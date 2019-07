Трудная работа задавать вопросы

На Всемирном конгрессе научных журналистов в июле этого года ведущие научные коммуникаторы обсуждали вызовы, которые современный мир ставит перед научной журналистикой: темные страницы YouTube и глобальное потепление, ученых, не желающих говорить на публику, физику частиц на службе у медицины, куда, в конце концов, катится биоразнообразие и что делить науке с религией.

Задача научных журналистов — НЕ устраивать общественные связи для науки или образовывать публику, но задавать вопросы, иногда непростые, и добираться до сути в темах, которые мы берем.

Найал Фирт (Niall Firth), редактор новостей MIT Technology Review.

(The goal of science journalists is not to communicate science or educate the public, but to ask (sometimes hard) questions and get to the bottom of the stories we’re after. [1])