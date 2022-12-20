Придет такой день

Около шестидесяти лет назад известный советский писатель-фантаст Генрих Альтов (он же — автор ТРИЗ Генрих Саулович Альтшуллер) опубликовал три статьи, ставшие в свое время вехой как в области исследования научной фантастики, так и в создании методики развития творческого воображения (РТВ). Это были работы о судьбе научно-фантастических идей замечательных писателей-фантастов Жюля Верна («Судьба предвидений Жюля Верна»), Герберта Уэллса («Перечитывая Уэллса») и Александра Беляева («Гадкие утята фантастики»). Жюль Верн — отец-основатель поджанра научно-технической фантастики (которую сейчас принято называть «жесткой» — hard science fiction). Герберт Уэллс считается отцом-основателем современной социальной фантастики, однако Г. Альтов показал в своей статье, что у Уэллса были десятки научно-технических идей, многие из которых воплощены в жизнь. Александр Беляев — отец-основатель советской научной фантастики, научно-технические идеи многих его произведений также получили воплощение в реальности.

Никто из советских (а затем и российских) исследователей научной фантастики не продолжил дело, начатое Альтовым. До сих пор нет работ, исследующих научно-фантастические идеи, например, Владимира Савченко, Георгия Гуревича, Анатолия Днепрова и других писателей, работавших в поджанре «твердой фантастики».

К сожалению, нет пока исследования научно-фантастических идей самого Г. Альтова. Предлагаемая статья в какой-то мере восполняет этот пробел.

Нужно отметить, что творчество Генриха Альтова невозможно рассматривать в отрыве от творчества его супруги и соавтора некоторых произведений — Валентины Николаевны Журавлёвой. Поэтому научно-фантастические идеи Альтова и Журавлёвой ниже рассматриваются совместно (указано, конечно, конкретное авторство).

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Уже при беглом изучении списков бросается в глаза принципиальная разница в том, как воплощались в жизнь идеи Верна, Беляева и Уэллса, — и как воплощаются идеи Альтова и Журавлёвой. Альтов в свое время отмечал, что на практике реализовались до 90% идей Верна и Беляева и чуть меньший, но всё равно достаточно большой процент научно-технических идей Уэллса. В противоположность этому в большинстве случаев на вопрос, «реализовалась ли уже данная научно-фантастическая идея Альтова или (и) Журавлёвой», приходится отвечать «нет» или «пока нет».

Означает ли это, что идеи ошибочны? Ни в коем случае. Принципиальное отличие идей Альтова и Журавлёвой от идей их великих предшественников состоит в том, что первые можно (в большинстве) назвать СТРАТЕГИЧЕСКИМИ, а вторые — ТАКТИЧЕСКИМИ. Время действия романов Верна, Уэллса и Беляева — современность или ближайшее будущее. Время действия большинства произведений Альтова и Журавлёвой — далекое (коммунистическое) будущее. Единственное произведение Верна, действие которого происходит в далеком будущем, — «Один день американского журналиста в 2889 году». Единственный роман Уэллса, действие которого относится к относительно далекому будущему, — «Спящий пробуждается». У Беляева нет произведений, действие которых происходило бы не в настоящее время или в ближайшем будущем.

Но дело не только в формально обозначенном будущем. Даже если в рассказах Альтова и Журавлёвой действие можно отнести к настоящему времени, масштаб идей всё равно отодвигал их осуществление к отдаленному будущему. Именно поэтому можно сказать, что идеи Альтова и Журавлёвой были СТРАТЕГИЧЕСКИМИ для научной фантастики, идеи Верна, Уэллса и Беляева — более частными и ТАКТИЧЕСКИМИ.

Разный масштаб и, соответственно, разные оценки осуществимости. Идеи Альтова и Журавлёвой принципиально более масштабны и универсальны.

Герои рассказов Альтова и Журавлёвой, даже будучи современниками авторов, решали тем не менее стратегические цивилизационные задачи. И в этом смысле Альтов твердо придерживался собственного правила, о котором напоминал всегда, когда речь заходила о научно-фантастических идеях: «фантазировать нужно до тех пор, пока вы не получите качественно новый результат». Если вы пользуетесь приемом увеличения (например, увеличения мыслительных способностей человека, как в «Опаляющем разуме»), увеличивайте эти способности до получения качественно нового результата. Если вы используете популярный в фантастике прием «сделать искусственным», то пусть искусственно созданными будут, например, квазары. Если вы пользуетесь приемом «изменить неизменяемое», то изменяйте скорость света…

Именно поэтому большая часть научно-фантастических идей Альтова и Журавлёвой так и не осуществлена. Но с добавлением слова «пока». Пока нет, многие идеи не осуществлены. Мы всё еще не можем воссоздать древнего ящера (рассказ «Шальная компания»), питаться электричеством (рассказ «Опаляющий разум» и изменять скорость света (рассказ «Полигон „Звездная река“». Но это — прогностические идеи, и велика вероятность того, что в достаточно отдаленном будущем научно-фантастические прогнозы станут реальностью.

