ТрВ №6 (225) за 2017 г.: Свержение Фортова

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 225 от 28 марта 2017 года в PDF

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Анонс номера

Отмена выборов президента РАН

Хроника и комментарии ученых — стр. 1–4, 16

Бульдозер продолжает работать

Астрофизики Николай Самусь и Борис Штерн о настоящем и будущем Пулково — стр. 5

Мусорным журналам прижали хвост

Лариса Мелихова о «разоблачающем» фильме про Диссернет — стр. 7

Свободный поиск vs дурная апологетика

Интервью Алексея Огнёва с лингвистом Сергеем Лёзовым — стр. 8–9

Депрессия: мифы и реальность

Рассказ Юлии Черной об исследовании новосибирских ученых — стр. 10–11

Проблемы научной фантастики в России

Антон Первушин продолжает разговор о sci-fi — стр. 12

Окно в Европу не закрыть

Николай Вахтин о ситуации с Европейским университетом в Санкт-Петербурге — стр. 14

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