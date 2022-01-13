Хуже ковида

В подмосковном наукограде Троицк под прикрытием фигового листочка «добрых дел» собираются уничтожить изрядный кусок «зелёных лёгких Москвы». И никакой ковид с этим не справится лучше, чем местные и столичные чиновники

При наличии альтернативных мест для строительства и абсолютной ненужности школы именно в этом месте, в Троицке, несмотря на активные протесты горожан, хотят построить школу-гигант со разветвлённой инфраструктурой на месте краснокнижного леса.

Почему ЭТА школа в ЭТОМ месте вредна для Троицка и его жителей

Из-за нее рубят огромный участок леса (15 футбольных полей). Лес – это, по сути, единственное ОБЩЕЕ достояние Троицка, единственное место отдыха горожан, а также часть зеленого пояса столицы. Площадка для школы выбрана на МАКСИМАЛЬНОМ УДАЛЕНИИ от большинства своих пользователей. Новые окрестные микрорайоны, где много детей, находятся не менее чем в 2-х с лишним км по всем 4-м сторонам света. Строительство предусмотрено рядом с уже имеющимися школами (в 300 м расположено отделение Лицея Троицка (шк. № 2), в 500 м – отделение гимназии (шк. № 6), на расстоянии 1 км – Гимназия имени Пушковых и еще одно отделение Лицея (шк. №3)). Школ, которые по всем нормам должны строиться в шаговой доступности от мест компактного проживания, нет ни на юге (в микрорайонах «Солнечный» и «Легенда»), ни на западе – в Пучкове-Равесанте, ни на севере – в «Изумрудном» и Заречье. Также ничего не известно о строительстве школ в новом микрорайоне к востоку от Троицка, за Калужским шоссе (38 км). Жители упомянутых микрорайонов неоднократно обращались к властям всех уровней с просьбами о строительстве школ в шаговой доступности. Однако их законные требования отвергаются с аргументацией, основанной именно на строительстве новой школы-гиганта, ни для кого не удобной. Более того, эта аргументация противозаконна, поскольку не отвечает недавно принятым санитарным требованиям, предусматривающим, что расстояние от образовательных учреждений до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 800 м. Притом, что в Троицке совершенно очевидно есть другие, куда более подходящие для детей и взрослых места для школ. Конечно, не таких больших, а гораздо более комфортных. Однако эти участки используются на какие угодно другие цели, начиная с безостановочного строительства коммерческого жилья. Если со всех перечисленных выше бесшкольных микрорайонов начнут свозить детей в новую школу, Троицку грозит полный и окончательный транспортный коллапс. А чтобы его не допустить, власти предложат нам «вырубить еще немножко леса» под соответствующую трассу. Есть сильнейшие и оправданные опасения, что школа — это лишь первый шаг в процессе полного уничтожения троицкого леса. Даже с учетом большого количества иногородних детей в троицких школах, дефицит мест сильно преувеличивается официальной статистикой, а введение вторых смен в некоторых школах города – мера во многом искусственная, предназначенная именно для создания перекошенного общественного мнения в пользу строительства школы. Гигантская школа с таким большим количеством детей в одном месте при текущей эпидемиологической обстановке – натуральная мина замедленного действия. При очередной вспышке нового штамма ковида несколько заболевших учеников растащат заразу по всему ТиНАО, а сама школа станет бесполезным концлагерем на карантине. Сам проект разрабатывался и принимался с многочисленными нарушениями закона, начиная с размещения школы на уникальной природной территории зеленого фонда Москвы, которая является местообитанием десятков редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу г. Москвы. Такие территории не просто запрещено уничтожать – они подлежат особой охране, на них вообще запрещена хозяйственная деятельность! Школу (и там же детский сад) предлагается расположить в зоне шумового воздействия аэропорта «Внуково» с показателями, превышающими допустимые санитарные нормы. Однако обязательная для внесения в градостроительную документацию информация об этом волшебным образом «потерялась» и не была отражена в проекте.

Резюме

Очевидно, что возведение гигантской школы запланировано для нужд всего округа (ТАО г. Москвы), сюда планируется свозить учащихся соседних населенных пунктов и муниципальных образований, вместо того, чтобы учить детей в комфортных условиях рядом с местами постоянного проживания. Для Троицка же строительство такой школы в таком месте гарантирует новые проблемы и значительное ухудшение среды обитания горожан.

P. S. Едва ли не главным апологетом этой странной (самое мягкое определение) затеи выступает глава Троицка Владимир Дудочкин, не внемлющий никаким разумным (приведенным выше) контраргументам. Он действует под заявленным лозунгом «Я построю эту школу во чтобы то ни стало!». Дудочкин живет и работает в городе практически 40 лет, из них более 20 – на заметных руководящих должностях, долгое время был первым замом главы, настоящим (и качественным) премьер-министром Троицка. Кто, как не он, должен адекватно оценивать истинные потребности города, защищать интересы жителей и правильно расставлять приоритеты?!

Однако, примерно с 2015–2016 гг. в деятельности главы наметился очевидный перекос. Этот перекос волшебным образом совпал с моментом, когда в Троицке перестали проводить прямые выборы главы, а стали, по сути, назначать градоначальника из Москвы. И троицкого мэра как подменили. Дудочкин превратился в «мэра московского», хотя вроде бы внешне неотличимо похож на себя прежнего. Но все серьезные решения троицкой администрации принимаются и продавливаются невзирая ни на что в интересах метрополии. Ну а интересы местного населения – это, если у них получится, пусть сами защищают.

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