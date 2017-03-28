ТрВ №6 (225) за 2017 г.: Свержение Фортова
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 225 от 28 марта 2017 года в PDF
Анонс номера
Отмена выборов президента РАН
Хроника и комментарии ученых — стр. 1–4, 16
Бульдозер продолжает работать
Астрофизики Николай Самусь и Борис Штерн о настоящем и будущем Пулково — стр. 5
Мусорным журналам прижали хвост
Лариса Мелихова о «разоблачающем» фильме про Диссернет — стр. 7
Свободный поиск vs дурная апологетика
Интервью Алексея Огнёва с лингвистом Сергеем Лёзовым — стр. 8–9
Депрессия: мифы и реальность
Рассказ Юлии Черной об исследовании новосибирских ученых — стр. 10–11
Проблемы научной фантастики в России
Антон Первушин продолжает разговор о sci-fi — стр. 12
Окно в Европу не закрыть
Николай Вахтин о ситуации с Европейским университетом в Санкт-Петербурге — стр. 14
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Метки: #225, trv, Архив, газета, Наталия Демина
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