ТрВ № 20 (364) за 2022 г.: Памяти Валерия Рубакова

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 365 от 1 ноября 2022 года в PDF
Анонс номера
Памяти Валерия Рубакова
Вспоминают Борис Штерн и Ольга Орлова — стр. 1–2
Деннис Шиама — катализатор талантов
Очерк Виталия Мацарского о необычном ученом — стр. 3
«Мы — информированные динозавры»
Алексей Кудря беседует с первооткрывателем комет и астероидов Леонидом Елениным об астероидно-кометной опасности — стр. 4–5
Байки авиапассажира — 3
Продолжение заметок Ильи Мирмова — стр. 6–7
Ужасное и забавное
Конкурс микрофотографий Nikon Small World Photomicrography Competition 2022 — стр. 8–9
Женщина, бывшая Эркюлем Пуаро
Арсений Богатырёв о писательской кухне Агаты Кристи — стр. 12–13
«Доктор Ливингстон, полагаю?»
Максим Борисов об исторической встрече Ливингстона и Стэнли в сердце Африки — стр. 15