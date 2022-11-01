Маленькие чудеса с конкурса микрофотографий

Ежегодный конкурс микрофотографий Nikon Small World Photomicrography Competition1 проводится уже почти полстолетия, в 48-й раз.

В 2022 году на этот конкурс было подано почти 1300 заявок из 72 стран. Абсолютным победителем признано изображение лапки эмбриона мадагаскарского гигантского дневного геккона — это своего рода взгляд на жизнь непосредственно в процессе ее развития. Фотография была сделана Григорием Тиминым из Женевского университета под наблюдением доктора Мишеля Милинковича, и она стала результатом кропотливого сращивания множества отдельных снимков, полученных с помощью конфокального микроскопа и флуоресцентного окрашивания. Конфокальная флуоресцентная микроскопия считается одним из самых эффектных современных методов получения микрофотографий, ее запатентовал в 1950-е годы американский профессор биологии Марвин Минский, сооснователь Лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте. Она позволяет не только получать трехмерные фото с любого ракурса, но и наблюдать поведение молекул и клеток в динамике, изучая тем самым внутреннюю структуру живых организмов и их структурные изменения в реальном времени.

«Эта эмбриональная „ручка“ длиной около 3 мм считается поистине огромным образцом для микроскопии с высоким разрешением, — объясняет Григорий Тимин. — В результате сканирования было получено 300 кадров, каждый из которых содержал около 250 оптических секций, в результате чего сбор данных занял свыше двух дней и потребовал выделить на это 200 Гбайт памяти».

Благодаря данной работе мы можем оценить всю сложность устройства маленького геккона. Его нервы окрашены в голубой цвет, а кости, сухожилия, связки, кожа и клетки крови обладают более теплыми оттенками. Ученые считают нынешний конкурс прекрасным поводом продемонстрировать научному сообществу и широкой публике, насколько впечатляющей может оказаться природа на микроскопическом уровне.

Каждая фотография на конкурсе оценивалась не только по научным критериям — важна была и ее художественная составляющая. Таким образом, жюри охотно признает, что микрофотография — это пересечение науки и искусства. На изображениях-победителях встречаются самые разные объекты — от ткани молочной железы с альвеолами, вырабатывающей молоко, до яиц моли и несгоревших частиц углерода. Еще там можно увидеть горящую свечу крупным планом, кровеносные сосуды мыши и муху, жестоко задавленную жуком-скакуном. Как всегда, эти результаты представляют собой захватывающий взгляд на вещи, которые без помощи микроскопа увидеть было бы просто невозможно. Некоторые примеры см. далее.

Максим Борисов

1 nikonsmallworld.com/galleries/photomicrography-competition

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