Трудная работа задавать вопросы

В Лозанне прошел Всемирный конгресс научных журналистов.

Постановили: добраться до сути

На Всемирном конгрессе научных журналистов в июле этого года ведущие научные коммуникаторы обсуждали вызовы, которые современный мир ставит перед научной журналистикой: темные страницы YouTube и глобальное потепление, ученых, не желающих говорить на публику, физику частиц на службе у медицины, куда, в конце концов, катится биоразнообразие и что делить науке с религией.

Задача научных журналистов — НЕ устраивать общественные связи для науки или образовывать публику, но задавать вопросы, иногда непростые, и добираться до сути в темах, которые мы берем. Найал Фирт (Niall Firth), редактор новостей MIT Technology Review. (The goal of science journalists is not to communicate science or educate the public, but to ask (sometimes hard) questions and get to the bottom of the stories we’re after. [1])

На 11 Всемирном конгрессе научных журналистов (WCSJ, World Conference of Science Journalists), в этом году 1−5 июля прошедшем в Лозанне, Швейцария, российская научная журналистика впервые в истории была представлена внушающей уважение делегацией из 18 человек. Конгресс, на который приехали в этом году 1137 человек из 83 стран, плюс выписано 120 разовых билетов; 337 выступлений состоялось в рамках 63 заседаний; дополнительно прошло пять пресс-конференций и семь воркшопов. Каждый день проходило до 50 организованных посещений лабораторий, чтобы встретиться с учеными, включая тех, кто работает в ЦЕРН. Среди огромного количества обсуждавшихся тем — темная сторона YouTube как канала, где голос науки забивается голосом популярных роликов, в том числе антинаучных; как Digital Humanities выглядят со стороны; кризис биоразнообразия в мире; что можно сделать с глобальным потеплением с точки зрения IPCC и как следует выстраивать отношения между наукой и религией. Звучали также сугубо профессиональные истории — как выстраивать доверие аудитории, работая с различными научными темами, как оценивать статистические выводы в исследованиях, как делать то, что называется solutions journalism (социально-значимые вопросы), как научным журналам пережить ­медиареволюцию в мире, как работать с нежеланием ученых выступать публично, и т. д.

«WCSJ 2019 прошла с огромным успехом, — заявил президент оргкомитета Оливье Дессибур (Olivier Dessibourg). — Тому было множество причин, но мы особенно горды тем фактом, что не только журналисты, но и политики, и ученые, приглашенные для выступления на конференции, разделяют наше убеждение, что современному миру не обойтись без качественной и независимой научной журналистики» [2]. Российская независимая журналистика может гордиться своими кадрами — в ходе WCSJ 2019 вице-президентом Европейской федерации научных журналистов (WFSJ) выбрана Ольга Добровидова, вице-президент по научной журналистике Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН), доцент ИТМО и редактор по нативной рекламе канала N+1. Научные журналисты и научные коммуникаторы из России, побывавшие в Лозанне, по просьбе ТрВ-Наука рассказывают о том, с чем они приехали на WCSJ, что там получили и с чем вернулись.

Александра Борисова, президент АКСОН

— Моя задача как президента АКСОН — открыть для членов нашего сообщества в России — и научных журналистов, и научных пиарщиков — как можно больше дверей, чтобы они могли обмениваться опытом, вдохновляться, учиться и учить. С этой точки зрения я считаю свою задачу выполненной — в Лозанну приехало рекордное количество ­россиян, мы были перечислены в итоговом релизе в списке стран, откуда прибыло наибольшее число участников. Для сравнения — два года назад в Сан-Франциско нас было двое. Одного участника отправил, оплатив участие, АКСОН при поддержке Роснано: это победитель премии Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, лучший научный журналист года (в этом году приз выиграла Евгения Щербина, автор портала «Чердак»). Пять бесплатных регистраций АКСОН получил как ассоциация-сооснователь Европейской федерации научных журналистов. В Лозанне состоялось первое общее собрание этой федерации, в ходе которого Ольга Добровидова из АКСОН была выбрана ее вице-президентом. Для меня самой было важно «обрастить» нашу молодую ассоциацию международными связями — это и международная, и европейская федерации, и EuroScience, и другие крупные игроки международной научной журналистики. Это значит, что российские коллеги смогут посетить больше международных мероприятий, а иностранные — чаще приезжать в Россию преподавать и участвовать в наших конференциях. Конференция в Лозанне дала много идей для наших мероприятий на следующий год — как для Форума научных коммуникаторов, так и для программ повышения квалификации, мастер-классов, курсов для студентов, научного сотрудничества. И я надеюсь, что WCSJ для всех нас станет открытой дверью в будущее.

Екатерина Боглаева, руководитель пресс-службы Университета ИТМО (Санкт-Петербург)

— Для сотрудников пресс-служб такие мероприятия полезны уже тем, что расширяют картину мира. Позволяют подняться над национальной повесткой дня и четче увидеть, что же волнует глобальное сообщество — и попытаться найти в этой всемирной ­повестке свое место. В этом смысле для меня, хоть я и не журналист, были бесценны, например, мастер-классы, в рамках которых проходили питч-сессии журналистов редакторам известных международных изданий. Зарубежные СМИ, по моим наблюдениям, работают по несколько другой модели — они гораздо больше, чем российские, опираются на авторов-фрилансеров, и здесь задача журналиста близка задаче пресс-секретаря: и тому, и другому нужно «продать» редактору свою историю. Я с огромным удовольствием слушала питчи коллег-журналистов и получала обратную связь редакторов: почему они взяли или не взяли бы ту или иную тему, в каком формате они ее видят, как она вписывается в специфику издания и глобальную повестку дня. Такие упражнения очень тонизируют и настраивают на нужный ход мыслей. Хочешь завоевать внимание редактора — думай как журналист.

