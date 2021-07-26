Чеховская Каштанка, или Как замминистра «пробортарся»

Последние четыре года некоторые лауреаты премий Совета Министров СССР и премий Правительства Российской Федерации не раз почувствовали себя в роли героев произведений русской литературной классики и даже поняли, зачем они в школьные годы это читали, а иной раз и вспоминали давно забытые анекдоты из детства.

Так, лауреаты правительственных премий, вышедшие наконец-то на пенсию в период с 2017-го и по наши дни, практически стали чеховскими Каштанками, которым обещали дополнительное материальное обес­печение (ДМО) за особые заслуги и выдающиеся достижения перед РФ в соответствии с Федеральным законом № 21-ФЗ от 4 марта 2002 года [1], но в итоге отказали.

Одни просто потеряли свои рабочие места, надеясь на поддержку государства; другим посчастливилось немного пополучать ДМО до того, как его отменили, хотя по закону оно назначается пожизненно; третьи успели эту финансовую поддержку получить, так сказать, заглотить, и, конечно, потратить, что не удивительно, учитывая незавидное положение пенсионеров, но еще оказались и должны государству за излишки в выплате пенсии. Чем не Каштанки?

Следует отметить, что счастливчики-лауреаты, выскочившие на пенсию до 2017 года, исправно получают дополнительное материальное обеспечение и по сей день.

Оказавшись в столь незавидном положении, оболваненные лауреаты после долгих судебных разбирательств окунулись с головой в липкую переписку с государственными органами.

Сначала искали правды в Пенсионном фонде и Министерстве труда и социальной защиты, затем были предприняты попытки подключить Министерство юстиции, Счетную палату, практически весь депутатский корпус с Советом Федерации вместе взятый, Генпрокуратуру и даже Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Были обращения и лично к президенту, но ответы приходили от консультантов его администрации.

В целом создалась ситуация круговой поруки, в которой, как оказалось, ни у кого нет полномочий вмешиваться в процесс назначения дополнительного материального обеспечения. Призывы лауреатов премий правительственного уровня соблюдать конституционное законодательство, принципы социального равенства (ведь есть случаи, когда в одной и той же научной группе одни лауреаты получают ДМО, а другие нет) отправлялись на расправу в Минтруд России.

Сначала разъяснения давала очень изобретательная и поднаторевшая в юридической казуистике заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Г. И. Сысойкина, но по мере продвижения лауреатов-отказников по ступеням государственной иерархии (которое сопровождалось обрастанием ложных постулатов сомнительными и не менее ложными — что очевидно даже человеку не из юридического социума, — но гладкими и порой вырванными из законодательного контекста) к так называемым «разъяснениям» подключались чиновники более высоких рангов.

Из ответа в ответ кочевали сюжеты, смысл которых сводится к тому, что употребленный в законе термин «государственные премии» вовсе не обобщает различные виды государственного премирования и написан с маленькой буквы лишь в соответствии с лингвистической особенностью употребления «Государственная премия» во множественном числе. И, как следствие, ответ: «И не было положено»!

Сотрудники Минтруда России решительно отказываются от правопреемственности со своими предшественниками и обвиняют их в ошибочных толкованиях Федерального закона № 21-ФЗ, апеллируя к тому, что разъяснения даны в документе, который не является нормативно правовым актом, а именно в совместной телетайпограмме, подписанной в 2002 году представителями Минтруда и социального развития и ПФРФ, в которой премии Совмина СССР и Правительства РФ были отнесены к государственным премиям СССР и РФ соответственно.

Как ни старались лауреаты, мечущиеся среди государственных оппонентов, все отвечающие остаются глухи к их аргументации и всячески игнорируют в своих отписках.

Тут вспомнилось произведение народного творчества — анекдот про трех сестер, которые не могли выговаривать букву «л», вместо нее получалась буква «р».

Как-то к сестрам должен был прий­ти в гости кавалер — с целью познакомиться и замутить роман. Сестры, чтобы скрыть свой дефект, договорились при кавалере не произносить ни звука.

