Директор и один из создателей просветительского фонда «Эволюция» Пётр Талантов ответил на вопросы ТрВ-Наука.

— Фонд «Эволюция» объявил о втором этапе краудфандинга [1]. Что Вы считаете самыми главными успехами первого года работы фонда?

— Уже то, что фонд существует и работает, само по себе большой успех: запускать такой проект без крупных источников финансирования было достаточно рискованной затеей. Если же говорить о программах, мне сложно делить их на главные и неглавные, но у меня, конечно, есть любимые. Я доволен последним выпуском Школы лекторов и тем, как ребята показывают себя, выступая на лекториях «Эволюции» в регионах. Мне видится нужной и полезной программа меморандумов Комиссии РАН по лженауке. Мы получили очень хорошие отзывы о прошедшем осенью Слете просветителей. И, по-моему, у нас получается отличная книжная программа.

— Какие конкурсы уже объявлены фондом? Планируется ли, например, конкурс книгоиздательских проектов?

— Конкурс имеет смысл, когда распределяется ограниченный ресурс. Недавно прошел конкурс, в рамках которого были отобраны организаторы научных событий в регионах для поддержки весной 2017 года. Результаты конкурса уже объявлены, лектории идут. В этом случае конкурс, безусловно, нужен, поскольку «Эволюции» сложно провести более пяти-шести региональных лекториев за три месяца, а желающих всегда намного больше.

Скоро будет объявлен конкурс на бесплатное обучение в Школе лекторов — желающих тоже всегда больше, чем мест. В ближайшее время начнется конкурс трэвел-грантов для учеников летних научных школ. А вот в случае с книжной программой конкурс смысла не имеет. Пока нам удается поддержать издание всех книг, которые мы хотели бы видеть с логотипом «Эволюции» на обложке.

— Что означает логотип фонда на книге? Можно ли его однозначно связывать с финансовой поддержкой?

— О прямой денежной поддержке речи нет ни в одном случае. Мы не даем денежных грантов издательствам или авторам. Бывает, что «Эволюция» берет на себя поиск и оплату работы научного редактора или — в случаях, когда перевод получается более дорогим, чем стандартно платят издательства, —части перевода. Некоторое количество книг мы выкупаем у издательств с большой скидкой для бесплатной отправки учителям в рамках нашей учительской программы. Достаточно важно то, что «Эволюция» оказывает книгам информационную поддержку.

Иногда логотип фонда ставится на книгу просто по желанию автора. В этом случае это скорее поддержка фонда автором, чем наоборот. Так, например, логотипы «Эволюции» появились на книгах Александра Панчина и Ирины Левонтиной уже после того, как были изданы первые тиражи. Книги были написаны и изданы еще до создания фонда, но авторы попросили издательство добавить логотип на второе издание и допечатки.

— Как в фонде «Эволюция» решаются проблемы конфликта интересов?

— Члены совета фонда отстранены от обсуждения и решения тех вопросов, где у них есть конфликт интересов. Так, например, Варя Горностаева не участвует в обсуждении и голосовании по книжной программе, что достаточно естественно — она главный редактор издательства Corpus.

— Имеет ли фонд еще какие-то источники финансирования кроме краудфандинга? Будет ли на сайте фонда выложен полный финансовый отчет?

— Он уже там выложен [2]. Да, краудфандинг — это не все поступления в фонд. Нас круглый год можно поддержать, переведя деньги на сайте, и многие люди это делают. Помимо этого мы стараемся зарабатывать участвуя в тендерах. В том году нам удалось выиграть два конкурса РВК. В таких случаях разница между полученным и потраченным в процессе выполнения условий конкурса остается в фонде для расходования на уставные цели.

— В чем заключается поддержка фондом «Эволюция» работы Комиссии РАН по борьбе с лженаукой?

— Мы сделали совместно с Комиссией два меморандума. В случае первого меморандума по дерматоглифике мы поддержали Комиссию небольшой суммой на связанные с меморандумом расходы. Работая над меморандумом по гомеопатии, решили отказаться от денежной поддержки. Наверное, можно сказать, что фонд оказал экспертную поддержку: мы с Александром Панчиным участвовали в создании меморандума и, извините за термин, периодически «пинали» некоторых коллег по рабочей группе, иначе бы эта работа никогда не закончилась. Помимо этого наша пиар-команда взяла на себя связанную с меморандумом информационную кампанию, благодаря чему о втором меморандуме говорили «из каждого утюга».

— Какие программы деятельности фонда на 2017 год Вы считаете приоритетными?

— Все существующие программы мы будем продолжать. Книги, борьба с лженаукой, научные мероприятия, Школа лекторов, работа с учителями и научными школами — всё это обязательно будет в 2017-м. Планируем провести второй Слет просветителей осенью. Если какую-то программу мы сочтем второстепенной, то закроем ее. Ресурсов не так много, и хочется заниматься только тем, что действительно важно.

— Каким Вы видите фонд через пять лет?

— Я не умею предвидеть будущее. Но если фонд будет нужен вам и будет ваша поддержка, то он будет существовать и работать. И то, каким именно он будет, тоже в значительной степени определяете вы — те, благодаря кому мы работаем.

Пётр Талантов

1. Поддержать второй год работы фонда «Эволюция» можно по ссылке https://planeta.ru/campaigns/evolutionhelp2

2. http://evolutionfund.ru/uploads/files/report/Evolution_annual%20report_2016_smll.pdf

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