Конечно, WCSJ — просто кладезь медиаконтактов. Аплодисменты компаниям и организациям, которые использовали эту площадку для того, чтобы выступить с важным заявлением, рассказать о планах и представить журналистам своих ключевых экспертов. Возможно, это была их самая выгодная инвестиция в пиар в этом году.

Евгения Скареднева, пресс-секретарь Иркутского планетария, преподаватель Иркутского государственного университета

— Эта конференция была, пожалуй, самым масштабным профессиональным мероприятием, на котором мне довелось побывать. Раз в два года Международное общество планетариев проводит свою конференцию, которая собирает около 600 человек; меня удивило и обрадовало, что международное сообщество научных журналистов (а также научных коммуникаторов, преподавателей научной журналистики и их студентов) оказалось более многочисленным, чем «планетарское» — в Лозанну приехали почти 1200 человек. Здорово, что и в нашей российской делегации от АКСОН нашлось место представителям всех ролей в научной коммуникации — и журналистам, и редакторам, и коммуникаторам, и преподавателям.

Программа была очень насыщенной, задача посетить все интересные сессии, мастер-классы и пресс-конференции — нереальной, выбор между мероприятиями, проходящими в одно и то же время, — очень тяжелым. Но все-таки главное в таких конференциях — то, что принято называть словом «нетворкинг»: общение с коллегами. За эти пять дней мы договорились обменяться практическими материалами по факт-чекингу с преподавателями журналистики из Турции и США, я встретила старых знакомых из Европейской Южной обсерватории и познакомилась с научными журналистами из Финляндии, мечтающими посетить Сибирь, — надеюсь, мне удастся организовать для них программу в моем родном Иркутске; мы сидели на ступеньках Олимпийского музея с людьми, разработавшими цифровой телескоп, и беседовали о возможностях для любителей астрономии участвовать в большой науке, я раздала все свои визитки и набрала полную сумку чужих. Было очень приятно встретить российский Объединенный институт ядерных исследований среди стендов партнеров и спонсоров конференции, а еще более приятно — видеть, что он пользуется вниманием иностранных коллег. Слоган на этом стенде — «Наука сближает народы» — мог бы стать и слоганом конференции.

Елизавета Дубовик, шеф-редактор «Севергрупп-Медицина»

— Как научному коммуникатору в области наук о здоровье мне было очень важно побывать на WCSJ 2019, чтобы убедиться, что я существую — ведь в российском научном поле вопросам коммуникации медицины уделяется сильно меньше внимания, чем в общемировой практике. И если на профессиональных мероприятиях в России мы только начинаем задавать друг другу вопросы, зачем всё это нужно, и по крупицам собирать лучшие практики, то коллеги из Европы, США, Австралии могут поделиться системным подходом, предложить уникальные форматы и поднять совершенно удивительные для нас проблемы. Например, проблему этичности технологии CRISPR как существующего лекарства, решение о применении которого принимается родителями по отношению к эмбриону.

Такого рода находки (не просто выкрики, а системное, аргументированное обсуждение) были самым дорогим, что я привезла с собой из Лозанны, — такие конференции помогают переступить через несколько ступеней сразу. Не просто увидеть цель, а понять, как прийти к ней быстрее, где не оступиться и какую соломинку подстелить себе, — коллеги из других стран открыто делятся своим печальным опытом. Впечатления от количества выступлений о медицине на WCSJ дают надежду, что работа моей редакции и наших коллег по всей России идет не зря и идет к чему-то. Вот глава едва созданного департамента науки ВОЗ Суомия Сваминатан рассказывает о проекте грантов для исследований и просвещения, в том числе в России. Вот появляется возможность задать прямой вопрос о выборе источников и рекомендаций по материалам кураторам Кокрейновского общества или FDA, а об этических проблемах и вызовах расследовательской журналистики в медицинской среде можно расспросить коллег, которые выстояли и смогли выпустить свои расследования о преступлениях врачей, когда весь мир был против них. Вдохновляет, что даже такие фундаментальные организации, как ЦЕРН, переключают внимание на медицинские вызовы и научный подход к лечению незаразных заболеваний. Поэтому весь опыт, всё общение с коллегами и заметки с конференции дорогого стоят. Благодарю АКСОН за возможность участвовать в WCSJ 2019 и привезти домой опыт и вдохновение от врачей, ученых и журналистов со всех уголков Земли.

Валерия Прокуратова, специалист по связям с общественностью Центра научной коммуникации Университета ИТМО

— Для меня это было первое международное профильное мероприятие. Конференция пора­зила масштабами и разнообразием тем, которые были освещены: от fake news в науке и новых форматов работы с аудиторией до влияния YouTube на научную журналистику и визуализации данных. И это только самая малость — всего за четыре дня было организовано 63 секции! Постоянно приходилось выбирать, куда пойти, чтобы ухватить максимум информации. Параллельно проходили экскурсии в лаборатории близлежащих университетов, филдтрипы в ЦЕРН, Цюрихский университет и еще более 20 разных направлений. Мне кажется, журналисты и научные коммуникаторы со всего мира смогли со всех сторон познакомиться с тем, как наука и технологии развиваются в Швейцарии, и, конечно же, поделиться полезными кейсами друг с другом, — организаторы предоставили огромное количество возможностей для плодотворного общения. Мы с коллегами также получили материалы и контакты, которые пригодятся для дальнейшего развития нашей магистерской программы по научной коммуникации.

Мария Молина

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