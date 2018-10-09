Химия и химики на монетах мира — 4. По всему миру

Про­дол­же­ние. Нача­ло см. в ТрВ-Нау­ка №№ 261, 262 и 263.

Немец­кий химик Юстус фон Либих (1803–1873) — один из самых зна­ме­ни­тых евро­пей­ских хими­ков XIX века. Ему были посвя­ще­ны две сереб­ря­ные моне­ты. Пер­вая (Ag-500, 10 марок) была выпу­ще­на в ГДР в 1978 году по слу­чаю 175-летия со дня рож­де­ния Либи­ха (рис. 1). Ее тираж — 75,5 тыс. экз., а так­же 4,5 тыс. экз. каче­ства proof.

В ФРГ моне­ту в честь Либи­ха выпу­сти­ли в 2003 году, к 200-летию со дня его рож­де­ния (Ag-925, 10 евро, рис. 2). Ее тираж 2,05 млн экз., в том чис­ле 350 тыс. экз. каче­ства proof. Либих — один из осно­во­по­лож­ни­ков орга­ни­че­ской химии. Ему при­над­ле­жит откры­тие изо­ме­рии (сов­мест­но с Вёле­ром). На моне­те — фор­му­ла гре­му­чей (фуль­ми­но­вой) кис­ло­ты HCNО, изо­ме­ра циа­но­вой кис­ло­ты HOCN (Либих полу­чил их сереб­ря­ные соли), а так­же сим­вол фос­фо­ра; как выяс­нил Либих, фос­фор необ­хо­дим рас­те­ни­ям для пита­ния, наря­ду с азо­том и кали­ем. Либих впер­вые син­те­зи­ро­вал мно­гие орга­ни­че­ские со­единения, создал тео­рию мно­го­ос­нов­ных кис­лот, зало­жил осно­вы агро­хи­мии и пред­ло­жил тео­рию мине­раль­но­го пита­ния рас­те­ний, раз­ра­бо­тал ряд коли­че­ствен­ных мето­дов ана­ли­за и скон­стру­и­ро­вал для них ори­ги­наль­ные при­бо­ры, осно­вал хими­че­ский жур­нал, кото­рый с 1832 года носит его имя (Liebigs Annalen der Chemie). Важ­ная заслу­га Либи­ха в том, что он создал боль­шую шко­лу хими­ков; в его образ­цо­вой хими­че­ской лабо­ра­то­рии ста­жи­ро­ва­лись и рус­ские хими­ки.

В 1979 году в ФРГ была выпу­ще­на тира­жом 5 млн экз. моне­та (мед­но-нике­ле­вый сплав, покры­тый нике­лем) номи­на­лом 5 марок, посвя­щен­ная 100-летию со дня рож­де­ния немец­ко­го физи­ка и радио­хи­ми­ка Отто Гана (1879–1968). Ган открыл хими­че­ский эле­мент про­так­ти­ний (сов­мест­но с Лизе Мейт­нер), ядер­ную изо­ме­рию у радио­ак­тив­ных эле­мен­тов. Но глав­ное его откры­тие (сов­мест­но с немец­ким физи­ком Фри­цем Штрас­сма­ном) — реак­ция деле­ния ура­на под дей­стви­ем мед­лен­ных ней­тро­нов (1939 год). Это откры­тие ста­ло пер­вым шагом к прак­ти­че­ско­му исполь­зо­ва­нию ядер­ной энер­гии. В нояб­ре 1945 года Гану была при­суж­де­на Нобе­лев­ская пре­мия по химии за 1944 год «за откры­тие деле­ния ядер тяже­лых ато­мов» (опоз­да­ние свя­за­но с тем, что в 1940–1943 годах Нобе­лев­ские пре­мии не при­суж­да­лись). На моне­те — схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние цеп­ной реак­ции деле­ния ядер ура­на (рис. 3). Ана­ло­гич­ный рису­нок — на биме­тал­ли­че­ской моне­те Сома­ли номи­на­лом 250 шил­лин­гов, выпу­щен­ной в 2008 году (рис. 4). В Сома­ли в том же году и с тем же номи­на­лом была выпу­ще­на моне­та, посвя­щен­ная 100-летию со дня рож­де­ния Джо­на Бар­ди­на (рис. 5). В 1956 году Бар­дин полу­чил Нобе­лев­скую пре­мию по физи­ке (сов­мест­но с У. Шок­ли и У. Брат­тей­ном) за изоб­ре­те­ние тран­зи­сто­ра; без химии созда­ние полу­про­вод­ни­ков было бы невоз­мож­но. На моне­те изоб­ра­же­на элек­трон­ная схе­ма тран­зи­сто­ра: C — collector (кол­лек­тор), E — emitter (эмит­тер), B — base (база).

В 1968 году в ФРГ выпу­сти­ли тира­жом 3,03 млн экз. сереб­ря­ную моне­ту номи­на­лом 5 марок, посвя­щен­ную 150-летию со дня рож­де­ния Пет­тен­ко­фе­ра (рис. 6). Макс Йозеф фон Пет­тен­ко­фер (1818–1901) — немец­кий есте­ство­ис­пы­та­тель, химик и врач-гиги­е­нист, осно­ва­тель пер­во­го в Евро­пе Инсти­ту­та гиги­е­ны (в Мюн­хене), пре­зи­дент Бавар­ской ака­де­мии наук с 1890 года. Он был сотруд­ни­ком Монет­но­го дво­ра Мюн­хе­на, где раз­ра­бо­тал спо­со­бы выде­ле­ния хими­че­ски чисто­го золо­та и извле­че­ния пла­ти­ны из сереб­ря­ных тале­ров. Открыл спо­соб изго­тов­ле­ния аван­тю­ри­но­во­го стек­ла. Раз­ра­бо­тал спо­соб полу­че­ния све­тиль­но­го газа из дре­ве­си­ны.

