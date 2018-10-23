Окончание. Начало см. в ТрВ-Наука №№ 261, 262, 263 и 264.

Финляндия в 1995 году выпустила тиражом 40 тыс. экз. серебряную монету (Ag-925) номиналом 100 марок, посвященную финскому биохимику Арттури Илмари Виртанену (рис. 1).

Виртанен изучал фиксацию атмосферного азота бобовыми растениями, механизм образования в растениях витаминов и пигментов. В 1928—1929 годах разработал метод консервации кормов. В 1945 году получил Нобелевскую премию по химии за исследования и достижения в области сельского хозяйства и химии питательных веществ, особенно за метод консервации кормов. Виртанен был очень плодовитым ученым: им опубликовано более 1300 работ; 44 его ученика стали докторами наук.

Польский химик-технолог и фармацевт Игнаций Лукасевич (1822−1882) стоял у истоков мировой нефтедобывающей промышленности. Он разработал способ получения керосина и изобрел (в 1853 году) керосиновую лампу, которая получила широчайшее распространение и десятки лет была основным осветительным прибором. Керосиновой лампой была освещена операционная в больнице на окраине Львова, где ночью 31 июля 1853 года была проведена первая в мире ночная хирургическая операция при освещении керосиновой лампой.

В 1983 году в Польше в память о Лукасевиче тиражом 611,7 тыс. экз. была выпущена медно-никелевая монета номиналом 50 злотых (рис. 2).

Портрет Лукасевича был также на монетах, выпущенных в 2003 году в серии «150 лет нефтяной и газовой промышленности» — номиналом 2 злотых из латуни, тираж 600 тыс. экз.; 10 злотых из серебра (Ag-925), тираж 43 тыс. экз. (см. выше) и 200 злотых из золота (Au-900), тираж 2,1 тыс. экз (рис. 3).

Оригинально и необычно выглядит серебряная (Ag-925) монета, выпущенная к 100-летию со дня рождения чешского химика Отто Вихтерле (1913−1998). И на аверсе, и на реверсе этой монеты (200 чешских крон, тираж 20,9 тыс. экз.) четко видна только часть изображения, как будто на нее навели лупу. А дело в том, что Вихтерле изобрел контактные линзы и мягкий гидрофильный гель для них, названный HEMA (от англ. hydrogel polyhydroxyethyl methacrylate). На аверсе монеты надпись по-чешски MĚKKÉ KONTAKTNÍ ČOČKA («мягкие контактные линзы») (рис. 4).

Венгерский химик Янош Ирини (1817−1895) известен изобретением безопасных спичек. Он заменил в головке фосфорных спичек бертолетову соль на менее опасный диоксид свинца. Эти спички горели бесшумно и не взрывались. К 200-летию со дня рождения Ирини в Венгрии выпустили тиражом 10 тыс. экз. медно-никелевую монету номиналом 2000 форинтов квадратной формы (рис. 5).

В 2016 году в Румынии выпустили тиражом всего 200 экз. серебряную монету (Ag-999) номиналом 10 леев, посвященную 175-летию со дня рождения Петру Пони (1841−1925) (рис. 6). Пони — румынский химик и минералог, его работы посвящены изучению минеральных вод, месторождений руд и нефти. На аверсе монеты — фасад Ясского университета, в котором Пони был профессором.

В 2001 году в Северной Корее были выпущены шесть серебряных монет, посвященных столетию присуждения первых Нобелевских премий. Одна из них, номиналом 5 вон (Ag-999, тираж 2 тыс. экз.), посвящена нидерландскому химику Якобу Хенрику Вант-Гоффу (1852−1911), одному из основателей физической химии и стереохимии. Вант-Гофф сформулировал основные положения пространственной теории расположения атомов в молекулах органических соединений. Исследовал кинетику ряда химических реакций и предложил правило зависимости скорости от температуры (правило Вант-Гоффа). Вывел одно из основных уравнений термодинамики — зависимость константы равновесия от температуры. Открыл носящий его имя закон зависимости осмотического давления от концентрации. Заложил основы теории твердых растворов. На корейской монете Вант-Гофф справа (рис. 7).

