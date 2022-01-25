ТрВ № 2 (346) за 2022 г.: К 115-летию Королёва

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 346 от 25 января 2022 года в PDF
Анонс номера
Хуже ковида. В подмосковном наукограде Троицке под прикрытием фигового листочка «добрых дел» собираются уничтожить изрядный кусок «зеленых легких Москвы» — стр. 2–3
Борис Штерн и Валерий Рубаков обсудили перспективы физики частиц — стр. 4–5
Новости о коронавирусе от Аллы Сальковой — стр. 5
Падение преобразователя: четыре вопроса о реформе Колмогорова
1. В каких внешних условиях работал Колмогоров?
2. Была ли дискуссия по поводу реформы Колмогорова?
3. Почему Колмогоров-реформатор оказался так одинок?
4. Почему могла совершиться академическая казнь Колмогорова?
См. очерк Александра Буфетова на стр. 6–7
Очерк Евгения Берковича об Альфреде Клебше и его школе — стр. 8–9
Философская система Олафа Стэплдона — размышления Николая Гриценко о романе «Из смерти в жизнь» — стр. 10
Какие истории поведали журналы таможенных регистров Зунда, рассказывает Юрий Кирпичёв — стр. 11, 13
Продолжение беседы Бориса Жуйкова и Бориса Штерна о радиации и радиофобии — стр. 12–13
«Мы пытались сказать вам…» — Максим Борисов и другие авторы ТрВ-Наука о фильме «Не смотрите наверх» — стр. 14–15