей, интересующихся наукой, историей и путешествиями. К славному юбилею Гумбольдта издано много новых книг, включая комиксы для детей (рис. 3). Цель всего этого — не только проявление уважения неординарному человеку, занявшему важное место в национальной и мировой истории, но и популяризация науки и ее институтов.

Нам посчастливилось наблюдать июньское празднование 250-летнего юбилея Александра Гумбольдта в двух городах Германии: Фрайберге (Саксония) и Берлине. Эти мероприятия были связаны с деятельностью немецкого натуралиста преимущественно в области геологии. Приглашению на торжества предшествовало наше участие в большой российско-немецкой историко-научной экспедиции по маршруту А. Гумбольдта, прошедшей по территории Западной Сибири, Алтая и Восточного Казахстана.

В Санкт-Петербургском союзе ученых (СПбСУ) к 250-летию А. Гумбольдта тоже стали готовиться загодя. Уже в начале 2018 года по инициативе члена СПбСУ В. И. Гохнаделя, в течение многих лет изучающего вклад немцев в развитие российской науки, был подготовлен проект историко-научной экспедиции, связанной с поездкой выдающегося немецкого исследователя по России 190 лет назад (1829), с акцентом на изучение живой природы. С учетом сроков и возможностей был выбран сибирский отрезок его путешествия.

Однако в дальнейшем в связи с появлением партнеров из Фрайбергской горной академии, а затем из Санкт-Петербургского горного университета проект СПбСУ претерпел изменения — в центре интересов оказалась минералогия. Летом 2019 года он был реализован благодаря тесному сотрудничеству между указанными организациями при участии берлинского Музея естествознания и СПбСУ, который в окончательном составе общей российско-немецкой команды (20 человек) был представлен тремя специалистами. Проект состоял из двух частей: собственно экспедиции по Сибири и торжественных мероприятий в Германии.

Празднование во Фрайберге

Главное юбилейное мероприятие в «свободном городе Саксонии», как называют Фрайберг1 на немецких дорожных указателях и уличных табличках, было приурочено к 14 июня. Этот день считают началом обучения Гумбольдта во Фрайбергской горной академии в 1791 году. Фрайберг с давних пор был одним из центров немецкой горнорудной промышленности и цветной металлургии. С XVI века он связан с разработкой свинца, цинка и серебра в окрестных месторождениях (Фрайбергский рудный район). Поэтому Фрайберг называют также «серебряным городом» (Silberstadt Freiberg). В 1739—1740 годах в местной химической лаборатории учился М. В. Ломоносов.

Академия, учрежденная в 1765 году и ныне имеющая статус технического университета, стала одним из важнейших центров обучения и развития горного дела сначала в Германии, а потом и далеко за ее пределами. Здесь ­работал Абраам Вернер (1749−1817), один из отцов современной геологии, у которого учился А. Гумбольдт. В 1863 году в Горной академии открыли химический элемент индий, а в 1886 — германий. Здесь были описаны многие десятки различных минералов. Со временем Фрайберг превратился в признанный мировой центр минералогии, ныне обладающий одной из лучших коллекций минералов [1].

Было приятно пройтись по тихим уютным улочкам этого небольшого университетского городка, история которого началась в середине XII века. До нашего времени сохранились здания XVI столетия. Жизнь, как и раньше, сосредоточена вокруг горного дела. Места, связанные с пребыванием Александра ­Гумбольдта, отмечены памятными табличками. В самом центре города огорожен вход в шахту, куда, по всей вероятности, спускался этот неутомимый исследователь.

Несмотря на жару, в середине дня к зданию Старой столовой (Alte Mensa) стали стекаться люди. Многие мужчины были в темных костюмах, некоторые — в красивых и дорогих мундирах Горной академии. Внутри здания было прохладно, велись оживленные разговоры, царила радостная, приподнятая атмосфера. Мы с удовольствием увидели в фойе два больших щита с презентацией нашей только что завершившейся экспедиции по маршруту ­Гумбольдта в Сибири (рис. 4).

