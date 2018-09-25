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ТрВ №19 (263) за 2018 г.: Во славу темной материи

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 263 от 25 сентября 2018 года в PDF

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Анонс номера

Гаусс против Эллы Памфиловой
Сергей Шпилькин анализирует фальсификации на сентябрьских выборах — стр. 2

Переводчики выразили солидарность с политзаключенными
Репортаж с V Международного конгресса переводчиков в Москве — стр. 5

Хайку, логос и цукуру
Александр Беляев и Яна Янпольская об особенностях японской науки — стр. 6–7

Просвещение в Поднебесной
Александра Борисова о китайских Центрах науки и образования — стр. 7

Черные дыры, летающие блюдца и чайник Рассела
Сергей Попов классифицирует гипотезы в астрофизике — стр. 8–9

Адепт реакторов на быстрых нейтронах
Виктор Водкин о судьбе физика-ядерщика А. И. Лейпунского — стр. 10

Любовь и смерть тунгарских лягушек
Наталья Резник о брачных призывах южноамериканских земноводных — стр. 14

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