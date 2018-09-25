Химия и химики на монетах мира — 3. Мария и Пьер Кюри

Продолжение. Начало см. в ТрВ-Наука №№ 261 и 262.

Из монет, посвященных ученым, больше всего пришлось на долю Марии Склодовской-Кюри (1867–1934). Всего три человека в мире дважды получали Нобелевскую премию за научные достижения: Джон Бардин (обе премии — по физике), Фредерик Сенгер (обе — по химии) и Мария Кюри. Эта уникальная женщина первой в мире была дважды удостоена высшей для ученого награды. Первую премию, по физике, она получила в 1903 году (совместно с мужем, Пьером Кюри, и Анри Беккерелем) за исследования явлений радиации. Вторую премию, по химии, — в 1911 году, за открытие новых химических элементов, радия и полония. Если же учесть, что ее дочь Ирен Жолио-Кюри и зять Фредерик также стали в 1935 году лауреатами Нобелевской премии по химии, то получается еще один выдающийся «мировой рекорд» — пять Нобелевских премий в одной семье!

Первая из монет в честь Марии Кюри (10 злотых, тираж 2 млн экз.) была отчеканена к 100-летию со дня ее рождения в Польше в 1967 году из медно-никелевого сплава (рис. 1). В 1974 году в Польше к 40-летию со дня смерти Марии Кюри была выпущена посвященная ей серебряная монета (Ag-625) номиналом 100 злотых и тиражом 50 тыс. экз. (рис. 2), а также маленьким тиражом (500 экз.) пробная серебряная монета с тем же номиналом (рис. 3). Рисунок серебряной монеты 1974 года был повторен в 1979 году на золотой монете (Au-900) номиналом 2 тыс. злотых, отчеканенной тиражом 5 тыс. экз. (рис. 4).

В 1998 году также в Польше были выпущены две монеты, посвященные 100-летию открытия полония и радия. Одна, номиналом 2 злотых и тиражом 420 тыс. экз., отчеканена из сплава «северное золото» (Nordic Gold): Cu 89%, Al 5%, Zn 5%, Sn 1%; из такого сплава чеканятся евромонеты номиналом 10, 20 и 50 центов (рис. 5). Вторая монета, номиналом 20 злотых и тиражом 20 тыс. экз., — серебряная (Ag-925). На реверсе обеих монет изображены супруги Кюри, символы полония и радия, их атомные номера (84 и 88) и атомные массы наиболее долгоживущих изотопов: 209 для полония (период полураспада — 125 лет) и 226 для радия (период полураспада — 1600 лет). На аверсе серебряной монеты помещено также стилизованное изображение атома (рис. 6).

Не могли, конечно, обойти юбилейные даты во Франции, где были сделаны все открытия супругов Кюри. В 1984 году, к 50-летию со дня смерти Марии Кюри, во Франции были выпущены две монеты номиналом 100 франков — серебряная (Ag-900) тиражом 3 млн 964 тыс. экз. и золотая (рис. 7) с тем же рисунком (Au-920, тираж 5 тыс. экз.). На монетах указаны номинации, по которым Мария Кюри получила Нобелевские премии: «Физика» и «Химия».

Профили Марии и Пьера Кюри выбиты на серебряной монете номиналом 100 франков (Ag-900, тираж 2500), выпущенной во Франции в 1997 году к 130-летию со дня рождения Марии Кюри и к 100-летию начала исследований супругами радиоактивности (рис. 8). На аверсе монеты — ступка (с неправдоподобно тонким пестиком) в обрамлении оливковых ветвей и надписью «Ra = 226,0». Это современное значение. А когда в 1907 году Мария, выделив 0,4 г радия, уточнила его атомный вес, она получила 226,2 — всего на 0,08% больше!

В 2006 году во Франции выпущены две монеты номиналом 20 евро с портретом Марии Кюри (рис. 9). Одна монета — из серебра (Ag-950, 5 унций, тираж 500 экз.), вторая — из золота (Au-920, ½ унции, тираж 500 экз.). На аверсе монет надпись: «Мария Кюри — первая женщина, преподающая в Сорбонне. 5 ноября 1906». В этот день при огромном стечении публики она поднялась на кафедру, чтобы прочитать свою первую лекцию.



Рис. 9



В 2009 году во Франции выпущена серия монет, посвященных 100-летию Института Кюри в Париже (рис. 10). Были выпущены монеты с тем же рисунком номиналом 10 евро (Ag-900, тираж 10 тыс. экз.), 20 евро (Ag-950, тираж 5 тыс. экз.), 50 евро (Ag-950, тираж 500 экз.), 50 евро (Au-920, тираж 1 тыс. экз.) и 500 евро (Au-999, тираж 50 экз.). В последней монете — 5 унций (155,4 г) золота и стоит она, конечно, намного больше 500 евро.



Рис. 10



Не только в Польше и Франции были отчеканены монеты, посвященные супругам Кюри. Пьер и Мария Кюри изображены на монете (50 лир, сталь, тираж 65 тыс. экз.), выпущенной в Сан-Марино в 1984 году (рис. 11). Это одна из монет первого «научного выпуска». В эту серию входят также монеты: 1 лира — Гиппократ; 2 лиры — Леонардо да Винчи, 5 лир — Галилео Галилей, 10 лир — Алессандро Вольта, 20 лир — Луи Пастер, 100 лир — Гульельмо Маркони, 200 лир — Энрико Ферми, 500 лир — Альберт Эйнштейн. Второй «научный выпуск» в Сан-Марино вышел в 1998 году (он состоит из восьми монет от 10 до 5 тыс. лир, которые посвящены разным отраслям науки).

В 2011 году, к Международному году химии, в Испании была выпущена серебряная монета (Ag-925, тираж 10 тыс. экз.) с портретом Марии Кюри (рис. 12).

В 2014 году, к 80-летию со дня смерти Марии Кюри, в тихоокеанской Республике Вануату была выпущена серебряная монета номиналом 50 вату (Ag-999, тираж 2500 экз.) с фосфоресцентной вставкой, которая после облучении ярким светом светится в темноте, имитируя свечение радия (рис. 13).

Примеру Вануату последовал в 2017 году Камерун, выпустив к 150-летию со дня рождения Марии Кюри серебряную монету (Ag-999, тираж 500 экз.) номиналом 500 франков КФА (CFA = Communauté financière africaine, Африканское финансовое сообщество). На монете зелеными точками схематически показано распределение электронов по орбиталям в атоме радия (рис. 14). Этих точек — 44, ровно половина от числа электронов в атоме радия. Точки-электроны выполнены специальным фосфоресцирующим составом и после облучения ультрафиолетовым светом ярко светятся в темноте (рис. 15).

Единственная монета, посвященная только Пьеру Кюри, была выпущена в Сомали в 2009 году, к 150-летию со дня рождения ученого (рис. 16).

Илья Леенсон,

канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

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