ТрВ № 15 (334) за 2021 г.: Суборбитальные полеты. Теперь — частная история

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 334 от 27 июля 2021 года в PDF

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Анонс номера

Скользкая тематика

Как в РФ соблюдается требование закона получать одобрение Минздрава на клинические исследования лекарств на людях, разбиралась Мария Лазебная — стр. 2, 4–5

Лингвистическая особенность, говорите?

Почему лауреаты государственных премий, вышедшие на пенсию после 2017 года, не получают положенное им дополнительное матобеспечение, рассказывает Татьяна Клокова — стр. 4

Невероятно живучие отголоски

Дмитрий Гельтман о ставке и теме, культовых понятиях научной жизни, — стр. 5

Идеальный учебник

Рецензия Юлии Черной на новое учебное пособие по генетике для школьников, авторами которого стали 16 ученых, — стр. 6–7

Этическая проблема

Можно ли вопросы, связанные с редактированием генома человека, делегировать одной профессиональной группе или решать это нужно всему обществу вместе, с Григорием Юдиным и Егором Прохорчуком обсуждала Ольга Орлова — стр. 8–9

Полевое научное просветительство

Очерк Евгения Боровичева и Надежды Щур об уникальной школе гидов, созданной в Хибинах, — стр. 10

К чему приводят мечты

Рассказ Александра Речкина из цикла «История роботов» —

стр. 11, 13

Победить Эйнштейна

Юрий Крутков и Александр Фридман — герои очередной истории от Евгения Берковича о советских ученых, оказавших влияние на научные революции в Европе, — стр. 12–13

Обо всех по алфавиту

Впечатлением о книгах, вошедших в лонг-лист «Просветителя», делится председатель отборочного комитета премии Константин Мильчин — стр. 14–15

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