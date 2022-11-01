ТрВ № 20 (364) за 2022 г.: Памяти Валерия Рубакова

01.11.2022 / № 365 /  Выпускающий редактор: Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 365 от 1 ноября 2022 года в PDF

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Анонс номера

Памяти Валерия Рубакова
Вспоминают Борис Штерн и Ольга Орлова — стр. 1–2

Деннис Шиама — катализатор талантов
Очерк Виталия Мацарского о необычном ученом — стр. 3

«Мы — информированные динозавры»
Алексей Кудря беседует с первооткрывателем комет и астероидов Леонидом Елениным об астероидно-кометной опасности — стр. 4–5

Байки авиапассажира — 3
Продолжение заметок Ильи Мирмова — стр. 6–7

Ужасное и забавное
Конкурс микрофотографий Nikon Small World Photomicrography Competition 2022 — стр. 8–9

Женщина, бывшая Эркюлем Пуаро
Арсений Богатырёв о писательской кухне Агаты Кристи — стр. 12–13

«Доктор Ливингстон, полагаю?»
Максим Борисов об исторической встрече Ливингстона и Стэнли в сердце Африки — стр. 15

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