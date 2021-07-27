С 28 июня по 9 июля 2021 года в Хибинских горах прошли практические занятия первого набора Школы гидов, организаторами которой выступили Кольский научный центр РАН и Ассоциация гидов-проводников и экскурсоводов Хибин. Финансовую поддержку оказал Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и АНО «Хибинский центр развития бизнеса».

С каждым годом всё больше путешественников выбирают для приключенческого и природно-познавательного туризма Хибины и другие живописные места Мурманской области. Однако природа, с одной стороны, может быть опасна и коварна — будь то Кавказские горы или речка во Владимирской области, а с другой — очень уязвима перед человеком. В Хибинских горах регулярно сходят лавины, очень резко и непредсказуемо меняются погодные условия и даже случаются снежные метели в июле. К тому же антропогенная нагрузка на Хибины очень высока. Некоторые заезжие и местные туристы разводят костры, оставляют после себя мусор и ежегодно попадают в неприятные ситуации, связанные с риском для жизни. Самодеятельные гиды не всегда обладают нужными знаниями и навыками, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации и предотвратить негативное воздействие на природу.

Для подготовки квалифицированных гидов нового поколения Кольский научный центр РАН совместно с Ассоциацией гидов-проводников и экскурсоводов Хибин разработал комплексную образовательную программу «Организация мероприятий природного (экологического) туризма». Председатель ассоциации Олег Лютцков подчеркнул, что программа создавалась на основе передового европейского опыта, поэтому она станет важным шагом в решении проблемы нехватки профессиональных работников турбизнеса и развитии природно-познавательного туризма.

Школа гидов в Хибинах — первая в своем роде. Летом этого года подготовку в ней прошли 18 человек. Среди них действующие гиды, экскурсоводы музеев, сотрудники научных организаций и комитета по туризму Мурманской области. Участники подготовки занимались в учебных аудиториях и на горных маршрутах, после чего им вручили свидетельства государственного образца о повышении квалификации.

Школа гидов — яркий просветительский проект не только для 18 студентов. Основная задача научного просветительства — показывать привлекательность науки, а в этой школе готовят гидов, которые смогут заинтересовать самую разную аудиторию и показать, что можно весело и интересно изучить самим и потом рассказать другим даже о таких сложных вещах, как геологические теории формирования Хибин, о ледниковой истории Кольского полуострова, о многообразии растительного и животного мира. И важно, что туристы смогут ­познакомиться с научными фактами и теориями, а не с выдумками, мистификациями и непроверенными фактами, которые зачастую используют гиды-экскурсоводы.

Учебные занятия Школы гидов включали семинар по основам заповедного дела и экологического туризма, курсы по оказанию доврачебной помощи на удаленных территориях, разработанные Российским Красным Крестом, занятия по психологии и коммуникации гида и по обеспечению безопасности сопровождения туристских групп. Образовательный блок также включал основы проведения экскурсий, в том числе методики показа, рассказа и взаимодействия с аудиторией и составление технологической документации для прохождения маршрута. Полевые занятия прошли на существующих и планируемых особо охраняемых природных территориях — в национальном парке «Хибины», в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте и проектируемых памятниках природы «Южное и Скальное ущелья» и «Городская щель». Гиды на практике познакомились с минералами горного массива, его уникальным растительным миром, прикоснулись к живой истории освоения Хибин и разгадали загадки топонимики названий гор, рек и озер. Они также научились наводить переправу через бурную горную речку с ледяной водой, оказывать первую помощь пострадавшему и ориентироваться на незнакомой местности.

Ярким финалом стал двухдневный экзамен, когда гиды-экскурсоводы проводили отдельные части комплексного маршрута и справлялись с чрезвычайными ситуациями, возникавшими по ходу следования группы. «Сколько мы учились в разных местах, но так на экзамене мы еще не смеялись никогда…» — это был общий отзыв об экзамене. Наталья Лазарева, экскурсовод из Москвы, так описала свои впечатления от экзаменационного задания создать образ целевой аудитории и провести для них тематическую природную экскурсию: «Студенты Школы гидов придумывали себе и другим образы экскурсантов на маршруте — и отыгрывали их так, что местами было непонятно: это игра или настоящая чрезвычайная ситуация. Там были и бабушка Тоня (в исполнении 30-летнего Игоря) с внучком Митенькой, и 69-летний профессор садоводства из Москвы с помощником Геннадием, и блогерша Оля, внезапно потерявшая телефон, составлявший весь смысл ее жизни, и кокетливая незамужняя мурманчанка Анжела, и харьковчанка Галя с куском сала, и отвязный 3-й класс “Б” в сопровождении родительницы Изабеллы Петровны, и рота солдат под предводительством сурового старшины. Проходившие мимо другие туристы опасливо косились на нас и ускоряли шаг».

Школа гидов природного туризма в ­Хибинах — это один из немногих опытов «полевого» научного просветительства в России. Главная ее задача в том, чтобы на примере Хибин готовить гидов для природного туризма не только для Мурманской области, но и для других российских регионов, так как Хибинские горы можно считать своеобразным полигоном, где можно получить теоретическую базу и отработать практические навыки гидов для разных видов природного и образовательного туризма. Планируется, что в дальнейшем занятия Школы будут проводиться регулярно. Уже сейчас очевидно, что они будут направлены на подготовку гидов как начального, так и «продвинутого» уровня.

Фото из архива организаторов

Школы гидов природного туризма

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