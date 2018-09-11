Продолжение. Начало см. в ТрВ-Наука № 261 от 28 августа 2018 года.

В 1986 году в СССР была отчеканена тиражом 2 млн экз. медно-никелевая монета номиналом 1 рубль, посвященная 275-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), который, по словам Пушкина, «был нашим первым университетом».

В 1756 году он на основании своих опытов по обжигу металлов установил закон сохранения массы вещества в химических реакциях (часто ссылаются на «закон Лавуазье — Ломоносова»). Став одним из основоположников молекулярно-кинетической теории, предложил для теоретической части химии название «физическая химия». Ломоносов создал в России химические производства неорганических пигментов, глазурей, стекла, фарфора (он сам изобрел фарфоровую массу), разработал рецептуру цветных стекол для своих картин из мозаики. Ломоносов занимался также анализом руд, природных солей, описал способы получения различных металлов, железного купороса, серы из серных руд, квасцов, серной, азотной и соляной кислот, предложил теорию органического происхождения нефти, каменного угля, торфа, янтаря.

В 1993 году были выпущены сразу три медно-никелевые монеты номиналом 1 рубль, посвященные российским ученым, имеющим отношение к химии. Тираж каждой — 500 тыс. экз., из них качества proof-like — 150 тысяч.

Бородин — один из создателей русской классической симфонии (наиболее известна вторая, «Богатырская»), русского струнного квартета, автор оперы «Князь Игорь», многих романсов. Бородин был также талантливым химиком, автором более 40 работ по органической химии. В истории химии навсегда останется реакция Бородина — Хунсдикера (действие галогенов на серебряные соли карбоновых кислот).

Химик Н. Н. Зинин, под руководством которого Бородин делал свои первые шаги в химии, не одобрял его увлечения музыкой. «Поменьше занимайтесь романсами, — говорил он будущему замечательному композитору, определившему целое направление в русской симфонической музыке. — На вас я возлагаю все свои надежды… А вы всё думаете о музыке и двух зайцах».

Не все знают, что А. П. Бородин был внебрачным сыном грузинского князя и потому его записали сыном крепостного Порфирия Бородина. Так что в детстве Александр формально считался крепостным собственного отца, пока тот не оформил ему вольную.

Основные труды Тимирязева посвящены изучению процессов фотосинтеза растениями, в которых он доказал максимальную активность света в красной области спектра.

Деятельность Вернадского была весьма разносторонней: он описал строение силикатов и алюмосиликатов, организовал поиск радиоактивных минералов и был директором основанного им Радиевого института, директором Лаборатории геохимических проблем Академии наук (сейчас — Институт геохимии и аналитической химии РАН им. В. И. Вернадского), создал Химическую лабораторию в Киеве, реорганизованную впоследствии в Институт общей и неорганической химии Академии наук Украины. Вернадский выдвинул теорию происхождения минералов, изучал химический состав земной коры, океана и атмосферы, опубликовал труды по истории и философии науки, разработал учение о ноосфере. Мировую известность ему принесли монографии «Геохимия» и «Биосфера». В 1918 году Вернадский стал первым президентом Академии наук Украины. В том же году он основал научную Национальную библиотеку Украины, которая сейчас носит его имя.

Работы Зелинского весьма обширны. Он был одним из основоположников химии нефти и органического катализа, синтезировал множество новых соединений, исследовал химию аминокислот и белков. В 1916 году разработал конструкцию противогаза. Имя Зелинского носит Институт органической химии РАН в Москве.

Гедройц разработал учение о почвенных коллоидах, установил важную роль находящихся на поверхности этих частиц катионов, которые могут обмениваться с другими катионами в почве и таким образом влиять на химические свойства почвы и динамику процессов в ней. Работы Гедройца заложили теоретические основы применения удобрений; они нашли приложение также в геохимии, агрохимии, в разработке вопросов мелиорации почв. Гедройц избирался президентом Международной ассоциации почвоведов. Его имя присваивалось созданному в 1931 году Всесоюзному научно-исследовательскому институту удобрений, агропочвоведения и агротехники (ныне — находящийся в Москве Всероссийский научно-исследовательский институт удобрений и агропочвоведения имени Д. Н. Прянишникова).

Илья Леенсон,

канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

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