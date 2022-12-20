ТрВ № 24 (368) за 2022 г.: «Будущее никогда не бывает пусто»

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 368 от 20 декабря 2022 года в PDF
Анонс номера
«Будущее никогда не бывает пусто» (итоги года)
Традиционный декабрьский опрос ученых и популяризаторов науки — стр. 1, 3, 5
«Он всегда тянул на себе всё»
О том, кем был и над чем работал академик Валерий Рубаков, вспоминают Борис Штерн и Игорь Ткачёв — стр. 2–3
Остающимся — Голгофа
Утечку мозгов сейчас и в 90-е сравнивает Андрей Калиничев — стр. 4
Соединяя страны и континенты
Путь от научпопа к театральному перфомансу с ласточкой в изложении Павла Квартальнова — стр. 6
Страница памяти Алексея Шипунова
Вспоминают Алексей Оскольский и другие коллеги биолога и учителя со всего света — стр. 7
Искусственный интеллект и математика
Алексей Соляник рассказал Ксении Королёвой о связи теории хаоса с нейросетями и квантовыми компьютерами — стр. 8–9
Счастливый Сизиф
Евгений Беркович о последних годах жизни Альберта Эйнштейна — стр. 10–11
Путь над пропастью
Павел Амнуэль разбирает НФ‑идеи в книгах Генриха Альтова и Валентины Журавлёвой — стр. 14–15
Наукограды Протвино и Пущино сольют в Большой Серпухов
Расследование Татьяны Пироговой — стр. 16