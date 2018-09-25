ТрВ №19 (263) за 2018 г.: Во славу темной материи
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 263 от 25 сентября 2018 года в PDF
Анонс номера
Гаусс против Эллы Памфиловой
Сергей Шпилькин анализирует фальсификации на сентябрьских выборах — стр. 2
Переводчики выразили солидарность с политзаключенными
Репортаж с V Международного конгресса переводчиков в Москве — стр. 5
Хайку, логос и цукуру
Александр Беляев и Яна Янпольская об особенностях японской науки — стр. 6–7
Просвещение в Поднебесной
Александра Борисова о китайских Центрах науки и образования — стр. 7
Черные дыры, летающие блюдца и чайник Рассела
Сергей Попов классифицирует гипотезы в астрофизике — стр. 8–9
Адепт реакторов на быстрых нейтронах
Виктор Водкин о судьбе физика-ядерщика А. И. Лейпунского — стр. 10
Любовь и смерть тунгарских лягушек
Наталья Резник о брачных призывах южноамериканских земноводных — стр. 14
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Метки: #263, trv, Алексей Огнёв, Архив, газета
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