Расскажу о некоторых научно-фантастических идеях Г. Альтова и В. Журавлёвой.

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«Икар и Дедал» — один из первых рассказов Генриха Альтова — был опубликован в 1958 году. Это романтизированный и осовремененный (точнее — перенесенный в далекое будущее) греческий миф об Икаре и Дедале. Мифический Икар вознамерился подняться в воздух на крыльях, скрепленных воском. Под жаркими солнечными лучами воск расплавился, Икар упал и погиб. В рассказе Альтова Икар — космонавт, решивший на своем космолете пролететь сквозь Солнце. Научно-фантастическая идея рассказа состоит в том, что космический корабль Икара сделан из нейтрита — вещества, состоящего из крепко прижатых друг к другу нейтронов. Такая оболочка позволяет пролететь даже сквозь раскаленную солнечную плазму.

Идея вполне прогностическая. В 1967 году были открыты пульсары — нейтронные звезды, состоящие из вырожденного нейтронного газа. Если бы удалось создать нейтронное вещество такой плотности, это и был бы предсказанный Альтовым нейтрит. Правда, для создания нейтрита (и главное — удержания его от распада) понадобилась бы колоссальная энергия, чтобы сжать нейтронный газ — в нейтронных звездах такое давление естественным образом создает сжимающее звезду гравитационное поле. Но это — технические сложности, непреодолимые при современных возможностях. Идея Альтова рассчитана на далекое будущее…

Еще одна такая же далекая от исполнения, но принципиально возможная НФ-идея рассказа: межзвездная (скорее — межгалактическая) связь цивилизаций с помощью гравитационных волн. До открытия гравитационных волн, предсказанных общей теорией относительности, в 1959 году оставалось еще 56 лет. К тому же гравитационные волны, даже возникшие при слиянии двух массивных черных дыр, настолько слабы, что трудноуловимы для современных установок. Однако принципиальных возражений с точки зрения физических законов нет. Возможно, в очень отдаленном будущем, когда цивилизации достигнут третьего уровня (по шкале Кардашёва) и смогут распоряжаться энергией целой галактики, станет возможной и связь с помощью модулированных гравитационных волн.

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В том же 1959 году был опубликован рассказ Альтова «Подводное озеро». Предсказанное в рассказе открытие вполне могло состояться и тогда, и сейчас — автор выдвигает гипотезу о том, что в океанских глубинах существуют «озера» сжиженных газов и жидкостей, ставших под высоким давлением тяжелее воды. Пока такие озера не обнаружены, но нет и принципиальных физических запретов на их существование.

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В рассказе Валентины Журавлёвой «Звездная соната» (1959) предложен новый способ осуществления межзвездной связи — с помощью оптических квантовых генераторов (лазеров). Впоследствии о такой возможности много писали, в том числе и фантасты. Два года спустя после публикации рассказа об идее межзвездной связи с помощью оптических квантовых генераторов писали физики Чарлз Таунс и Роберт Шварц (статья опубликована 12 апреля 1961 года — в день полета Юрия Гагарина).

Журавлёва описывала в рассказе не только способ передачи информации, но и то, как можно обнаружить такой сигнал в наши дни: в спектре звезды появляются «запрещенные» линии, которые со временем меняются так, что становится ясно: передается разумная информация.

* * *

Повесть Альтова и Журавлёвой «Баллада о звездах» была опубликована в 1960 году. В этой повести немало интересных научно-фантастических идей. Расскажу лишь об одной: поверхность межзвездного корабля в ходе полета подвергается специфической коррозии из-за постоянных ударов частиц межзвездной пыли. Этот эффект, как впоследствии оказалось, играет существенную роль не только при межзвездных полетах, до которых пока очень далеко, но и сейчас — для межпланетных автоматических станций и особенно для таких крупных объектов, как МКС, поверхность которой действительно постоянно подвергается ударам микрометеоритов. Один микрометеорит попал в космический телескоп «Джеймс Уэбб» вскоре после вывода этого аппарата на орбиту.

