ТрВ № 15 (334) за 2021 г.: Суборбитальные полеты. Теперь — частная история

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 334 от 27 июля 2021 года в PDF
Анонс номера
Скользкая тематика
Как в РФ соблюдается требование закона получать одобрение Минздрава на клинические исследования лекарств на людях, разбиралась Мария Лазебная — стр. 2, 4–5
Лингвистическая особенность, говорите?
Почему лауреаты государственных премий, вышедшие на пенсию после 2017 года, не получают положенное им дополнительное матобеспечение, рассказывает Татьяна Клокова — стр. 4
Невероятно живучие отголоски
Дмитрий Гельтман о ставке и теме, культовых понятиях научной жизни, — стр. 5
Идеальный учебник
Рецензия Юлии Черной на новое учебное пособие по генетике для школьников, авторами которого стали 16 ученых, — стр. 6–7
Этическая проблема
Можно ли вопросы, связанные с редактированием генома человека, делегировать одной профессиональной группе или решать это нужно всему обществу вместе, с Григорием Юдиным и Егором Прохорчуком обсуждала Ольга Орлова — стр. 8–9
Полевое научное просветительство
Очерк Евгения Боровичева и Надежды Щур об уникальной школе гидов, созданной в Хибинах, — стр. 10
К чему приводят мечты
Рассказ Александра Речкина из цикла «История роботов» —
стр. 11, 13
Победить Эйнштейна
Юрий Крутков и Александр Фридман — герои очередной истории от Евгения Берковича о советских ученых, оказавших влияние на научные революции в Европе, — стр. 12–13
Обо всех по алфавиту
Впечатлением о книгах, вошедших в лонг-лист «Просветителя», делится председатель отборочного комитета премии Константин Мильчин — стр. 14–15