Зна­чи­тель­ный след в химии оста­вил австрий­ский химик Карл Ауэр фон Вель­с­бах (1858–1929). Он открыл ред­ко­зе­мель­ные эле­мен­ты пра­зео­дим, нео­дим и люте­ций, изоб­рел газо­ка­лиль­ную сет­ку (газо­вые горел­ки с «ауэ­ров­ски­ми» кол­пач­ка­ми в тече­ние мно­гих лет осве­ща­ли ули­цы горо­дов, выпус­ка­ют­ся они и сей­час), пред­ло­жил исполь­зо­вать в лам­пах нака­ли­ва­ния вме­сто уголь­ной нити метал­ли­че­скую — из туго­плав­ко­го осмия. Из-за доро­го­виз­ны осмия такие лам­пы не полу­чи­ли рас­про­стра­не­ния. Место осмия занял намно­го более деше­вый и более туго­плав­кий воль­фрам. В 1906 году по пер­вым и послед­ним бук­вам назва­ний этих эле­мен­тов было обра­зо­ва­но назва­ние фир­мы OSRAM. В 1898 году важ­ным изоб­ре­те­ни­ем Ауэ­ра ста­ло при­ме­не­ние цери­е­во-желез­но­го спла­ва для изго­тов­ле­ния крем­ней для зажи­га­лок.

Ауэ­ру посвя­ще­ны две австрий­ские моне­ты (рис. 7 и 8). Его порт­рет изоб­ра­жен на сереб­ря­ной (Ag-800) моне­те номи­на­лом 25 шил­лин­гов, выпу­щен­ной в 1958 году тира­жом 4,999 млн экз. к 100-летию со дня рож­де­ния уче­но­го. А в 2008 году к 150-летию со дня рож­де­ния Ауэ­ра была выпу­ше­на тира­жом 65 тыс. экз. биме­тал­ли­че­ская моне­та номи­на­лом 25 евро с серд­це­ви­ной из ано­ди­ро­ван­но­го нио­бия (отсю­да его зеле­ный цвет) и с обо­дом из сереб­ра (Ag-900). Изоб­ра­же­ния на моне­те про­сле­жи­ва­ют исто­рию осве­ще­ния.

В 1995 году во Фран­ции были выпу­ще­ны две моне­ты с оди­на­ко­вым рисун­ком (рис. 9), посвя­щен­ные 100-летию со дня смер­ти фран­цуз­ско­го хими­ка и мик­ро­био­ло­га Луи Пасте­ра (1822–1895): 2 фран­ка из нике­ля (тираж 9,975 млн) и сереб­ря­ные (Ag-900) 100 фран­ков (тираж 10 тыс. экз.). Пасте­ру впер­вые уда­лось раз­де­лить два опти­че­ских изо­ме­ра орга­ни­че­ско­го соеди­не­ния — вино­град­ной кис­ло­ты. Он уста­но­вил, что мик­ро­ор­га­низ­мы спо­соб­ны усва­и­вать толь­ко одну фор­му опти­че­ских изо­ме­ров. Пастер изу­чал раз­лич­ные фор­мы бро­же­ния: спир­то­вое, уксус­ное и др. Он создал метод пасте­ри­за­ции, т. е. предо­хра­не­ния пище­вых про­дук­тов от пор­чи, дока­зал невоз­мож­ность так назы­ва­е­мо­го само­за­рож­де­ния живых существ, раз­ра­бо­тал уче­ние об искус­ствен­ном имму­ни­те­те и ввел в прак­ти­ку систе­му при­ви­вок и вак­ци­на­ций про­тив инфек­ци­он­ных забо­ле­ва­ний.

Пастер изоб­ра­жен так­же на моне­те Сан-Мари­но (20 лир, 1984, алю­ми­ни­е­вая брон­за, тираж 65 тыс. экз.). Эта моне­та (рис. 10) — одна из девя­ти монет так назы­ва­е­мо­го Науч­но­го выпус­ка (см. ста­тью «Химия и хими­ки на моне­тах мира — 3»). А на моне­те 10 лир это­го же выпус­ка изоб­ра­жен Воль­та (рис. 11). Ита­льян­ский уче­ный Алес­сан­дро Воль­та (1745–1827) счи­та­ет­ся физи­ком, одна­ко и для химии он сде­лал нема­ло: в 1776 году иссле­до­вал болот­ный газ (метан) и уста­но­вил, что при сго­ра­нии он обра­зу­ет угле­кис­лый газ. В исто­рию нау­ки Воль­та вошел как созда­тель пер­во­го хими­че­ско­го источ­ни­ка посто­ян­но­го тока — так назы­ва­е­мо­го воль­то­ва стол­ба. Это откры­тие поз­во­ли­ло изу­чить про­цес­сы элек­тро­ли­за, открыть с их помо­щью мно­гие хими­че­ские эле­мен­ты.

Илья Леен­сон,

канд. хим. наук, доцент Выс­ше­го хими­че­ско­го кол­ле­джа РАН

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