ТрВ № 20 (364) за 2022 г.: Памяти Валерия Рубакова

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 365 от 1 ноября 2022 года в PDF

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Анонс номера

Памяти Валерия Рубакова

Вспоминают Борис Штерн и Ольга Орлова — стр. 1–2

Деннис Шиама — катализатор талантов

Очерк Виталия Мацарского о необычном ученом — стр. 3

«Мы — информированные динозавры»

Алексей Кудря беседует с первооткрывателем комет и астероидов Леонидом Елениным об астероидно-кометной опасности — стр. 4–5

Байки авиапассажира — 3

Продолжение заметок Ильи Мирмова — стр. 6–7

Ужасное и забавное

Конкурс микрофотографий Nikon Small World Photomicrography Competition 2022 — стр. 8–9

Женщина, бывшая Эркюлем Пуаро

Арсений Богатырёв о писательской кухне Агаты Кристи — стр. 12–13

«Доктор Ливингстон, полагаю?»

Максим Борисов об исторической встрече Ливингстона и Стэнли в сердце Африки — стр. 15

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