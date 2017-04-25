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ТрВ №8 (227) за 2017 г.: Стаханов и тайны природы

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 227 от 25 апреля 2017 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Время выбора
Александр Асеев, Аскольд Иванчик и Владимир Захаров о ситуации в РАН — стр. 2–3

Пятилетка невиданного роста
Иван Стерлигов, Андрей Ростовцев и др. ученые о библиометрических показателях 2011—2016 годов — стр. 4–5

«Эволюция» продолжается
Пётр Талантов о книжных, лекционных и других проектах фонда — стр. 6

Есть ли жизнь на…
Борис Штерн опровергает новость о найденной атмосфере у экзопланеты — стр. 7

Многообразие Константинова
Алексей Сосинский и Наталия Демина к 85-летию выдающегося педагога и организатора — стр. 8–9

Микроскоп с высоким разрешением
Эксперты «Диссернета» о взаимодействии с редакциями научных журналов — стр. 10–11

Гамбургский счет
Ольга Орлова и Евгений Крупицкий об опасности превращения наркологии в шаманство — стр. 12

Фестиваль языков
Анна Мурадова о сотрудничестве лингвистов и эсперантистов — стр. 16

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