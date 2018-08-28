Химия и химики на монетах мира. От Демокрита до Менделеева

Химия и химики, к сожалению, попадают на монеты не так часто, как физики (см. книгу А. Н. Васильева «Ученые на монетах мира». М.: Физматлит, 2005). Зато химическая тематика очень хорошо представлена в филателии: ей посвящены специальные альбомы и книги: например, «Филателистические прогулки по химии» Э. Хейльброннера и Ф. А. Миллера.

Непосредственно химии посвящена единственная в мире монета, отчеканенная в Сан-Марино тиражом 1,3 млн экз. — уникальный случай в нумизматике.





На реверсе биметаллической монеты изображен традиционный символ химии — реторта, хотя химики уже давно ретортами практически не пользуются. Необычен также показанный на монете способ подогрева

реторты открытым пламенем — видимо, с помощью невидимой зажигалки. Нестандартно также изображение «необжигающего огня из ладоней» на аверсе



Эта монета — одна из восьми тематического выпуска «Человек и наука»: математика (10 лир), связь (20 лир), инженерия (50 лир), физика (100 лир), зоология (200 лир), химия (500 лир), геология (1000 лир) и медицина (5000 лир).

Первым в мире химиком можно считать (конечно, условно) древнегреческого философа Демокрита (ок. 460–370 до н. э.), знаменитого ученика Левкиппа, последователя его атомистического учения. В соответствии с этим учением, всё в мире состоит из неких мельчайших не видимых глазом частиц, которые могут соединяться и разъединяться, порождая все тела. Это была очень глубокая теория. Она могла, по крайней мере, объяснить, что как из 12 нот хроматической гаммы можно создать бесконечное разнообразие музыкальных произведений, из трех основных цветов — тысячи и тысячи оттенков, а из двух-трех десятков букв — всю мировую художественную и научную литературу, так и из нескольких первоначал-элементов создается весь видимый мир. Демокрит впервые в явном виде сформулировал связь предполагаемых «свойств» невидимых частиц со свойствами веществ, что является основой современной науки, в том числе и химии. Лауреат Нобелевской премии по физике Ричард Фейнман однажды сказал: «Если бы в результате какой-то мировой катастрофы все накопленные научные знания оказались уничтоженными и к грядущим поколениям живых существ перешла только одна фраза, то какое утверждение, составленное из наименьшего количества слов, принесло бы наибольшую информацию? Я считаю, что это — атомная гипотеза (можно называть ее не гипотезой, а фактом, но это ничего не меняет): все тела состоят из атомов — маленьких телец, которые находятся в беспрерывном движении, притягиваются на небольшом расстоянии, но отталкиваются, если одно из них плотнее прижать к другому. В одной этой фразе… содержится невероятное количество информации о мире, стоит лишь приложить к ней немного воображения и чуть соображения».

Демокрит изображен на греческих медно-никелевых монетах номиналом 10 драхм, чеканившихся с 1976 по 2000 год.

Объясняется этот редчайший в современной нумизматике факт изменением орфографии греческого языка! К началу XIX века язык греков довольно значительно отличался от того, на котором говорили древние эллины. Изменились даже самые «простые» слова, обозначающие повседневные понятия: хлеб (ψωμί вместо древнегреческого άρτος), вода (νερό вместо ύδωρ), лес (δάσος вместо ύλη), вино (κρασί вместо οίνος) и т. д. В то время Греция находилась под властью Османской империи, и греческих патриотов не устраивало много заимствований в устном греческом языке из турецкого и ряда других европейских языков. Адамантос Кораис (1748–1833) создал язык, названный им «кафаревуса глосса» (καθαρεύουσα γλώσσα), т. е. «чистый язык». Вплоть до 1970-х годов он сохранял множество архаичных элементов древнегреческого языка, тогда как разговорный язык димотики (δημοτική), т. е. народный, упростил большинство слов древнегреческого происхождения или ввел вместо них новые. После освобождения Греции от турецкого ига в 1821 году кафаревуса формально стал официальным языком, в то время как димотики использовался в быту. После падения в 1974 году хунты «черных полковников» был принят закон, который признал димотики равноправной формой литературного языка. В 1976 году димотики был официально объявлен государственным языком Греческой Республики. Именно поэтому на греческих монетах изменилась форма множественного числа слова «драхма»: с 1982 года вместо ΔΡΑΧΜAI (кафаревуса) стали писать ΔΡΑΧΜEΣ (димотики).

По этому поводу переводчик из Самары Сергей Ярославцев провел такую любопытную аналогию: «Чтобы оценить масштабы этого лингвистического эксперимента длительностью более 150 лет, представьте, что в русских школах в 1970-е годы преподавание физики и математики ведется на слегка модернизированном старославянском языке, на нем же вещает телевидение, выступают политики, тогда как в повседневном общении все говорят по-русски…»

Из химиков Нового времени самым известным во всем мире, без сомнения, является Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907). Неудивительно, что ему и его периодическому закону посвящены монеты разных стран.

Университет просуществовал до 1766 года. На монете изображены также физиолог, академик Алексей Алексеевич Ухтомский (1875–1942), работавший в Петербургском (потом Ленинградском) университете; математик, академик Владимир Иванович Смирнов (1887–1974) и физик, академик Владимир Александрович Фок (1898–1974). Но все они, включая Д. И. Менделеева, фактически работали в другом Петербургском университете, созданном в 1819 году.

Позором для Банка России стал выпуск в 2000 году серебряной монеты (Ag-900) номиналом 3 руб. с двумя ошибками в периодической таблице Менделеева.

Чтят Д. И. Менделеева и в других странах.

На монете изображены также румынский химик, академик Костин Неницеску (1902–1970), логотип Года химии (карточка с символом углерода), химическое лабораторное оборудование и структуры молекул, открытых Неницеску: цис-3,4-дихлорциклобутен (справа от портрета) и «углеводород Неницеску» — циклододекатриен (под портретом). Неницеску известен отечественным химикам как автор переведенных на русский язык учебников органической (в двух томах) и общей химии. Неницеску родился в Бухаресте, изучал химию в Цюрихе и Мюнхене. С 1935 года — профессор химии Бухарестского политехнического института, с 1949 года — директор Института органической химии. Неницеску был также иностранным членом АН СССР.

Илья Леенсон,

канд. хим. наук, доцент Высшего химического

колледжа РАН

Продолжение следует

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