В 14:30 началось торжественное заседание. Под гимн академии чинно вошли члены ее сената, для которых были зарезервированы места в первых рядах. Там же расположились и почетные гости. После приветственных слов ректора с речами выступили президент ландтага Саксонии и статс-секретарь Министерства науки и искусства Саксонии. Затем к высокой публике обратились дипломаты, специально приехавшие во Фрайберг. После атташе посольства Франции и советника генерального консульства США наступил черед советника посольства России, который блеснул свободным немецким языком. Отметив значение деятельности А. Гумбольдта для мировой науки и России, Александр Русинов указал на важность науки и ученых для развития отношений между людьми в мире.

Затем последовало видео с выступлением уже немолодого принца Саксонии Александра (Prinz Alexander von Sachsen), покровителя Горной академии, проживающего в Латинской Америке. После задорной музыки биг-бэнда Горной академии с докладом о наноматериалах из углерода, включая фуллерены, выступил гумбольдтовский стипендиат Ондржей Янковский из Праги. Академический советник Общества имени Гумбольдта по науке, искусству и образованию проф. Дагмар Хюльсенберг рассказала о вкладе А. Гумбольдта в изучение силикатов. Президент Университета имени Гумбольдтов в Берлине2 проф. Сабина Кунст, рассказав о жизни великого натуралиста и его труде «Космос», поразила присутствующих показом оригинальных страниц (не копий!) рукописи А. ­Гумбольдта, которые привезла с собой из Берлина.

Завершилось заседание беседой на сцене сразу трех латиноамериканских послов из Колумбии, Перу и Кубы, которые легко говорили по-немецки. После заключительных слов ректора и торжественного выхода из зала членов сената остальные участники также вышли в фойе, где могли обменяться впечатлениями.

Помимо этого торжественного заседания Год Гумбольдта во Фрайбурге сопровождался и другими событиями. Он начался 8 мая коллоквиумом на тему «Наука в движении», где выступал известный немецкий гумбольдтовед проф. Оттмар Этте. 14 мая открылась выставка, посвященная книге А. Гумбольдта о флоре Фрайбурга. 3 июня можно было послушать лекцию о Франции как второй родине натуралиста, 17 июня — о Вернере, Гумбольдте и Шотландии, а 22 июня — окунуться в Ночь науки и хозяйства.

С 27 по 30 июня в старом центре состоялся городской народный фестиваль с уличным весельем и парадом. 1 июля — лекция о путешествиях Гумбольдта, а также о Вернере и Гёте. На 28 августа намечена фотовыставка о ­Гумбольдте в городах-­партнерах Фрайбурга. Не скучно будет и 14 сентября: еще один парад горняков сменится концертом барочной латиноамериканской музыки в исполнении ансамбля из Амстердама. Наконец, 7 ноября два фрайбургских геофизика расскажут о своих странствиях в высокогорье Эквадора, где когда-то в Андах побывал и сам Гумбольдт.

Жаркие дни в Берлине

15 июня дневным поездом мы покинули знойный Фрайберг и двинулись на север. В Берлине нас тоже ждали интересные встречи и температура воздуха выше 30 °C. В разных частях города были видны юбилейные флаги с изображением А. Гумбольдта. Столица Германии также представила разно­образную программу торжеств. 17 июня в знаменитом Музее естествознания (Museum für Naturkunde) состоялось главное мероприятие, куда мы были ­приглашены (рис. 5).

Humboldt-Feier благоразумно начался в 19:30, когда необычная для июня жара ­спа́ла. ­Многие (и мы) пришли заранее. Праздник проходил прямо в главном зале музея рядом со знаменитыми гигантскими динозаврами. Перед подиумом была установлена голова А. Гумбольдта, красного цвета, подставкой для которой послужила стеклянная коробка с чучелом любимого попугая, привезенного путешественником из Южной Америки (рис. 6).

