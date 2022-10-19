Памяти Валерия Рубакова

Случилось то, чего я боялся последние несколько лет. Примерно тот же страх охватывал по поводу Дмитрия Борисовича Зимина. Есть люди, на которых держится изрядная часть светлой стороны жизни, а сами они держатся в этой жизни не очень крепко — кто из-за возраста, кто из-за здоровья.

Валерий последние годы болел лейкемией — сейчас это далеко не смертный приговор, но своего рода дамоклов меч. Несколько лет назад он едва выкарабкался, переболев тяжелым воспалением легких. Тогда висящий меч помогла удержать его жена Эльвира (она по профессии иммунолог, что очень пригодилось). При растительном здоровом образе жизни риск не так велик, но это не для Рубакова. Он продолжал интенсивно работать, ездить в командировки, делать доклады на конференциях, преподавать, выступать с популярными публичными лекциями, тянуть «Успехи физических наук». Как-то в разгар ковида пришлось даже слегка поругаться с ним из-за публичных лекций. «Ничего, зал большой, воздуха много», — успокаивал он.

По поводу вклада Валерия в науку будет еще много написано. Мне кажутся наиболее интересными его работы по квантовой теории поля, где он выходит за рамки теории возмущений и предсказывает интересные эффекты. Один из них — именной эффект Рубакова — распад протона, индуцированный магнитными монополями, если таковые существуют. Из этой же серии — нарушение барионного и лептонного заряда через электрослабые взаимодействия. Это открывает дорогу к объяснению барионной асимметрии Вселенной. Но это лишь небольшая часть его вклада в науку.

Я бы лучше сконцентрировался на его вкладе в нашу общую жизнь.

Во-первых, это интенсивное производство молодых теоретиков. Теоротдел ИЯИ — некий оазис, территория, полная жизни, и это его заслуга.

Во-вторых, он один из главных «столпов» нонконформистской части РАН. В 2013 году, когда пытались «расплющить» Академию наук, он первым заявил, что не будет вступать в переучрежденную Академию, в тот же день к нему присоединились другие академики. Вскоре они образовали хорошо известный Клуб «1 июля», не раз отстаивавший честь Академии. Тогда это помогло: Академию прижали, но не раздавили.

В-третьих, его вклад в просветительское движение. Популярные публичные лекции — их много в Сети, он любимец широкой публики, его ценят за глубину и ясность, за стиль и харизму. Ну и популярные статьи, конечно, в том числе, в «Троицком варианте» — он был одним из постоянных авторов.

В-четвертых, гражданская позиция. Он был нашим единомышленником. Подпись такого человека под письмом или его появление на шествии стоит тысячи прочих. И пускай ни пи́сьма, ни шествия сейчас не достигают своей прямой цели, они помогают пережить темное время.

Валерий поддерживал светлую сторону бытия, а его самого держала Эльвира. Самые искренние соболезнования ей и сыновьям — Алексею и Сергею.

Борис Штерн

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