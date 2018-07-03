ТрВ №13 (257) за 2018 г.: Экзолуны
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 257 от 3 июля 2018 года в PDF
Анонс номера
Турция: черные археологи на смену иностранцам
Ольга Орлова беседует с руководителем экспедиции Аскольдом Иванчиком — стр. 2–3
В защиту Шанинки
Заявление научных работников и анализ работы горе-экспертов — стр. 4–5
Философия — мать наук?
О назначении философии говорят Андрей Муравьёв и Артём Дудин — стр. 6
На «Павловской» сессии
Как Сталин учил бороться с генетикой, рассказывает Валерий Сойфер — стр. 8–9
Люди и телескопы — 3
Воспоминания ведущего конструктора Пулковской обсерватории Юрия Стрелецкого — стр. 10–11
Чума на оба ваших континента
Надежда Маркина о том, как смерть блуждала по Евразии, — стр. 15–16
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Метки: #257, trv, Архив, газета, Максим Борисов
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