И вот парень приходит, его молча встречают, молча сажают за стол и поят чаем. Он в недоумении, решил проверить — насколько хватит их терпения. Сперва положил ноги на стол — сестры молчат. Затем прямо при них закурил — те ни слова. Ну, тогда он совсем распоясался — выбросил окурок прямо на пол, отчего задымился половик под ногами.

Тут сестры не выдержали:

— Каварер, а каварер, поровик-то прогорер!

— Ты б сидера, да морчара, кори деро не твое!

Третья (радостно):

— Срава Богу, срава Богу, я не пробортарася!!!

Случилось так, что однажды наш­лось официальное разъяснение, почему термин «государственные премии» написан с маленькой буквы, — он оказался все-таки обобщающим. Доказательством этому стал официальный отзыв правительства на законопроект (предшественник ФЗ-21) за подписью В. Матвиенко, которая была во время прохождения этого законопроекта через Государственную думу и Совет Федерации заместителем председателя правительства.

Минтруд попытался проигнорировать и этот аргумент, сообщив, что обсуждения законопроектов на различных площадках, в т. ч. правительства Российской Федерации, Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации или их общественные обсуждения, принимая во внимание постановление № 1009, также не являются нормами права!

Госорганы, как сестры из анекдота, упорно отмалчивались на этот счет и упорно пытались не проговориться.

Надо сказать, что не проговорилась и сама В. Матвиенко, в ответе которой на обращение не отрицалось наличие отзыва и обещалось «использовать информацию в дальнейшей работе».

Не проговорился и Конституционный суд, который своим Определением от 4 декабря 2003 года № 444-О защитил право Когана Исаака Львовича, лауреата премии Совета Министров СССР, на дополнительное материальное обеспечение. Председатель КС В. Д. Зорькин уходил от принятия незаконных решений, все поступившие дела о назначении ДМО лауреатам правительственного уровня под определенными предлогами просто не принимались к рассмотрению.

Казалось, что эта стена непробиваема!

А недавно на обращение к советнику президента Российской Федерации, председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека В. А. Фадееву пришел ответ за подписью статс-секретаря, заместителя министра Минтруда РФ А. Н. Пудова.

В своем ответе А. Н. Пудов утверждает, что лауреаты премии Правительства Российской Федерации, лауреаты премии Совмина СССР не «лишены» права на ДМО в соответствии с Федеральным законом № 21-ФЗ, так как указанный закон изначально не предусматривал возможности его назначения данным лауреатам.

Но вот неувязочка! В 2005 году под редакцией А. Н. Пудова был издан Практический комментарий к федеральным законам под копирайтом Пенсионного фонда РФ, в котором на странице 272 (см. илл.) подтверждается использование законодателем обобщающего понятия «государственные премии», а исходя из анализа нормативно-правовой базы СССР, РСФСР и РФ подтверждается, что «к лауреатам государственных премий СССР, наряду с лауреатами Ленинской премии, относятся лауреаты Сталинской премии, премии Совета Министров СССР и Государственной премии СССР», а к «лауреатам государственной премии Российской Федерации — лауреаты премии Президента Российской Федерации, премии Правительства Российской Федерации и Государственной премии Российской Федерации».

Вывод очевиден: либо А. Н. Пудов заблуждался в течение 15 лет и участвовал в растрате федерального бюджета, либо в настоящий момент дает ложные комментарии советнику президента Российской Федерации, председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Заврался заместитель министра! Из песни слова не выкинешь: «Пробортарся»!

Татьяна Клокова, канд. пед. наук,

лауреат премии Правительства РФ в области образования

Копии упомянутых в статье документов (Практического комментария к федеральным законам и ответ замминистра А.Н. Пудова) есть на сайте ТрВ-Наука [2, 3]

1. base.garant.ru/184227/

2. trv-science.ru/uploads/Ответ_Правительства_REDACTED.pdf

3. trv-science.ru/uploads/ Практический комментарий 5 страниц_REDACTED.pdf

От редакции. ТрВ-Наука готова опубликовать разъяснения представителей Минтруда и других уполномоченных ведомств, как только они воспоследуют.

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