В зале собралось научное сообщество и представители high society Берлина. При входе сверялись списки, места были именными. Нас, российских участников сибирской экспедиции, посадили в ближних рядах. Неподалеку сидели родственники Гумбольдта и Чарлза Дарвина.

Первым речь произнес генеральный директор музея проф. Иоганнес Фогель, обладатель пышных, витиевато закрученных усов. Затем весьма долго говорил правящий бургомистр Берлина. Посол Колумбии кратко выступил от имени четырех латиноамериканских стран (Колумбия, Куба, Перу и Венесуэла). Слова нашего советника А. Русинова были восприняты аудиторией с пониманием.

Кульминацией торжества стала презентация прекрасно изданной книги (рис. 7) под редакцией Фердинанда Дамашуна и Ральфа Шмитта, посвященной коллекции минералов ­Гумбольдта, хранящейся в Музее естествознания [2]. Большой раздел книги описывает сборы натуралиста на Урале и Алтае в ходе его поездки по России в 1829 году. В своем выступлении Ф. Дамашун, бывший заместитель генерального директора музея, кратко рассказал также о нашей сибирской российско-немецкой экспедиции по маршруту А. Гумбольдта, в которой он принимал самое активное участие.

Завершающим аккордом вечера стала беседа геолога проф. И. В. Таловиной (Горный университет), прекрасно владеющей немецким, минералога проф. Герхарда Хайде (Фрайбергская горная академия) и проф. Урсулы Кляйн (Институт истории науки Общества имени Макса Планка) об А. Гумбольдте и его влиянии на развитие науки. Ирина Таловина и Герхард Хайде подчеркнули важность научных связей между Россией и Германией, в том числе в контексте истории геологии. Г. Хайде поделился также своим впечатлением от недавно прошедшей совместной сибирской экспедиции, руководителем которой он был с немецкой стороны. В частности, он подчеркнул «трансдисциплинарный» аспект этой экспедиции (геология, минералогия, история науки, зоология, лимнология), что было весьма характерно и для исследований ­самого А. Гумбольдта.

На следующий день нас, российских участников, пригласили в Берлинскую государственную библиотеку, где в специальной комнате нам показали редкие издания, карты и рукописи А. Гумбольдта, а также письма к нему выдающегося британского геолога Чарлза Лайеля и не менее выдающегося натуралиста Чарлза Дарвина. Всё это сопровождалось блестящими комментариями сотрудника библиотеки, изучающего творческое наследие Александра фон Гумбольдта.

Лев Боркин, Татьяна Сапелко,

Санкт-Петербургский союз ученых

Terra mineralia. Шедевры из мира минералов. Фрайберг: Edition Schloss Freudenstein Damaschun Ferdinand & Schmitt Ralf Thomas (Hrsg.). Alexandervon Humboldt. Minerale und Gesteine im Museum für Naturkunde Berlin. Göttingen: Wallstein Verlag GmbH, 2019. Есаков В. А. Александр Гумбольдт в России. М.: из-во АН СССР, 1960. Скурла Г.Александр Гумбольдт // Сокр. пер. с нем. Г. Шевченко. М.: Молодая гвардия". 1985 (Жизнь замечательных людей). Де Терра Г. Александр Гумбольдт и его время // Пер. с нем. А. К. Назимовой. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961.

1 Не путать с городом Фрайбург (Freiburg), земля Баден-Вюртемберг, на западе Германии.

2 Humboldt-Universität zu Berlin обычно переводят как «Берлинский университет имени Гумбольдта». Одни полагают, что он назван в честь Вильгельма фон Гумбольдта, по инициативе которого был основан в 1809 году, другие — что в честь Александра. На самом деле в 1828 году университет получил название Friedrich-Wilhelms-Universität в честь прусского короля Фридриха Вильгельма III. Лишь в 1949 году он был переименован в честь братьев Александра и Вильгельма Гумбольдтов. Их профили помещены на эмблеме университета. Поэтому по-русски его правильнее называть «Университет имени [братьев] Гумбольдтов».

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