Фестиваль языков объединил лингвистов и эсперантистов
Популяризация лингвистических знаний может и должна быть красочной и зрелищной. Хорошим примером сотрудничества энтузиастов и профессиональных лингвистов можно считать Московский международный фестиваль языков [1], который уже более десяти лет проводит Московская эсперанто-ассоциация MASI.
Мероприятие это абсолютно не коммерческое, здесь не допускается реклама языковых курсов или школ: цель фестиваля — познакомить широкую публику с как можно большим числом языков, дать представление о языковом разнообразии. В отсутствии коммерческой составляющей есть свои плюсы и свои минусы. К числу плюсов прежде всего можно отнести свободу творчества: организаторы и участники ограничены только временными рамками и рекомендуемым (но не навязывемым!) форматом презентаций и лекций.
Презентация языка — это краткий рассказ не только о самом языке и его особенностях, но и о культуре и традициях носителей языка. Желающему поучаствовать можно и нужно предлагать свои темы для лекций и языки, о которых презентатору будет интересно рассказать. Минус — непостоянный состав презентаторов; иногда из поля зрения вдруг исчезают некоторые языки, так как тот или иной специалист не смог принять участие в фестивале.
Радует, что уже более десяти лет организацией фестиваля занимается слаженная команда, что не так часто бывает, когда речь идет о проекте, основанном на голом энтузиазме. По традиции каждый фестиваль заканчивается концертом: любители и професионалы исполняют песни на разных языках.
Поначалу презентации языков устраивали в основном любители, но со временем подтянулись и лингвисты. Сейчас многие языки презентуют студенты, представляющие в том числе и материалы, собранные в ходе экспедиций; аспиранты, научные сотрудники, преподаватели вузов. Для исследователей это прекрасная возможность заинтересовать школьников и студентов, широкую публику, которая подчас имеет весьма смутные представления о том, чем занимаются языковеды. Что же до публики — в основном это студенты и школьники, но приходят и более старшие слушатели, иногда это пожилые люди, у которых после выхода на пенсию освободилось время для культурного и интеллектуального досуга.
Более подробно о Московском фестивале языков рассказывает его директор Ирина Гончарова.
— Расскажите, пожалуйста, о том, где и как вообще появилась идея проведения таких фестивалей. В каких странах они проводятся?
— Идея фестивалей принадлежит американскому лингвисту и общественному деятелю эсперантисту Дэннису Кифу (Dennis Keefe), который впервые в 1995 году провел в городе Тур (Франция) для широкой публики бесплатное просветительское мероприятие в форме коротких уроков о разных языках. Опыт оказался удачен — фестиваль Кифа собрал около восьмисот гостей. О мероприятии был опубликован отчет в международном эсперанто-журнале Kontakto.
Успех зарубежных единомышленников вдохновил руководителя Чувашской молодежной эсперанто-ассоциации Александра Блинова, и уже осенью следующего года первый фестиваль такого формата состоялся в России, в Чебоксарах. В декабре 2006 года прошел первый фестиваль языков в Москве, в марте 2007 года — в Санкт-Петербурге.
Сейчас фестивали языков регулярно проводятся в Ульяновске, Великом Новгороде, Перми, Калуге, Ялте, крепнет фестивальное движение в Ижевске, в ноябре прошлого года первая попытка состоялась в Новосибирске. Наш самый близкий и созвучный по духу зарубежный товарищ — это фестиваль в Минске, который в марте 2017 года отметил свое пятилетие. За эти годы разномасштабные фестивали языков прошли в Венесуэле, Словакии, США, Украине, Финляндии, Франции, Швеции… В последнее десятилетие стало традицией проводить фестивали языков в рамках крупных международных эсперанто-мероприятий, так что можно с уверенностью сказать, что фестивали языков постоянно проходят в разных странах по всему миру.
— Как лично Вы решили проводить такие фестивали в Москве?
— Восхищаясь деятельностью чувашских коллег, мы, члены Московской эсперанто-ассоциации, тогда действующей при Московском автомобилестроительном институте (МАСИ), никак не могли решиться на организацию такого события в Москве: останавливало полное отсутствие финансов и неумение найти поддержку вне эсперанто-среды. Прошло десять лет, и наконец стечение счастливых обстоятельств привело нас к Евгению Владимировичу Маркелову, педагогу-новатору, основателю московской школы-интерната «Интеллектуал».
