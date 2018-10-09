Химия и химики на монетах мира — 4. По всему миру
Продолжение. Начало см. в ТрВ-Наука №№ 261, 262 и 263.
Немецкий химик Юстус фон Либих (1803–1873) — один из самых знаменитых европейских химиков XIX века. Ему были посвящены две серебряные монеты. Первая (Ag-500, 10 марок) была выпущена в ГДР в 1978 году по случаю 175-летия со дня рождения Либиха (рис. 1). Ее тираж — 75,5 тыс. экз., а также 4,5 тыс. экз. качества proof.
В ФРГ монету в честь Либиха выпустили в 2003 году, к 200-летию со дня его рождения (Ag-925, 10 евро, рис. 2). Ее тираж 2,05 млн экз., в том числе 350 тыс. экз. качества proof. Либих — один из основоположников органической химии. Ему принадлежит открытие изомерии (совместно с Вёлером). На монете — формула гремучей (фульминовой) кислоты HCNО, изомера циановой кислоты HOCN (Либих получил их серебряные соли), а также символ фосфора; как выяснил Либих, фосфор необходим растениям для питания, наряду с азотом и калием. Либих впервые синтезировал многие органические соединения, создал теорию многоосновных кислот, заложил основы агрохимии и предложил теорию минерального питания растений, разработал ряд количественных методов анализа и сконструировал для них оригинальные приборы, основал химический журнал, который с 1832 года носит его имя (Liebigs Annalen der Chemie). Важная заслуга Либиха в том, что он создал большую школу химиков; в его образцовой химической лаборатории стажировались и русские химики.
В 1979 году в ФРГ была выпущена тиражом 5 млн экз. монета (медно-никелевый сплав, покрытый никелем) номиналом 5 марок, посвященная 100-летию со дня рождения немецкого физика и радиохимика Отто Гана (1879–1968). Ган открыл химический элемент протактиний (совместно с Лизе Мейтнер), ядерную изомерию у радиоактивных элементов. Но главное его открытие (совместно с немецким физиком Фрицем Штрассманом) — реакция деления урана под действием медленных нейтронов (1939 год). Это открытие стало первым шагом к практическому использованию ядерной энергии. В ноябре 1945 года Гану была присуждена Нобелевская премия по химии за 1944 год «за открытие деления ядер тяжелых атомов» (опоздание связано с тем, что в 1940–1943 годах Нобелевские премии не присуждались). На монете — схематическое изображение цепной реакции деления ядер урана (рис. 3). Аналогичный рисунок — на биметаллической монете Сомали номиналом 250 шиллингов, выпущенной в 2008 году (рис. 4). В Сомали в том же году и с тем же номиналом была выпущена монета, посвященная 100-летию со дня рождения Джона Бардина (рис. 5). В 1956 году Бардин получил Нобелевскую премию по физике (совместно с У. Шокли и У. Браттейном) за изобретение транзистора; без химии создание полупроводников было бы невозможно. На монете изображена электронная схема транзистора: C — collector (коллектор), E — emitter (эмиттер), B — base (база).
В 1968 году в ФРГ выпустили тиражом 3,03 млн экз. серебряную монету номиналом 5 марок, посвященную 150-летию со дня рождения Петтенкофера (рис. 6). Макс Йозеф фон Петтенкофер (1818–1901) — немецкий естествоиспытатель, химик и врач-гигиенист, основатель первого в Европе Института гигиены (в Мюнхене), президент Баварской академии наук с 1890 года. Он был сотрудником Монетного двора Мюнхена, где разработал способы выделения химически чистого золота и извлечения платины из серебряных талеров. Открыл способ изготовления авантюринового стекла. Разработал способ получения светильного газа из древесины.
Значительный след в химии оставил австрийский химик Карл Ауэр фон Вельсбах (1858–1929). Он открыл редкоземельные элементы празеодим, неодим и лютеций, изобрел газокалильную сетку (газовые горелки с «ауэровскими» колпачками в течение многих лет освещали улицы городов, выпускаются они и сейчас), предложил использовать в лампах накаливания вместо угольной нити металлическую — из тугоплавкого осмия. Из-за дороговизны осмия такие лампы не получили распространения. Место осмия занял намного более дешевый и более тугоплавкий вольфрам. В 1906 году по первым и последним буквам названий этих элементов было образовано название фирмы OSRAM. В 1898 году важным изобретением Ауэра стало применение цериево-железного сплава для изготовления кремней для зажигалок.
Ауэру посвящены две австрийские монеты (рис. 7 и 8). Его портрет изображен на серебряной (Ag-800) монете номиналом 25 шиллингов, выпущенной в 1958 году тиражом 4,999 млн экз. к 100-летию со дня рождения ученого. А в 2008 году к 150-летию со дня рождения Ауэра была выпушена тиражом 65 тыс. экз. биметаллическая монета номиналом 25 евро с сердцевиной из анодированного ниобия (отсюда его зеленый цвет) и с ободом из серебра (Ag-900). Изображения на монете прослеживают историю освещения.
В 1995 году во Франции были выпущены две монеты с одинаковым рисунком (рис. 9), посвященные 100-летию со дня смерти французского химика и микробиолога Луи Пастера (1822–1895): 2 франка из никеля (тираж 9,975 млн) и серебряные (Ag-900) 100 франков (тираж 10 тыс. экз.). Пастеру впервые удалось разделить два оптических изомера органического соединения — виноградной кислоты. Он установил, что микроорганизмы способны усваивать только одну форму оптических изомеров. Пастер изучал различные формы брожения: спиртовое, уксусное и др. Он создал метод пастеризации, т. е. предохранения пищевых продуктов от порчи, доказал невозможность так называемого самозарождения живых существ, разработал учение об искусственном иммунитете и ввел в практику систему прививок и вакцинаций против инфекционных заболеваний.
Пастер изображен также на монете Сан-Марино (20 лир, 1984, алюминиевая бронза, тираж 65 тыс. экз.). Эта монета (рис. 10) — одна из девяти монет так называемого Научного выпуска (см. статью «Химия и химики на монетах мира — 3»). А на монете 10 лир этого же выпуска изображен Вольта (рис. 11). Итальянский ученый Алессандро Вольта (1745–1827) считается физиком, однако и для химии он сделал немало: в 1776 году исследовал болотный газ (метан) и установил, что при сгорании он образует углекислый газ. В историю науки Вольта вошел как создатель первого химического источника постоянного тока — так называемого вольтова столба. Это открытие позволило изучить процессы электролиза, открыть с их помощью многие химические элементы.
Илья Леенсон,
канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН
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