Г. Альтов, «Полигон „Звездная река“» (1960)

Здесь автор покушается уже на закон природы. Идея состоит в том, что, возможно, при очень мощных взрывных процессах скорость излучаемого света может на какое-то время превысить величину 300 тыс. км/с. Безусловно, скорость света всё равно остается пределом скоростей, но сама скорость может при особых обстоятельствах оказаться больше (возможно, значительно больше!) 300 тыс. км/с. И тогда скорость звездолетов, оставаясь меньше скорости света, может тоже значительно возрасти, а время в полете, соответственно, уменьшиться.

Так ли это — покажет будущее. Пока, во всяком случае, во Вселенной не обнаружены процессы, при которых скорость света превысила бы известный ныне предел.

В. Журавлёва, «Второй путь» (1963)

Идеи терраформирования были в научной фантастике до рассказа Журавлёвой. В космосе много планет, близких к Земле по массе, размерам и некоторым другим параметрам, но для жизни человека непригодным. Например, в атмосфере нет кислорода. Или температура на поверхности чуть выше или ниже, чем нужно. Представлялось очевидным (да и сейчас общее мнение таково), что другие планеты можно приспособить для жизни человека — терраформировать. Уже есть разработки способов терраформирования Марса, а в фантастике люди уже терраформировали и Марс, и Венеру.

Журавлёва предлагает поступить наоборот — изменять не планеты, а людей. Приспосабливать человеческий организм к условиям других планет.

По какому пути пойдет освоение планет и экзопланет — неизвестно. Возможно, задействованы будут оба варианта. Но идея «Второго пути» наверняка найдет своих энтузиастов и воплотителей.

В. Журавлёва, «Летящие по Вселенной» (1963)

Научно-фантастическая идея рассказа: иные цивилизации используют полярные сияния в земной атмосфере для шифрования посылаемых сигналов.

Идея была фантастической и пока такой осталась. Но уже не первый год ученые, занимающиеся проблемами контактов с внеземными цивилизациями, считают вовсе не исключенной идею, выдвинутую В. Журавлёвой.

Г. Альтов, «Машина открытий» (1964)

Это научно-фантастический очерк, практически забытый сейчас поджанр фантастики. Предлагается идея создания глобальной системы исследовательских машин (как сказали бы сейчас — компьютеров), способной к самостоятельной (без участия человека) работе. Эта система будет независимо от людей разрабатывать и проводить научные исследования, ставить эксперименты и делать научные открытия.

В 1964 году идея машины открытий выглядела слишком фантастической. Сейчас уже существуют системы искусственного интеллекта, нейронные сети, пока недостаточно развитые, но уже все-таки способные и к самостоятельной постановке и решению проблем. Идея машины открытий уже не выглядит слишком фантастической.

Г. Альтов, «Порт Каменных Бурь» (1965)

Один из лучших научно-фантастических рассказов Г. Альтова.

Много ли в Галактике разумных цивилизаций? И сколько времени потребуется на общение и, тем более, на перелеты между ними, если цивилизации, как считается, разделены расстояниями в сотни и тысячи световых лет?

Альтов предлагает идею: сближение звезд (со своими планетами) в «звездные города» — шаровые скопления, — чтобы раз и навсегда преодолеть разобщенность, создаваемую звездными расстояниями.

Здесь две важных идеи. Первая — конструктивная: объединение цивилизаций в единую систему (шаровое скопление). Вторая — объяснительная: известные шаровые скопления в Галактике (или, по крайней мере, их часть) как раз и являются «звездными городами». Именно в шаровых скоплениях следует искать проявления деятельности разумных цивилизаций.

Еще одна идея, основанная на популярном в фантастике приеме «сделать искусственным». Наверняка, прочитав о том, к какой идее пришел Зорох, герой рассказа «Порт Каменных Бурь» (ведомый мыслью автора), читатель скажет: «Это уж слишком фантастично». Идея такая: в далеком будущем высокоразвитые цивилизации сумеют управлять разбеганием галактик.

