ТрВ №19 (263) за 2018 г.: Во славу темной материи

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 263 от 25 сентября 2018 года в PDF

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Анонс номера

Гаусс против Эллы Памфиловой

Сергей Шпилькин анализирует фальсификации на сентябрьских выборах — стр. 2

Переводчики выразили солидарность с политзаключенными

Репортаж с V Международного конгресса переводчиков в Москве — стр. 5

Хайку, логос и цукуру

Александр Беляев и Яна Янпольская об особенностях японской науки — стр. 6–7

Просвещение в Поднебесной

Александра Борисова о китайских Центрах науки и образования — стр. 7

Черные дыры, летающие блюдца и чайник Рассела

Сергей Попов классифицирует гипотезы в астрофизике — стр. 8–9

Адепт реакторов на быстрых нейтронах

Виктор Водкин о судьбе физика-ядерщика А. И. Лейпунского — стр. 10

Любовь и смерть тунгарских лягушек

Наталья Резник о брачных призывах южноамериканских земноводных — стр. 14

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