Химиком был и сам создатель динамита Альфред Нобель (1833−1896). В честь Нобеля назван химический элемент № 101 — нобелий, Нобелевский физико-химический институт в Стокгольме и университет в Днепропетровске. В 1992 году в Китае была выпущена тиражом 30 тыс. экз. серебряная монета (Ag-925) номиналом 10 юаней, на которой Нобель изображен в своей лаборатории (рис. 8).

Портрет Нобеля и позолоченное изображение нобелевской медали можно увидеть также на серебряной (Ag-999) с позолотой монете Островов Кука (рис. 9). Ее номинал — 10 долларов, выпущена она в 2009 году тиражом 10 тыс. экз. Уникальна для монет вставка из двух миниатюрных колбочек.

Необычно выглядит медно-никелевая монета номиналом 5 шекелей (рис. 10), выпущенная в Израиле в 1993 году тиражом 1,5 млн в честь Вейцмана. Хаим Ариэль Вейцман — химик и политик, президент Израиля, основатель известного исследовательского института, который носит его имя. Он преподавал биохимию в Женеве и Манчестере. Разработал метод получения ацетона, который был нужен для получения бездымного пороха. Ацетон получали из крахмала, выделяемого из конских каштанов, сбором которых во время Первой мировой войны занимались британские школьники.

Немногие монеты посвящены конкретным химическим веществам. В 1951 году в Канаде была отчеканена массовым тиражом (8,329 млн экз.) двенадцатиугольная монета из никеля (рис. 11), посвященная 200-летию открытия этого элемента шведским химиком и минералогом Анселем Кронстедтом. На реверсе монеты изображен металлоплавильный завод.

В 2006 году в Бельгии была выпущена тиражом 2 млн экз. биметаллическая монета номиналом 2 евро (рис. 12), на которой изображен музей и гостиница «Атомиум» высотой 102 м. Эта конструкция была сооружена в Брюсселе в 1958 году к открытию Всемирной выставки. Она изображает кристаллическую решетку железа, увеличенную в 165 млрд раз.

Железу (а также стеклу) посвящена португальская медно-никелевая монета номиналом 5 евро, отчеканенная в 2017 году тиражом 60 тыс. экз (рис. 13). Надпись на монете по-португальски: IDADE DE FERRO E VIDRO («век железа и стекла»).

В 1998 году в Канаде была выпущена тиражом 11 220 экз. золотая монета, посвященная 75-летию присуждения Нобелевской премии по физиологии и медицине канадскому ученому Фредерику Бантингу (совместно с Джоном Маклеодом) за открытие инсулина (рис. 14). В 1964 году белковый гормон инсулин был синтезирован из отдельных аминокислот. На монете надписи по-английски и по-французски «Нобелевская премия» и «Инсулин».

В Великобритании в 2003 году, к 50-летию открытия структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты, была выпущена тиражом 4299 тыс. экз. (и 43 513 экз. — качества proof) биметаллическая монета номиналом 2 фунта (рис. 15). На монете — надпись по-английски «ДНК — двойная спираль» и изображение ДНК. На рисунке показаны также комплементарные пары азотистых оснований: аденин — тимин (А-Т) и гуанин — цитозин (G-T), которые связывают две цепи водородными связями. В 1962 году Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс получили Нобелевскую премию по химии «за установление молекулярной структуры нуклеиновых кислот и ее роли в передаче информации в живой материи».

Этой же знаменитой молекуле посвящена овальная серебряная (Ag-925) монета. Она выпущена Замбией в 2000 году тиражом 25 тыс. экз. и необычным номиналом 4000 квачей.

Илья Леенсон,

канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

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