А может, высокоразвитые цивилизации и сейчас это делают? В 1965 году до открытия темной энергии оставалось три десятилетия. В принципе, Зорох говорит о воздействии именно на темную энергию. Возможно ли управление темной энергией в принципе? Поговорим об этом, когда природа темной энергии станет понятной и объясненной. Скоро ли это произойдет? Кто знает…

Г. Альтов, «Ослик и аксиома» (1966)

Научно-фантастическая идея: полет межзвездного корабля на луче лазера. Идея, которую стали воплощать в жизнь несколько лет назад, когда Юрий Мильнер спонсировал смелый проект, идея которого исходит из рассказа Альтова (о котором авторы проекта, конечно, не упоминают). Правда, сейчас речь идет о звездолете-паруснике размером с почтовую марку. Но дело в принципе. Неизвестно, получится ли проект осуществить — во всяком случае, в намеченные двадцать лет. Но цель, представлявшаяся фантастической полвека назад, уже не выглядит недостижимой.

Однако Альтов не ограничился одной лишь идеей звездолета на лазерном луче. Луч — поток фотонов. Поток этот можно, в принципе, модулировать и, следовательно, передавать информацию, которую станут принимать на летящем к Проксиме Центавра звездолете. Астронавты будут знать, что происходит на Земле, и, более того, согласно информации о новых научно-технических достижениях, смогут перестраивать свой звездолет, совершенствуя конструкцию в полете.

Г. Альтов, «Чтобы стать принцессой» (1968)

Научно-фантастический очерк. Идея: в далеком будущем люди смогут раздробить одну из планет-гигантов, например Юпитер. Вещество планеты в виде газа и пыли будет распределено в плоскости эклиптики. Возникнет гигантский газопылевой диск, который станет средой для межпланетных аппаратов. Летать по Солнечной системе может будет не только на ракетах, но и на самолетах и даже на воздушных шарах. В Диске будут дуть ветры, разыграются межпланетные штормы…

Г. Альтов, «Создан для бури» (1968)

Научно-фантастическая идея: корабль без двигателя, способный перемещаться по океану со скоростью до 600 км/ч. Происходит это так. В узкой бухте с помощью взрыва создается направленная волна типа цунами, и корабль движется на гребне этой волны. Так он достигает противоположного берега или порта в открытом океане, где волна затухает, и корабль останавливается.

Идея выглядит фантастической и сейчас, но — согласитесь, смелой, оригинальной и, в принципе, выполнимой.

В. Журавлёва, «Снежный мост над пропастью» (1969)

В воде корабли движутся, естественно, гораздо медленнее, чем самолеты в воздухе. Причина очевидна: сопротивление воды и воздуха несоизмеримы. Однако известно, что вода — не просто молекулы Н 2 О. Молекулы сцепляются, составляя так называемые агрегаты, намного увеличивающие вязкость воды. Научно-фантастическая идея рассказа: судно снабжено устройством, которое разрушает агрегаты воды на отдельные молекулы, отчего скорость судна возрастает в несколько раз.

Идея, в принципе, очевидная — проблема в том, чтобы создать такое устройство. В научной фантастике это сделать легко (во всяком случае — легко описать), а в реальности таких устройств пока нет. Но ведь будут, не так ли?

Г. Альтов, «Третье тысячелетие» (1974)

В этой повести Альтов развивает свою же научно-фантастическую идею Большого Диска, о которой писал в очерке «Чтобы стать принцессой». В Большом Диске не просто летают, но и сами космические корабли создаются на время полета из вещества Большого Диска. В полете они могут перестраиваться. В основе всех кораблей — маленькие стандартные капсулы, а всё остальное наращивается из вещества Диска с помощью управляемых полей.

Это изобретательская идея. В 1974 году Альтов уже разработал ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач. В основе ТРИЗ — законы и закономерности развития технических систем. Один из таких законов: для хорошего изобретения нужно обычно создать так называемый веполь: конструкцию, куда непременно входят вещество и какое-нибудь поле. Эту закономерность Альтов использовал в идее «Третьего тысячелетия»…

* * *

Список содержит лишь небольшую часть научно-фантастических идей из произведений Альтова и Журавлёвой. Всего в полном списке 130 идей из 60 рассказов. Осуществлены 24 идеи; 67 — пока нет; 28 — нет; 11 — возможно, будут осуществлены.

«Придет такой день» (так назывался рассказ Журавлёвой), и человек сможет сделать всё, о чем писали Альтов и Журавлёва. При одном, впрочем, условии: если человечество будет развиваться непрерывно и люди будут совершать открытия и делать изобретения.

Альтов считал потенциальные возможности человечества безграничными и прогнозировал не на год, не на десятилетие, а на века и тысячелетия.

Многие идеи Альтова и Журавлёвой не осуществлены ПОКА. Но придет такой день…

Павел Амнуэль,

писатель-фантаст, канд. физ.-мат. наук

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