Эта встреча положила начало столичному фестивальному движению. Первый московский фестиваль языков состоялся в декабре 2006 года в «Интеллектуале». Первый опыт привел нас к важному выводу: даже в избалованной культурными событиями Москве фестиваль языков находит свою публику, причем уже при первой скромной попытке (мы представляли менее 40 языков) здание школы было нам тесновато. Пришлось перебираться в вузы… Второй фестиваль мы провели как раз в МАСИ, где я тогда преподавала эсперанто. Тут мы окончательно убедились, что для организации нашего праздника в вузах и при их поддержке финансовых затрат с нашей стороны не требуется. Ну, так и пошло…
— Расскажите, пожалуйста, о тех энтузиастах, которые вместе с Вами уже много лет участвуют в подготовке и организации фестиваля.
— Для меня принципиально важно, что наш фестиваль — это народное движение. Что это значит? Это значит, что любой человек, который может грамотно и ярко рассказать о каком-нибудь языке, — это наш презентатор. Это не обязательно лингвист или носитель языка, хотя, разумеется, и лингвистов, и носителей мы приветствуем так же горячо. Московскому фестивалю языков 10 лет (в столице мы провели 12 больших фестивалей, один из них — школьный). Кроме презентаторов следует назвать участников наших традиционных концертов, организаторов и технических помощников. Что заставляет наших энтузиастов безвозмездно отдавать свое время и силы этому фестивалю? Любовь к языкам и желание поделиться ею с другими людьми. Всем — огромное спасибо!
— Были ли какие— то неожиданности, курьезные ситуации, связанные с подготовкой к фестивалю и организационными моментами?
— Курьезные… Не припомню. А вот неожиданные и поучительные были. Шестой фестиваль проходил у нас в РУДН, впервые на такой огромной и престижной площадке. Принимали нас хорошо, в зале на открытии было даже несколько представителей администрации и заведующие кафедрами по нашему профилю. Я крепко призадумалась — уж не принять ли предложение РУДН проводить здесь наши фестивали постоянно. Это избавило бы нас от главной проблемы: ежегодного поиска подходящего помещения. Приехало центральное телевидение, начались интервью… И всё встало на свои места.
Оказалось, что никого не интересовали реальные организаторы фестиваля: ни Московская эсперанто-ассоциация, ни наша организационная команда. Не помню, как вышел из положения интервьюируемый из РУДН, когда ему задали вопрос: «А чем ваш шестой фестиваль отличается от пяти ваших предыдущих?» — но я для себя решила: площадки надо менять, чтобы принимающий вуз рассматривался как соорганизатор фестиваля, а не как хозяин.
Из форс-мажорных ситуаций самая напряженная случилась в 2016 году. Фестиваль, назначенный на 20 ноября, должен был вторично пройти в Московском педагогическом государственном университете. Все согласования были получены, 30 помещений корпуса гуманитарных факультетов распределены по сетке расписания.
Однако наша организационная работа шла на фоне серьезных перестановок в руководстве вуза: министр образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильева уволила и. о. ректора университета А. Л. Семёнова и назначила на его место заместителя директора департамента госполитики в сфере высшего образования А. В. Лубкова, который вступил в должность 18 ноября. И одним из первых подписанных им документов была резолюция о признании нецелесообразным проведение 11-го Московского фестиваля языков в МПГУ.
На поиск нового помещения у нас остались вечер пятницы и нерабочая суббота (!). Полночи четверо руководителей фестиваля совещались по скайпу и приняли рискованное решение не отменять фестиваль и даже не менять дату, а принять приглашение Виталия Дмитриевича Арнольда, одного из руководителей Центра педагогического мастерства (светлая ему память…). Места там для нас маловато, пришлось отказаться от парада презентаторов на открытии и от большого концерта на закрытии, но всё это не помешало фестивалю пройти на ура.
Анна Мурадова,
канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Института языкознания РАН
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Молодцы — эсперантисты, организаторы языковых фестивалей!
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Ирина Гончарова — большая умница и такой энтузиаст продвижения эсперанто, каких я не видела в нашей стране. Столько лет держать дело в руках без какой-либо финансовой основы, не теряя при этом сил, энергии, оптимизма, которым она вдохновляет сотни людей! Я восхищаюсь тобой, Ирина!
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